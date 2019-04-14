Дебаты на стадионе. Немецкий футбольный союз могут возглавить игроки, которые недавно закончили карьеру: Филипп Лам, Кристоф Метцельдер, Томас Хитцльшпергер

Рейнхард Гриндель объявил о своем уходе с поста президента ДФБ, который занимал с осени 2015 года. Выборы состоятся только в конце сентября, но кандидатов обсуждают уже сейчас. Интерес понятен: новый президент станет символом перестройки в немецком футболе.

Свежие идеи

27 сентября в Германии станет известно, кто же все-таки возглавит Немецкий футбольный союз. Новому президенту придется несладко: любой, кто станет сменщиком Гринделя, должен будет доказать, что ДФБ — это не сборище коррумпированных чиновников с собственными целями (два предыдущих президента были уличены в коррупции). Новичку придется провести ряд реформ, в том числе реструктуризацию региональных лиг, любительских клубов, провести генеральную уборку, с чем Гриндель так и не сумел справиться.

Нынешняя футбольная Германия нуждается в свежих идеях. Исполняющий обязанности президента ДФБ Райнер Кох анонсировал выборы громкими словами: «Наша цель состоит в том, чтобы найти кандидата вне союза, который заинтересован как в любительском футболе, так и в большом спорте». ДФБ необходимы новые молодые руководители с современным пониманием футбола. Вдвойне хорошо, если они придут прямиком с игровой скамьи.

Братские разборки. Кто станет страной-хозяйкой Евро-2024?

Филипп Лам, 35 лет

Вероятность возглавить ДФБ — 30%

Экс-игрок закончил карьеру футболиста пару лет назад и не слез до сих пор с газетных обложек. За этот период бывший капитан сборной и «Баварии» попробовал себя в политике под крылом Ангелы Меркель, вложился в большое количество стартапов и вынес Кубок мира на финал ЧМ в России под руку с Натальей Водяновой.

Особое внимание занимает кампания по продвижению заявки Германии на Евро-2024. Прошлый год выдался невероятно сложным для немцев: вылет с ЧМ, скандал с Месутом Озилом, вылет команды в Лигу В в Лиге наций. Все очень плохо. На это же время Германия должна была бороться с Турцией за право проведения Евро. Филипп Лам был ответственен за немецкую заявку. Все реализованные проекты — это его рук дело. Несмотря на ужасные обстоятельства, экс-капитан сборной Германии, как обычно, покорил всех своей открытостью и ответственностью за взятые обязательства и выбил для Германии европейское первенство. Пока Гриндель провоцировал фанатов на гнев очередными словами об Озиле, Лам пытался спрятать огромные косяки союза за кампанией Евро-2024.

Филипп — отличный кандидат на смену Гринделю, но сам этого не признает, несмотря на откровенную заинтересованность в околополитических делах. Он уже успел отмахнуться от звания возможного нового президента, выступая в Зале славы в музее немецкого футбола в Дортмунде, но немцы уже слишком много раз блефовали подобным образом, чтобы в очередной раз доверять словам.

Кристоф Метцельдер, 38 лет

Вероятность возглавить ДФБ — 45%

38-летний немец на сегодняшний день один из самых очевидных кандидатов на пост. «Я надеюсь, вы поймете, что я не хочу комментировать эту тему на данный момент» — Метцельдер отказался говорить о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента Немецкого футбольного союза, оставив место для слухов. Сейчас бывший футболист очень часто появляется на ТВ в качестве эксперта на Sky, а также является президентом клуба TuS Haltern из региональной лиги. Он прекрасно знает, как функционирует и в чем нуждается любительский футбол. Кроме того, Метцельдер уже третий год тренирует команду до 19 лет в своем клубе. Часов в сутках всего 24, но Кристофа это вовсе не останавливало, когда он параллельно со своими проектами запускал и собственную линию одежды для спортсменов и создал собственное спортивное маркетинговое агентство. В этом главный плюс молодых кандидатов — у них есть время и желание на все и сразу, чего нельзя сказать о более взрослых коллегах.

Единственное, что может остановить Метцельдера от выдвижения своей кандидатуры, — предложение от «Шальке». В период зимнего перерыва он несколько раз встречался со спортивным директором клуба Йохеном Шнайдером и председателем «Шальке» Клеменсом Тённисом. Клуб мечтает заполучить немца на пост спортивного директора. Пока больше никаких подробностей не известно.

Томас Хитцльшпергер, 37 лет

Вероятность возглавить ДФБ — 10%

Молодой, свежий и бесстрашный кандидат на пост президента Немецкого футбольного союза. За последние годы Хитцльшпергер очень часто заставлял говорить о себе, появлялся в качестве эксперта на ТВ, выступал в шоу… Хитцльшпергер стал первым игроком такого уровня, совершившим каминг-аут. В 2014 году немец открыто заявил о своей ориентации и за пять лет наслушался много всего. Если Томас справился с волной гомофобного хейта, то проблемы союза решит буквально за пару дней.

С июня 2016-го Хитцльшпергер работает в «Штутгарте», а заслуга открытия такого таланта, как Бенжамен Павар, лежит полностью на его плечах. «Помню, мне кто-то сказал, что есть классный молодой защитник, у которого практически нет шансов в «Лилле». Вскоре мы связались с «Лиллем», — рассказывал Томас. С февраля Томас занимает должность спортивного директора в «Штутгарте», но все это время не терял связь с ДФБ. Союз нашел применение нетрадиционности Хитцльшпергера: уже несколько лет он является послом разнообразия в ДФБ. «Штутгарт» в этом сезоне очень плох, нет никакой гарантии, что в случае возможного вылета спортивный директор останется с ними, а не уйдет на повышение.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press