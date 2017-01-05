Дракслер перешел в «ПСЖ», «Торино» арендовал Итурбе. Главные зимние трансферы в Европе

Юлиан Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года, Хуан Мануэль Итурбе перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона. Еженедельник «Футбол» представляет главные переходы зимнего трансферного окна.

Примечание: с таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь

5 января

«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с Хамитом Алтынтопом. Турецкому клубу пришлось выплатить 34-летнему хавбеку 825 тысяч евро за досрочный разрыв контракта.

«Трабзонспор» укрепил линию обороны двумя защитниками. Из лиссабонского «Спортинга» в турецкий клуб бесплатно перешел 32-летний португалец Жоау Перейру. А 27-летний футболист сборной Аргентины Эмануэль Маса был приобретен у «Сан-Лоренсо» за 1,28 миллиона евро.

Нападающий «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда продолжит карьеру в «Малаге». 19-летний форвард сборной Венесуэлы перешел в испанский клуб на правах аренды до лета с опцией продления соглашения еще на сезон. Первую половину этого сезона Пеньяранда провел в «Удинезе».

4 января

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Караваев отправляется в аренду в турецкий «Фенербахче» до конца сезона. При этом украинский клуб отказался включать в договор опцию выкупа игрока.

19-летний нападающий «Ювентуса» Альберто Черри вторую половину сезона проведет в аренде в «Пескаре». Летом «дельфины» могут выкупить футболиста у туринцев.

«Боруссия» из Менхенгладбаха заключила контракт с защитником Тимоте Колодзейчаком до лета 2021 года. 25-летний француз в этом сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах в составе «Севильи». Испанский клуб заработал с этого трансфера около 7,5 млн евро

«Рома» объявила о переходе Хуана Мануэля Итурбе в «Торино» на правах аренды до конца сезона. По условиям соглашения, туринский клуб имеет приоритетное право выкупа контракта игрока после 30 июня 2017 года. Предполагается, что трансферная стоимость Итурбе для «Торино» составляет 12,5 млн евро.

«Сток Сити» приобрел голкипера «Дерби Каунти» Ли Гранта за 1,5 млн фунтов. Первую половину сезона 34-летний вратарь провел в составе «гончаров» в аренде, заменив травмированного Джека Батленда.

«Нанси» объявил о переходе защитника Клемана Лангле в «Севилью». Стоимость трансфера составила 6 млн евро. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл 18 матчей во французской Лиге 1.

«Мидлсбро» пополнился нападающим «Астон Виллы» Руди Жестедом. «Речники» выложили за этот трансфер 6 млн. фунтов, соглашение рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне Жестед провел 18 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски перешел из Легии в Сампдорию. Футболист подписал контракт на 4,5 года, а сумма трансфера составила 2 млн евро.

3 января

«Лестер» приобрел опорного полузащитника бельгийского «Генка» Онинье Ндиди. 19-летний игрок подписал с «лисами» контракт до лета 2022 года. Стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов.

2 января

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер перешел в «ПСЖ». Футболист заключил с парижанами контракт на 4,5 года с зарплатой 850 тысяч евро в месяц. «Вольфсбург» заработал на этом трансфере 40 млн евро.

Защитник Боян Йокич расторг контракт с «Вильярреалом». В нынешнем сезоне словенец не провел ни одного матча, а с конца октября отсутствовал из-за травмы.

«Гамбург» объявил о решении расторгнуть контракт с защитником Эмиром Спахичем. Защитник более не входит в планы главного тренера команды Маркуса Гиздоля. В этом сезоне босниец 11 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги.

Полузащитник Джоуи Бартон заключил контракт с «Бернли» до конца сезона. Бартон выступал в составе «кларетовых» в прошлом сезоне в Чемпионшипе, сыграл в 38 матчах и отметился 3 голами. Нынешний сезон он начинал в «Рейнджерс», однако в ноябре контракт с ним был расторгнут. Недавно англичанина обвинили в играх на ставках.

Райан Бабел подписал контракт на 2,5 года с турецким «Бешикташем». Первую половину сезона полузащитник провел в составе «Депортиво», соглашение с которым у него истекло в конце декабря. В 11 матчах чемпионата Испании на его счету 4 гола и 1 голевая передача.

31 декабря

ПСВ объявил об аренде хавбека «Челси» Марко ван Гинкела до конца сезона. Ранее голландский игрок уже выступал за клуб из Эйндховена во второй половине прошлого сезона, также на правах аренды.

Фото: официальный сайт «ПСЖ»