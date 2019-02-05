Дерби на «Аноэте», дебют Альваро Мораты, разогрев перед «Класико». Лучшие события 22-го тура испанской Примеры

Прерванная победная серия «Барселоны», личное достижение «Уэски», досадная ничья «Вильярреала». Еженедельник «Футбол» — о главных мгновениях 22-го тура чемпионата Испании.

Матч тура

После октябрьского поражения в дерби Страны Басков «Атлетик» намеревался отомстить своим соседям из Сан-Себастьяна, но и на этот раз «львы» остались ни с чем. Доностийцы второй раз в сезоне одержали победу и продлили свою беспроигрышную серию до пяти встреч. Снова в дерби гордого региона на севере Испании отличился Микель Оярсабаль, для которого матч с командой из Бильбао весьма принципиален. Любимца «Аноэты» не раз пытались переманить в «Атлетик», но каждый раз полузащитник был непреклонен: «Я хочу быть предан только Сан-Себастьяну». Этакий баскский Марко Ройс.

Успех в первом тайме закрепил Виллиан Жозе, а «Атлетик» смог ответить только мячом престижа от Рауля Гарсии.

Сэйв тура



Ян Облак в самом начале встречи с «Бетисом» спас ворота «Атлетико» в красивом прыжке. «Бенито Вильямарин» уже вскочил на ноги чтобы отпраздновать гол, но словенец изловчился прыгнуть в стиле пантеры.

Облак в игре также едва не отбил удар Серхио Каналеса с одиннадцатиметровой отметки. Направление удара словенец угадал, но до мяча на этот раз вратарь «кольчонерос» не дотянулся. «Индейцы» в итоге не смогли взять даже ничью. Как итог: упущен верный шанс сократить отставание до «Барселоны», и прервана беспроигрышная серия команды Диего Симеоне, которая длилась почти половину чемпионата — 18 игр.

Canales is the difference as Betis defeat Atletico! 🔥 Highlights #RealBetisAtleti ! 📺 pic.twitter.com/DWE9SXlU21 — LaLiga (@LaLigaEN) February 4, 2019

Персоны тура

«Уэска» одержала первую разгромную победу в Ла Лиге: пострадал «Вальядолид», с которым оскенцы играли прошлый сезон в Сегунде. Арагонцы прочно обосновались на последней строчке чемпионата, и в команде решили: терять нечего. Оскенцы вышли на поле играть в свое удовольствие, и зрители на «Алькорасе» воочию увидели, как «Уэска» забивает четыре безответных мяча в ворота Хорди Масипа. Вечер пятницы особенно запомнится Роберто Сантамарии и Энрику Гальего. Первый отстоял матч на ноль, а Гальего забил гол. Примечателен тот факт, что «Уэска» только в 22-м туре одержала победу, и сама не пропустила, а 32-летний форвард в своей карьере успел забить во всех профессиональных лигах Испании.

Состоялся дебют Альваро Мораты в майке «Атлетико». 26-летний форвард, который так и не прижился в Лондоне, потихоньку осваивается в родной Примере и в целом игру может занести себе в актив. Чего стоит только спорная ситуация в штрафной площади Пау Лопеса: за фол на 22-м номере «индейцев» пенальти в ворота «Бетиса» назначен не был. Мората не отметился и забитым мячом, но видимо свой первый гол испанец решил «приберечь» на предстоящее дерби с «Реалом».

Карим Бензема в четвертом матче кряду забил гол. 31-летний француз находится на пике формы: за последние четыре игры, включая кубковый матч, Бензема забил шесть голов.

Benzema, Vinicius & Mariano fire Real Madrid to win over Alaves! 🔥🌟🚀#RealMadridAlaves Highlights 📺 pic.twitter.com/aotoiUg4RC — LaLiga (@LaLigaEN) February 3, 2019

«Реал» же не оставил никаких шансов «Алавесу» — 3:0. «Галактикос» одержали предсказуемую победу, но в то же время для них наступает насыщенная неделя: дерби с «Барселоной» в кубке и встреча с «Атлетико» на «Метрополитано» через неделю.

Камбэки тура

«Вильярреал» осуществил вторую тренерскую отставку. Хави Гарсия проработал у руля «желтой лодки» всего 50 дней, и в Ла Лиге специалист так и не одержал ни одной победы. Клуб, в свою очередь, решил повторить ход «Монако», и назначил своего «старого доброго знакомого» Хави Кальеху. Испанец в первой же игре едва не принес победу в домашней встрече с «Эспаньолом», но в итоге трибунам «Эстадион де ла Керамика» пришлось довольствоваться лишь ничьей. Хотя за 20 минут до конца основного времени «желтая лодка» вела в счете и выглядела заметно приободрившейся после второй тренерской рокировки.

Messi rescues a point for Barça at Camp Nou! ⚽⚽ Highlights #BarçaValencia pic.twitter.com/hafZiRtwTv — LaLiga (@LaLigaEN) February 3, 2019

«Барселона» впервые за последние восемь игр потеряла очки. «Блаугранас», после разгромной победы над «Севильей» в Кубке страны, разошлись миром с «Валенсией». В очередной раз ярко себя проявил Лионель Месси: десятый номер каталонцев оформил дубль, позволив своей команде отыграться со счета 0:2. Аргентинец продолжает бить личные рекорды: Месси стал первым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, кто забил 20 и больше голов. «Валенсия» же может гордиться собой: дважды за сезон команда Марселино Гарсии сыграла с «Барселоной» вничью.

Голы тура

Виллиан Жозе безупречным ударом укрепил преимущество в счете в дерби Страны Басков:

Крученый удар Роберто Росалеса из «Эспаньола» пришелся в дальнюю девятку.

Цитата тура

«Реал» – всегда фаворит. Голодны до того, чтобы сократить отставание в таблице от первого места, продолжим двигаться в этом направлении до конца»,

— Сантьяго Солари не намерен сдаваться без боя. Аргентинский специалист, похоже, нашел «ключик» взаимодействия с командой: мадридцы побеждают четыре игры подряд, и уже располагаются в двух очках от второго места. Может быть, «Реал» еще замахнется и на четвертую Лигу чемпионов подряд?

Результаты 22-го тура:

Уэска — Вальядолид — 4:0 (1:0)

(Гальего, 19, Пулидо, 50, Гомез, 53, Авила, 77).

Леванте — Хетафе — 0:0.

Реал Сосьедад — Атлетик — 2:1 (2:0)

(Оярсабаль, 16, Виллиан Жозе, 45; Рауль Гарсия, 82).

Барселона — Валенсия — 2:2 (1:2)

(Месси, 39 — с пенальти, 64; Гамейро, 24, Парехо, 32 — с пенальти).

Сельта — Севилья — 1:0 (0:0)

(Йокушлу, 73).

Вильярреал — Эспаньол — 2:2 (1:0)

(Иборра, 37, Касорла, 65 — с пенальти; Бонера, 75 — в свои ворота, Росалес, 81).

Бетис — Атлетико — 1:0 (0:0)

(Каналес, 65 — с пенальти).

Эйбар — Жирона — 3:0 (1:0)

(Пенья, 37, Шарлес, 46, 57 — с пенальти).

Реал Мадрид — Алавес — 3:0 (1:0)

(Бензема, 30, Винисиус Жуниор, 80, Мариано Диас, 90).

Райо Вальекано — Леганес — 1:2 (0:1)

(Гарсия, 83; Брэтуэйт, 36, Эн-Несери, 85).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 21 гол; Л. Суарес («Барселона») – 15 голов; Стуани («Жирона») – 12 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков