Денис Бояринцев: «Как игрок я прошел путь от второй лиги до сборной России. Меня не пугает, что я должен начинать с того же как тренер»

Еще, кажется, несколько лет назад Денис Бояринцев вспахивал фланги «Рубина», «Спартака» и сборной России. А теперь он уже в качестве главного тренера выводит ивановский «Текстильщик» из ПФЛ в ФНЛ. Еженедельник «Футбол» спросил у Бояринцева, как так получилось, что именно бывшие спартаковские игроки чаще всего в России возглавляют команды, узнал, пригодились ли тетради с конспектами тренировок Бердыева и почему деньги – не самое главное во второй лиге.

20 лет спустя

— Вас можно поздравить с победой в группе «Запад». Что самое сложное, когда выбираешься из второго дивизиона в первый?

— Много было разных сложностей. Опыта было маловато – я все-таки еще молодой тренер. Если говорить о построении игры, то были хорошие матчи, но были и те, которыми я не могу быть доволен. Но подбор игроков у меня был хороший, осень мы провели мощно, начало чемпионата у нас получилось удачным, а когда есть результат, многие проблемы нивелируются. Зимой же было важно хорошо подготовить команду к заключительному отрезку. Все получилось, и мы удачно сыграли с конкурентами.

— Но зимой, кажется, вы еще не знали, будет ли перед вами поставлена задача выхода в ФНЛ. Так?

— У нас стояла задача выиграть турнир, и вроде как первое место автоматически означает повышение в классе. Но вы правы, у нас это в тот момент не озвучивалось – не было разговора, что мы точно идем в ФНЛ, были там определенные сложности и трудности. Но видите, они разрешились, и мы, надеюсь, шагнем наверх.

— Вы говорили, опыта мало. Как решали такую проблему?

— Игрового-то опыта полно, а тренерского – да, еще не много. Как грамотно подводить команду к тому или иному матчу? Как варьировать нагрузки во время подготовки? Вот такие тренерские нюансы. Но я еще раз подчеркну: у меня очень хороший подбор игроков, у многих опыт для второго дивизиона приличный, в каких-то моментах они нивелировали какие-нибудь мои тренерские ошибки. Какие? Не бывает тренеров, которые вообще не ошибаются. Но у нас заключительный матч только 2 июня. Потом нужно будет время для анализа.

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— Почти 20 лет назад вы дебютировали во второй лиге как футболист. Сейчас вы ее выигрываете как тренер. Можно сравнивать ту вторую лигу и эту?

— Уровень снизился, мне кажется. Нет, мы не рухнули в яму, но команды в той же зоне «Урал–Поволжье», где я играл, были покрепче.

— В кость больше играли тогда или сейчас?

— Тогда. Интенсивность была выше. Потому что поколение было другое. Это был 1999 год, у ветеранов тех команд – советская школа, советская закалка. И здесь разговор не только о тактической выучке, но и о бытовых моментах тоже. Подсказать могли и там и там, и когда такие вещи до молодого игрока доносили футболисты, поигравшие еще в советских лигах, все усваивалось быстрее. Сейчас молодежь все-таки может себе больше позволить – и на поле, и за его пределами.

Команды мечты

— Главное, что нужно для победы в ПФЛ? Деньги?

— Да не было у нас никаких особых денег. Сыгранность, опыт футболистов – вот что было нашим преимуществом. Команда была скомплектована еще до моего прихода, перед новым сезоном мы добавили в нее еще исполнителей и пошли по турниру. А финансы? У кого нет с ними проблем? И мы не исключение. Так что деньги – не решающий фактор. Квалификация, сыгранность и стабильность состава решает больше. В прошлом году были вторыми, в этом без революций и без метаний – первые.

— Год назад из вашей зоны в ФНЛ выходило «Чертаново». И потом, не меняя состава, удивило ФНЛ. Вы смотрели за ними? Примеряли через них на себя первый дивизион?

— У нас разные ситуации. В «Чертанове» собраны хорошие молодые ребята со всей страны, у них селекция, у них отсев. У нас же команда опытная, возрастная, нам нужно омолаживаться. В ФНЛ совсем другая нагрузка, другая интенсивность. Если у нас в сезоне игр «от ножа» в высоком темпе было пять-шесть, то сейчас в ФНЛ каждый матч будет на высоком уровне. Значит, нужны более высокие физические возможности и так далее. Так что у нас будет задача перед сезоном найти нескольких хороших молодых ребят, у которых здоровые амбиции и которым есть что доказывать.

— Если бы у вас была возможность взять трех футболистов из того времени, с которыми вы играли в одной команде, кого бы вы взяли?

— Серега Козко, вратарь «Рубина» моих времен, – это раз. Такого защитника, как Рома Шаронов, – это два. Любого игрока из «Спартака» в среднюю линию — Аленичев, Титов, Калиниченко, Быстров… Пока таких мы не наблюдаем. Надеюсь, появятся.

Тетради с конспектами

— Вы за свою карьеру поиграли под руководством многих, причем самых различных по стилю, тренеров. Был и Бердыев, были Черчесов, Старков, Федотов, Лаудруп… Они все очень разные. Какой футбол все-таки ваш?

— Тот, в котором я раскрывал свои лучшие качества. Я же такой фланговый игрок был, моторный – пройти, обыграть, продавить, сделать передачу в штрафную… Так что игра, которую проповедовали в тот момент в «Рубине», мне близка, и я много забивал, немало отдавал голевых передач. При Старкове в «Спартаке», например, игра тоже строилась через фланги, и мне тоже было комфортно. При других тренерах доверия, возможно, было чуть меньше, но тоже искал нишу на поле под свои качества. А сейчас у меня опять ставка на тот футбол, в который сам играл: много мы уделяем внимания игре на флангах – с переводами и последующей передачей в штрафную под завершение.

— И все-таки от кого из тех тренеров вы взяли больше всего?

— Ото всех, мне кажется, что-то да осталось. Я еще игроком вел конспекты тренировок, у меня до сих пор сохранились эти тетради, толстенные ежедневники. У Лаудрупа – контроль мяча во главе угла, у Станислава Саламовича – тоже, но при этом большое внимание физической подготовке… Вот только не могу найти те записи, что вел в «Рубине» у Курбана Бекиевича Бердыева, – было бы любопытно взглянуть. Но вы же понимаете, это были записки футболиста, а не тренера. Я на эти записи сейчас смотрю с улыбкой. Да, упражнение записал, а интенсивность, с которым его надо делать? А какие должны быть расстояния между игроками в «квадратах»? А какие паузы давались между выполнением заданий? Так что мне нужно было научиться смотреть на игру как тренеру, а не как футболисту. В этом плане мне многое дал Михаил Владимирович Белов, у которого я был помощником сначала в дубле «Торпедо», потом в «Носте». Вот где я детально окунулся в футбол: распределение нагрузки, другие важные вещи. Плюс обучение в тренерской академии, общение с коллегами… И вот когда все это накладывается на опыт футболиста, на воспоминания из игровой карьеры, мне кажется, и вырабатывается свое видение игры и ориентиры. Если они правильные – ты становишься хорошим тренером.

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— Лично вы когда решили, что будете тренером?

— А куда еще? В бизнес? Так это надо было с самого начала в другие институты идти. А я заканчивал академию физической культуры: я всегда знал, что моя жизнь будет связана с футболом, вопрос только – на каком уровне. Сложнее всего, когда нет работы. Но я был готов идти в школу, работать в команде КФК, идти в помощники.

— Вы играли в сборной, в еврокубках… У вас никогда не возникало ощущения, что футбол на том уровне и в ПФЛ – это немного разные виды спорта?

— Футбол — он один. Но у него есть разные ступени. Я убежден, что тренер должен пройти все их: для опыта, для кругозора. Да, в РПЛ и некоторых клубах ФНЛ другой уровень комфорта, иные условия, а второй лиге каких-то вещей недостает, в том числе накала в каких-то матчах, уровня исполнителей. Но я как футболист прошел путь от второй лиги до сборной России — и сделал это с удовольствием. Меня не пугает, что я должен начинать так же, будучи уже тренером.

Звонок Ромащенко

— У каждого тренера, мне кажется, должен быть человек, который может оценить, правильно ты что-то делаешь или нет. У вас такой человек есть? Вы можете кому-то позвонить и спросить: вот тут у меня такая проблема с командой, думаю сделать так и так, — как считаешь, правильно?

— Так, чтобы спрашивать, правильно ты что-то делаешь или нет, — такого не было, да и не принято это у нас. А вот совета спросить у коллег у нас не считается чем-то из ряда вон. Я могу позвонить Михаилу Белову. Или, к примеру, в этом сезоне перестраивал «Текстильщик» на схему в три центральных защитника: во-первых, хотелось плотности в центре, а во-вторых, у нас были хорошие фланги. Я набрал Мирославу Ромащенко – сборная России же использует такую схему, и я спрашивал определенные нюансы: как, например, грамотнее подключаться к атакам крайним игрокам. Но думаю, если бы я к Станиславу Саламовичу обратился за советом, он бы тоже не отказал, да и любой тренер, с которым я работал, – тоже. А еще мне повезло оказаться на стажировке в казанском «Рубине». Да, в этом сезоне у них молодая команда, но поговорить с Курбаном Бекиевичем Бердыевым о тактике – это бесценно.

— Вас, тренеров со спартаковским прошлым, уже чуть ли не на целую лигу – Аленичев, Тихонов, Карпин, Парфенов, Евсеев, Черчесов, Ромащенко, Рахимов, Шалимов, Онопко… И можно продолжать и продолжать. У вас в «Спартаке» специальные тренерские курсы, что ли, были?

— Большинство из тех, кого вы назвали, на футбольное поколение старше, чем мы. Но тенденция – да, существует. Мне кажется, что тут, помимо прочего, срабатывает два момента. «Спартак» всегда имел возможность приглашать классных футболистов, и они потом вырастают в хороших тренеров. И еще есть магия имен. Люди помнят, какими игроками они были, это помогает и после карьеры.

— У Дениса Бояринцева есть магия имени?

— Да, кажется, еще не исчезла! На пост главного тренера «Текстильщика» было много претендентов, и мне кажется, что меня выбрали в том числе и потому, что помнили, каким футболистом я был. Но это такой бонус, который быстро исчезает, если ты не даешь результат.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»