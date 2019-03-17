Душан компании. Полузащитник «Аякса» стал новым кошмаром топ-клубов

Душан Тадич переполошил всю Европу в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, где голландцам выпал «Реал». Полузащитник возил мадридскую защиту с такой невероятной легкостью, будто на месте действующих обладателей кубка была дворовая команда из родной для Душана сербской Воеводины. Кто он и почему в очередь за 30-летним игроком уже выстроилась очередь из топ-клубов?

Любимчик Кумана

Большинство фанатов узнали о Тадиче только в этом сезоне. Оно и понятно: до «Аякса» Душан поиграл несколько сезонов в «Саутгемптоне», где оказался по желанию Рональда Кумана, мечтавшего подписать серба еще в «Фейеноорд». После ухода голландца из клуба статистика Тадича значительно просела, поэтому после окончания контракта он вернулся в страну тюльпанов, где уже выступал за «Гронинген» и «Твенте». Эредивизи для Тадича – как Турция для русских туристов: он чувствует себя здесь максимально по-домашнему. «У местных тренеров есть атакующая философия. Они хотят доминировать на поле и победить каждого противника своей игрой и результатом» — Тадич полностью отожествляет себя с голландской философией.

После возвращения Тадич не стал скрывать любви к стране, где провел большую часть карьеры: «Лучше жить в Голландии, чем в Англии. Там только Лондон, а здесь везде чисто, хорошие дороги, улицы, бары. Это особенная страна». И действительно – Тадич отлично вписывается в систему «Аякса» и в свои 30 демонстрирует заинтересованность в игре ничуть не меньшую, чем его 20-летние коллеги.

Сербский фильм

Балканский колорит в игре Тадича чувствуется даже через экран телевизора. Он бесцеремонно врывается в защитные порядки соперника, не прекращает атаковать даже при разгромном счете и на самых последних минутах. И это в тридцать лет, когда футболисты, как правило, начинают задумываться о завершении карьеры. «Реал» не был готов к такому напору. Если немного изучить прошлое Душана, становится понятно, откуда у него такое отношение к футболу.

Полузащитник начал карьеру в «Воеводине», где провел четыре года в детской академии, а потом попал и в основную команду. Мысли о переходе в «Црвену» или в «Партизан» даже не возникали в голове у Тадича. Экс-президент «Воеводины» Ратко Буторович, известный необычным стилем в одежде, темным прошлым и, возможно, работой стилистом у Леди Гаги, до своей смерти придерживался одного правила в трансферах: никогда не продавать своих игроков сербским топам. Ратко позволял игрокам уезжать только в Европу.

Любитель ТВ

Тадич производит впечатление далеко не глупого футболиста. По приезде в «Саутгемптон» он уже идеально владел английским – даже на уровне англичан – и свободно говорил на испанском. «Когда я был маленьким, в Сербии всегда было много телевизионных передач наиспанском языке. Когда ты постоянно слушаешь и смотришь все серии какого-нибудь испанского шоу, то автоматически через какое-то время начинаешь говорить» — Тадич раскрыл тайну всех лингвистов.

Финт Тадича в стиле Зидана в матче с «Реалом» был признан лучшим моментом дня Лиги чемпионов. Техника Душана поразила всех экспертов и фанатов, они задались вопросом «Где этот вингер научился такой технике?». Ответ Тадича вселил надежду всем любителям смотреть подборки с игрой великих футболистовов: «Зидан был моим любимым игроком. Наверное, пересмотрел слишком много видео с его игрой».

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Статистика не лжет

Безоговорочно Тадич проводит свой лучший сезон в карьере. Французская L’Equipe дала максимальную оценку сербу в матче с «Реалом». Вингер стал десятым игроком, которому покорилось такое достижение. До него высший балл получали, например, Месси – за пента-трик «Байеру» и за матч с «Арсеналом» и Роберт Левандовски – за покер в ворота все того же «Реала». Тадич уже забил 6 голов и отдал 4 ассиста в ЛЧ. В последний раз так прославлял «Аякс» только Яри Литманен в середине 1990-х.

Общая статистика Тадича за сезон тоже впечатляет: он забил 26 голов и отдал 11 голевых передач в 40 матчах. Серб вместе с Хакимом Зиешем наводят страх не только на свой чемпионат, но и на будущих соперников по Лиге чемпионов. «Аякс» с Тадичем уже разобрали на запчасти «Баварию» в группе, «Реал» в 1/8 финала и не планируют останавливаться. Сейчас в очередь за Тадичем выстроились топ-клубы Европы во главе с «Манчестер Сити» и «Баварией». Пока неизвестно, готов ли серб снова вернуться в Англию или выступать под руководством главного покровителя югославских игроков в Бундеслиге.

Мог поиграть в России

Тадич не так далек от России, как могло бы показаться. Два раза за последние десять лет за Душаном присматривали сначала ЦСКА в 2010-м, а спустя три года — «Динамо». Поговаривали, что вторые были готовы запалить 13 млн евро за серба, выступающего за «Твенте».

В том же 2010-м вингер дал комментарий по поводу российского чемпионата: «Совсем скоро чемпионат России будет одним из сильнейших в Европе! Мой друг Зоран Тошич, который играет за ЦСКА, говорит, что на это сильно влияет работа по организации и развитию в преддверии чемпионата мира 2018 года. Ранее игроки приезжали в Россию только за большими деньгами, а теперь сам чемпионат стал очень сильным и интересным». Возможно, Тадич перехвалил РПЛ, зато от чистого сердца.

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Тишь да гладь

Люди, когда-либо контактирующие с Тадичем, говорят, что в жизни игрок ведет себя так же, как и на поле. Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг во время интервью с футболистом назвал его одним из самых больших оптимистов, которых встречал в своей жизни. Душан буквально обезоруживает своим спокойным поведением и расслабленностью: складывается впечатление, что абсолютно ничего не может испортить его настроение. Он даже не обижается на неправильное произнесение его имени западными европейцами. Главное — чтобы запомнили. Теперь, после матча с «Реалом», все без исключения знают, как зовут того серба из «Аякса».

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press