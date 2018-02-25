Деды воевали, молодые спасали. Олимпийское «золото» сборной России по хоккею: как это было

Победа в Квебеке-2008 объединила людей, а камбэк и исторический гол Ильи Ковальчука были достойны экранизации. Тогда первый за 15 лет трофей на чемпионате мира отмечали широко — гуляла вся Россия. Триумф в олимпийском Пхенчхане-2018 по сценарию напоминал тот выигрыш над канадцами, только людям все равно чего-то не хватило: то соперники ослабленные, то первое за 26 лет «золото» на турнире выиграно у Германии. Да и национального праздника не получилось: победили же хоккеисты ОАР.

Польза от ошибок

Признавайтесь, вы тоже ждали от лучших российских игроков из КХЛ только «золота»? На Олимпиаде в Пхенчхане все смешалось в одну кастрюлю: звезды НХЛ впервые с 1992 года не приехали на Игры, клуб «кому далеко за 30» (Ковальчук–Дацюк–Мозякин–Кошечкин) получил последний шанс на недостающий триумф, а молодое поколение русских хоккеистов доросло до борьбы за высшие награды. Да и заклинание «26 лет без побед» давило сильнее брюк после новогоднего застолья. Казалось бы, нужно просто смешать все ингредиенты. Но…

В мае болельщики футбольного «Спартака» благодарили игрока АЕКа Тричковски, ведь его гол выбил красно-белых из Лиги Европы и сконцентрировал их на борьбе за долгожданное чемпионство. Похоже, серьезная роль в итоговой победе Знарка и К принадлежит скромным словакам: шокирующее поражение от них на старте турнира «растормошило» основных фаворитов. Нереализованные моменты, потерянность лидеров после камбэка у соперников — та игра превратилась в сплошной черновик с ошибками. Однако большая часть «знатоков» увидела в этом проигрыше лишь проблему недонастроя. «Как можно забить два гола в первые пять минут, чтобы пропустить трижды от игроков словацкой лиги? Миллионеры на расслабоне».

Вернемся править? Гид по ошибкам сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане

Но Олег Знарок принял жесткие меры: в первую очередь специалист остался недоволен действиями в большинстве и убрал из спецбригады Вадима Шипачева, да и в составе сборной на ОИ он больше не появился. Бич нашей сборной последних лет — пустая трата времени при численном преимуществе, а после осечки со Словакией эта проблема стала похожей на тромб: «убить» она могла в любой момент. Вот Олег Вальерьевич и решился на кадровые перестановки по ходу турнира. Что помогло уже в следующей встрече против словенцев — Мозякин и Барабанов реализовали большинство. На этом, в принципе, голы при «5 на 4» и закончились: только в четвертьфинале против Норвегии (6:1) россияне реализовали 3 удаления.

Мы олимпийские чемпионы! В финале Олимпиады-2018 обыграна сборная Германии со счетом 4:3 ОТ. Дубль на счету Никиты Гусева, также шайбы на счету Славы Войнова и (победная!) у Кирилла Капризова!#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/bWJv6yiJxP — Хоккей России (@russiahockey) February 25, 2018

Зато был заметен прогресс в плане командной игры: если словаки «возили» все российские звенья под конец 20-минуток, то в остальных 5 встречах физические кондиции пятерок стабилизировались. Капитан Дацюк провел шикарный турнир в роли хоккейного плеймейкера, а лучше всего это подверждает статистика — 6 голевых передач. В полуфинале Павел превратил фишку соперника (вязкая игра по бортам) в свое преимущество: он отнимал шайбу у завозившихся чехов и мгновенно отправлял сквозную передачу в чужую зону на нападающих. Взорвался и молодой дуэт Капризов–Гусев: часто именно они перепасовывались в стиле треугольника с подключающимся партнером, да и итоговые «5+4» и «4+8» по системе «гол+пас» поражали: парни провели первую Олимпиаду. Ключевым фактором стал и уверенный поход к решающей игре: после Словакии болельщики видели только разгромные победы ОАР. К финалу против Германии россияне подошли в устойчивом психологическом состоянии.

Проблемы. Часть вторая

Немецкое чудо было вполне закономерным, ведь парни Штурма прогрессировали с каждым новым матчем: если победы над Норвегией и Швейцарией добывались благодаря четким перехватам на синей линии, то в триумфальных 1/4 и 1/2 финала форварды Небельс, Хагер и Гоч поразили шведов и канадцев — они удачно завершали резкие атаки и забивали после передач за воротами соперника. Но в самые ответственные минуты золотого матча российские игроки забыли о том, как немцы карают за мелкую неосмотрительность. Только так можно объяснить провал во втором и третьем периодах: цена ошибки стала непростительной, поэтому даже опытный Ковальчук переводил шайбу назад. Немцы же старались владеть инициативой в любом эпизоде, поэтому и лезли на шайбу в самых сложных моментах.

День Победы. Или нет? Плюсы и минусы сборной Германии — финалиста Олимпиады

Часто ворота спасал Кошечкин, а иногда гиперактивность немцев приводила к куче-мале. Даже второй гол Гусева не успокоил Германию — через 10 секунд счет сравнял Мауэр. Помогать такому сопернику — себя убивать, но будущие олимпийские чемпионы по-русски стали создавать себе проблемы: смены происходили во время позиционных атак немцев.

Спасибо за неравенство

Третий гол Мюллер забил в одиночестве: защита о нем забыла, и Йонас отправил шайбу в ворота Кошечкина с кистевого броска. «За две минуты до конца я уже подумал, что все, не судьба нам стать олимпийскими чемпионами» — слова Ильи Ковальчука в тот момент были в мыслях у каждого. В такие моменты в фильмах на помощь приходят супергерои, у нас же себя проявил Гусев. Пятьдесят пять секунд до финальной сирены, игра в меньшинстве и замена Кошечкина на пятого полевого — это не помешало 25-летнему форварду забросить шайбу отскоком от вратарского шлема.

В историческом финале ЧМ героем стал Ковальчук, посредственно сыгравший в предыдущих матчах турнира. Тут же сборную спасло численное большинство «4 на 3» — главный отрицательный персонаж национальной команды в прошлых играх. Эта перепасовка между Войновым, Гусевым и Капризовым (и победный гол Кирилла) станет главным интернет-хитом на ближайшие недели.

Павел Дацюк вошел в Тройной золотой клуб, на счету капитана: Олимпийские игры — 🥇

Чемпионат мира — 🥇

Кубок Стэнли — 🏆🏆 Поздравляем!#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/8xB39PjnuF — Хоккей России (@russiahockey) February 25, 2018

В итоге неожиданный финал стал украшением скандальных Игр. Особенное «Гип-гип ура!» организаторы выразили четырем хоккеистам сборной России: Кошечкин, Войнов, Ковальчук и Дацюк вошли в символическую сборную корейских Игр. А еще Илья стал MVP соревнований. «Гусев сегодня четыре очка набрал, забил победный гол в полуфинале. Думаю, он заслуживал приз» — так 34-летний ветеран оценил заслуги героя матча. Действительно, Гусев и Капризов («2+1» и «1+3» в финале) заслужили приза не меньше. Но их главная победа — умение проявить свои лидерские качества в трудный момент. Боссы заокеанских клубов ценят такие кадры.

Стол корейской сборки. Расклад лидеров перед стартом хоккейного турнира на ОИ-2018

Хэппи-энд по-корейски

Пока режиссер «Движения вверх» назвал матч достойным экранизации, глоры в соцсетях высмеяли «олимпийских атлетов-чемпионов из России» за очередной валидол в игре с менее сильным противником. Почему-то именно хоккейное ослабление в Корее вызывало больше всего споров. Почему же медали в лыжных гонках не считаются легко добытыми после запрета на участие в Играх главному лидеру в этом виде спорта — Сергею Устюгову? А по теме неприезда заокеанских звезд отлично выразился президент ИИХФ Рене Фазель: «Вам не нужно каждый день есть икру, вы можете вполне прожить и на обычной пище».

ЗОИ в Пхенчхане стали одними из самых абсурдных. Отразилось это и на хоккее: где это видано, что на медальных матчах пустуют целые сектора? Но именно на такой Олимпиаде наша сборная сумела завоевать долгожданное «золото»: ветераны поставили в своем послужном списке недостающую галочку, а молодежь отлично дебютировала на соревнованиях подобного уровня.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press