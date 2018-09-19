Дизлайк, отписка. История отстранения Дениса Глушакова и Андрея Ещенко

Автор: Андрей Синельщиков 0

Отстранение игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко вызвало взрыв в российском футболе. Официальный сайт клуба опубликовал список игроков, отправившихся на гостевой матч Лиги Европы против венского «Рапида». Фамилии Глушакова и Ещенко там отсутствуют. 

Поводом стал пост народного артиста России и болельщика Спартака Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, в котором актер прочитал стихотворение следующего содержания:

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#fcsm

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Спустя некоторое время было замечено, что Глушаков и Ещенко поставили отметку «Мне нравится». Позднее лайки были убраны.

Ситуацию по отстранению от общей группы Глушаков прокомментировал кратко: «Это цирк». Второй провинившийся, Андрей Ещенко, отказался что-либо говорить вообще.

Denis Glushakov

Отстранение российских футболистов не прокомментировал только ленивый. Причем мнения разделились: например, ветеран красно-белых Евгений Ловчев заявил, что «Массимо Каррера поступил немудро, отстранив от тренировок с основной командой Дениса Глушакова и Андрея Ещенко».

Тогда как Александр Ширко, игрок «Спартака» в 90-ые годы, назвал поведение игроков неспортивным. Руслан Нигматуллин был лаконичен: «Прав ли Каррера? С одной стороны, хочется поддержать ребят, а с другой – они поддержали призыв к увольнению, Карреру понять можно. Это всего лишь лайк, но он выражает отношение игрока к тренеру. Плохо, что сор из избы был вынесен, лучше договариваться внутри команды».

Михаил Ефремов, заслуженный артист России и болельщик красно-белых, поддержал итальянского специалиста. Бывший теннисист Евгений Кафельников в целом остался рад. Экс-первая ракетка мира пожелал, чтобы и Дмитрия Комбарова отстранили от тренировок. Понятно, что Кафельников всецело поддерживает Карреру. Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шмарко в сериале «Солдаты», высказался по данной ситуации следующим образом:

Очень достойным ответом оказалось видеообращение актера Тимура Еремеева:

Обычные болельщики «Спартака», конечно же, выступили за тренера, который привел команду в 2017 году к долгожданному десятому чемпионству страны. На сайте Change.org появилась петиция требованием к руководству повлиять на ситуацию с поведением футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Из 5000 человек подписалось 3 500.

В стороне не остались и вечные принципиальные соперники. Владислав Радимов, известный своими перепалками в социальных сетях с Глушаковым, не мог сострить по поводу сложившейся ситуации:

Эстафету поддержал твиттер клуба «Зенит»:

В самом «Спартаке» ситуацию отказались комментировать. Но список игроков, отправившихся в Вену, дал понять: Глушакову и Ещенко еще предстоит понять урок.

Фото: Global Look Press
Автор: Еженедельник «Футбол»

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