Два атамана. Братья Миранчуки – будущие ключевые игроки «Локомотива»

С началом весенней части чемпионата Юрий Семин уверен: братья Миранчуки становятся лидерами сегодняшнего «Локомотива». Сейчас игру «железнодорожников» трудно представить без 59-го и 11-го номеров клуба. Тем не менее, по игре с ЦСКА было видно — дуэту из Славянска-на-Кубани еще предстоит многому научиться.

Двое из ларца

В чемпионском сезоне на первых ролях был Алексей Миранчук. Полузащитник составлял ударное трио нападения, в котором еще состояли Фернандеш и Фарфан. 59-й номер «Локомотива» оказался полезен – 7 голов и три передачи. Антон, хотя и играет ближе к обороне, имеет баланс: 4+5. В текущем сезоне картина поменялась, теперь 11-й номер является лидером команды по забитым голам, в то время как Алексей ограничился пока скромными тремя мячами. Отчасти можно списать на невезение левоногого полузащитника: Миранчук бьет по воротам, но реализация стала не такой эффективной. Антон же стал реализовывать свои шансы, пусть в весеннем отрезке и несколько раз отличился с пенальти. Осенью 11-й номер часто забивал и с игры, как это было в игре с тульским «Арсеналом».

Но голы – приятный бонус для полузащитников. Главная же фишка Миранчуков заключается в точных пасах. На протяжении всех лет, проведенных в «Локомотиве», братья постоянно лидируют по ключевым передачам. Этот сезон – не исключение: конкуренцию Миранчукам составляет разве что Мануэл Фернандеш.

Топ-3 игроков «Локомотива» по ключевым пасам

Еще один важный козырь Алексея и Антона – вездесущность. Братья всегда готовы оказаться в нужный момент в той или иной зоне для прессинга или подстраховки партнера. В зависимости от тактических изменений Миранчуки готовы меняться позициями в атакующей линии, что существенно усложняет задачу соперникам.

Вместе и врозь

В последнем домашнем матче с «Зенитом» команда Семина атаковала через фланги. При этом братья располагались на половине поля соперника в центре, подстраховывая Эдера. В этом и преимущество братьев – в необходимый момент Алексей и Антон разбегались по флангам. Алексей шел вперед на правах атакующего,а Антон был подстраховкой и следовал за братом. Направление движений игроков зависело от того, в какой части поля находится мяч. Если же шла атака в сторону ворот Гильерме, то уже Антон шел первым к мячу, а Алексей выжидал момента, чтобы овладеть мячом и начать быструю контратаку.

Расположение игроков «Локомотива» в матче с «Зенитом». Миранчуки располагаются в одной игровой зоне.

Движения братьев Миранчуков. Алексей активнее шел в атаку, Антон занимался подстраховкой в случае потери мяча «Локомотивом» на чужой половине поля.

В Грозном Антон не выступал из-за перебора желтых карточек. Семин снова использовал Алексея в центре полузащиты, а место 11-го номера «Локо» занял Фернандеш. Здесь уже 59-й номер действовал исключительно на правом фланге.

Гостевая игра против «Ахмата». Алексей Миранчук играет только на правом фланге, в центре поля он практически не задействован.

Игра для полузащитника сложилась как нельзя лучше. Гол-красавец со штрафного, шесть удачных обводок из семи – Алексей до сих пор чувствует себя комфортнее при той же связке с португальским полузащитником. Если же на поле брат – функционал 59-го номера меняется, приходится покидать родной правый фланг.

Шестое чувство

На домашний матч с ЦСКА Юрий Семин выпустил братьев одновременно с Фернандешом. Антон располагался в центре, ближе к половине поля «армейцев», Алексей на правом фланге, португалец – ближе к обороне.

Позиции игроков «Локомотива» на матче с ЦСКА. Хотя Алексей и занимал позицию правого атакующего игрока, полузащитник часто смещался в центр к Антону.

Установка поменять Фернандеша и Антона Миранчука местами в центре полузащиты оказалась не самой удачной идеей Семина. ЦСКА первый тайм владел мячом и достаточно активно атаковал через центр обороны – за всю игру пришлось 63% от всех атак. «Локомотив» пару раз мог и просесть, но выручал Крыховяк. Если в прессинг включался Антон Миранчук для поддержки польскому опорнику – то 11-й номер мгновенно попадал под плотный прессинг, параллельно теряя свою позицию. В итоге на протяжении всего первого тайма Антон ограничивался короткими пасами с одноклубниками, но передачи не шли в атакующую зону. Во втором тайме Семин сменил Фернандеша на Баринова – и второй тайм полузащитник провел гораздо лучше. Три ключевые передачи партнерам, 52 паса (91% точности) – все это благодаря усилению опорной зоны Тарасовым во втором тайме и перехода на атакующий функционал.

На протяжении первого тайма Антон смещался с центра на правый фланг для подстраховки брата. Во втором тайме, с уходом Фернандеша, полузащитник стал уделять больше игре в атаке.

Алексей, в свою очередь, за всю игру не так много владел мячом. ЦСКА смог «выключить» полузащитника из игры. Миранчук только трижды за матч пошел в обводку, ограничился одним ударом со штрафного (удар пришелся в стенку), с фланга только одна подача оказалась успешной. Игра на правом фланге в субботний вечер у «Локомотива» не задалась ввиду сильного прессинга «армейцев».

Ничейный матч с ЦСКА выдал два полярных тайма. В первой половине встречи братья Миранчуки практически не участвовали в атаках, во втором тайме они гораздо чаще оказывались на чужой половине поля. Если одному из близнецов, Антону, удалось показать свои ключевые характеристики, то Алексей игру в актив записать себе не может. Тем не менее, матч с командой Виктора Гончаренко стал хорошей проверкой потенциала двух полузащитников с Кубани.

Пожалуй, больше к лидерским качествам склонен Антон Миранчук. 11-й номер был в игре на протяжении двух таймов, активно участвуя и в обороне, и в атаке «Локомотива». Пусть Антон и не разгонял атаки, пасуя порой поперек поля или назад, но игровой активности было гораздо больше именно у него. Слова Юрия Семина о будущем Миранчуков как лидерах клуба имеют основания, но пока еще братья недостаточно созрели для ведения команды за собой.

Статистические данные представлены с порталов WhoScored и SofaScore.

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Андрей Синельщиков