«Добро пожаловать в ад». Как «Фенербахче» обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби

Богатые и бедные. Европа и Азия. «Львы» и «канарейки». «Галатасарай» и «Фенербахче». Непримиримые соперники как на футбольном поле, так и вне его, встречаются в 386-й раз, чтобы выяснить, кто круче. Еженедельник «Футбол» — о том, как прошло одно из самых горячих дерби планеты Земля.

Считается, что футбол полностью перенимает «характер» того места, где в него играют. Стамбул, город, где различные культуры и национальности переплетаются в невообразимый пестрый клубок, является ярким подтверждением этой теории. Его жители, такие же яркие и горячие, как и место, в котором они живут, переносят всю свою эмоциональность на футбольные стадионы. А что может поспособствовать этому лучше, чем очередное Kitalar Arasi Derbi? Вывеска, под которой уже больше 100 лет рубятся стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче».

История взаимоотношений этих двух клубов богата на события. Тут было все: страсть, провокации, кровь. И главными лицами в этой турецкой мыльной опере не всегда выступали болельщики. Пожалуй, один из самых запоминающихся моментов противостояния произошел в финале кубка Турции сезона 1995/1996. Тогдашний главный тренер «Галатасарая» Грэм Сунесс, одержав победу над вечным соперником, вонзил знамя своего клуба прямо в центральном круге. Это бы не выглядело так вызывающе, если бы стадион, на котором проходил финальный матч, не являлся домашней ареной «Фенербахче». Естественно, «канарейки» не замедлили с ответом. Уже через год болельщик «Фенера» Окан Гюлер, впоследствии получивший прозвище «Рэмбо», выбежал на поле «Галатасарая» с тесаком и клубным флагом. Вонзив знамя в центр, Окан еще долго отмахивался холодным оружием от всех, кто пытался приблизиться к нему. Что уж говорить, российским «хуллс» такое даже и не снилось.

«Галатасарай» и «Фенербахче» — самые титулованные клубы Турции. На двоих они собрали почти в два раза больше титулов, чем у всех остальных команд чемпионата. Но в последнее время дела у этой пары идут не так хорошо. «Бешикташ» – третья стамбульская сила – в последние полтора сезона перехватил преимущество и уверенно движется к 15-му для себя чемпионству. Единственный клуб, который может помешать «черным орлам» взять золото в сезоне 2016/2017 — «Истанбул», выдающий чуть ли не самую сильную кампанию за всю историю клуба. При таком раскладе «львам» и «канарейкам» остается бороться лишь за бронзовые медали, так что и так накаленное до предела дерби получило еще и турнирную подоплеку.

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Где-то за пару часов до матча на стадионе уже начал собираться народ. Турция – не самая образцовая страна по работе с болельщиками, так что толпы фанатов от нечего делать напрямую топают на трибуны, задерживаясь только для того, чтобы подвергнуть обструкции представителей вражеского лагеря. Но дальше словесных перепалок, как правило, дело не заходит. Кордоны полицейских, контролирующих каждое действие посетителей мероприятия, просто не позволят совершить что-то более радикальное. Поэтому приходится развлекать себя чем-то другим. Например, игрой «попади монеткой в футболиста «Фенербахче». На «Тюрк Телеком Арене», домашнем стадионе «Галатасарая», это уже давно стало народной забавой.

И вот, настал момент, ради которого все и собрались. Игроки выходят на поле, слушают гимн Турции, обмениваются рукопожатиями и располагаются по позициям в ожидании стартового свистка. Но с последним возникают осложнения. Оказывается, в сетке ворот голкипера «Галатасарая» Муслеры обнаружена дыра. Устранять проблему отправились два не самых маленьких работника стадиона. Один из них, залезши на плечи другому, под свист и хохот трибун добрых пять минут старался завязать дырку, пытаясь не раздавить при этом напарника. Наконец, у него это получилось. Можно начинать.

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Уже в самом дебюте встречи репутация «огненного» дерби была оправдана. На 12-й минуте Лукас Подольски, проникнувшись ревом «Тюрк Телеком Арены», буквально вгрызся в полузащитника «канареек» Мехмета Топала. Простого отбора мяча бывшему члену «бундестим», видимо, не хватило, поэтому в ход пошли руки. На помощь сцепившимся партнерам сбежались другие футболисты, образовав мало контролируемую массу из ног и рук. Тут и Шкртел, расталкивая всех вокруг, требовал у арбитра впаять желтую игроку «Галатасарая». И два голландца – Снейдер и Ван Перси – пререкались на повышенных тонах, как будто забыв о совместных играх за сборную. К слову, на протяжении всего матча между представителями сборной Нидерландов не было и намека на теплые чувства. Создалось впечатление, что пролив Босфор разъединил их на веки: футболисты не пожали друг другу руки даже после финального свистка.

В целом, борьбы в матче было намного больше, чем самой игры. Этому отчаянно способствовали и болельщики. В начале второго тайма фанаты «Галатасарая» закидали монетами голкипера «Фенербахче» Демиреля. А на 80-й минуте, когда «львы» подавали угловой, в штрафную гостей и вовсе прилетела петарда. Что удивительно, так это реакция футболистов и судей на такое поведение трибун. Видимо, это настолько обычное дело в Турции, что на него никто не обращает внимание. Вот именно, чего переживать, раз никого не убили?

Первый по-настоящему опасный момент в дерби возник лишь в середине второго тайма, когда Снейдер разрезающей передачей вывел вышедшего на замену Родригеса на рандеву с голкипером «Фенербахче». Сам гол выглядел логичным, так как «Галатасарай» серьезно поддавил к этому моменту «канареек». Но в первом тайме команды, по большому счету, толком не могли выйти из обороны. Даже самый главный талант всего турецкого чемпионата 22-летний Брума выглядел немного потерянным и не смог доставить неприятностей защите гостей. Футболист часто передерживал мяч, смещался в центр, и вместо обострения отдавал передачи назад. Почти в таком же ключе действовала и главная звезда «Фенербахче» (и это не Робин Ван «сбитый летчик» Перси) Джермейн Ленс. С той лишь оговоркой, что 29-летний полузащитник был больше привязан к флангу и все перемещения выполнял вдоль бровки.

Зато на трибунах царила жизнь. Веселое потрескивание петард и дым от файеров совмещались с накрученными до предела децибелами. Позже, уже под конец матча, к бросавшимся на поле монеткам присоединились бутылки и стаканчики с водой. Один из таких прилетел прямо на скамейку гостей, облив дорогущие туфли главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката. Но бывшего наставника «Зенита» и сборной России это не волновало: только что игрок «канареек» Жозеф Соуза головой замкнул навес с правого фланга и вывел свою команду вперед.

Одержав минимальную победу, «Фенербахче» не только больно щелкнул по носу соседа, но и взял такие важные в борьбе за третье место три очка. Теперь отставание «Галатасарая» от «канареек» увеличилось до четырех баллов. У футбольных ценителей, конечно, на протяжении матча могли возникнуть вопросы к качеству игры. Но нужно понимать, что в «огненном» Kitalar Arasi Derbi страсть всегда будет перевешивать мастерство. Желание – возможности. А болельщики – вообще все.

Турецкая суперлига. 28-й тур.

ГАЛАТАСАРАЙ — ФЕНЕРБАХЧЕ – 0:1 (0:0)

Стамбул. 23 апреля.

Стадион: «Тюрк Телеком Арена». 73000 зрителей.

Судья: Фырат Айдынус (Стамбул)

«Галатасарай»: Муслера, Сарыоглу, Кароль, Кайа, Чалык, Джигерджи (Жозцэ, 90), Озтекин (Дердийок, 80), Инан, Снейдер, Брума (Родригес, 68), Подольски.

«Фенербахче»: Демирель, Озбайраклы, Калдырым, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук (Туфан, 90), Шахешух (Шен, 63), Ван Перси (Соу, 80).

Голы: 0:1 – Соуза (90).

Предупреждения: Ван Перси (60), Соуза (85), Шкртел (87), Демирель (90).

15 (5) Удары (в створ) 4 (2)

9 Угловые 0

1 Офсайды 1

19 Фолы 20

0 Предупреждения 4

62 % владения мячом 38

Фото: Global Look Press, официальный твиттер футбольных клубов «Фенербахче» и «Галатасарай»

Текст: Никита Поляков