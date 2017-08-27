Дареный конь. Как праздник ЦСКА не стал радостным

ЦСКА в свой 106-й день рождения не имел права проиграть грозненскому «Ахмату». К победе располагали и результаты соперника — гости проиграли четыре матча подряд. Еженедельник «Футбол» побывал на «ВЭБ-Арене» и рассказывает о том, как ЦСКА испортил себе и болельщикам праздник, а «Ахмат» до последнего дрался за Олега Кононова.

Домашние матчи против «Ахмата» последнее время для ЦСКА полны торжества. Прошлой осенью грозненцы стали частью открытия армейского стадиона. Хозяева победили со счетом 3:0 еще тогда «Терек». На этот раз матч выпал на важный день в истории столичной команды. Ровно 106 лет назад впервые на футбольное поле вышли игроки «Общества любителей лыжного спорта». К этой дате клуб подготовил торжественное представление, а также снизили цены на билеты. Так, если бы подобная игра состоялась не в день рождения клуба, то самый дешевый билет можно было бы купить за 500 рублей. Сегодня самые дешевые билеты стоили 400 рублей.

«Ахмат» подходил к этому матчу на фоне неудач. Грозненцы после солидного старта с новым главным тренером, Олегом Кононовым, умудрились выдать серию из четырех поражений подряд. Матч должен был определись настроение клубов перед уходом на двухнедельную паузу.

«106 лет великому клубу», — громко и четко напомнили своим футболистам фанаты ЦСКА. Гостей же на матч приехало немного. 30 человек разделились по разным углам сектора и лишь малая часть из них пыталась что-то выкрикнуть. Редкий раз, когда это удалось, болельщики напомнили, что для них их клуб по-прежнему «Терек».

К праздничной дате ультрас ЦСКА огромных полотен не подготовили, зато поддержали фаната «Динамо» растяжкой: «Дима Дракон, мы с тобой».

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Виктор Гончаренко учел результативность форвардов команды Федора Чалова и Арона Оланаре (ни одного гола со старта сезона) и оставил обоих в запасе. ЦСКА не привыкать играть без номинальных нападающих. С первых минут Понтус Вернблум занял позицию на острие атаки, но при этом не пренебрегал привычным объемом оборонительной работы. Открывания шведа напоминали игру Томаша Нецида во времена Зико в ЦСКА: неуклюже, коряво и вечно не к месту. Ни Витиньо, ни Алан Дзагоев с Александром Головиным — не могли вскрыть решающим пасом оборону грозненцев.

Самый опасный момент у армейцев в первом тайме не реализовал лучший бомбардир команды — Георгий Щенников. После серии позиционных построений мяч дошел до левого защитника. Тот сперва со всей силы ударил в крестовину, а на доливании «махнул» в сторону офисной башни.

На фоне Виктора Гончаренко его соотечественник — Олег Кононов, выглядел спокойным, словно имел две «десятки» под «рубашкой». И неслучайно, в самой концовке первого тайма «Ахмат» редким выходом контратаку застал врасплох Виктора Васина. От того неудачно отскочил мяч, Митришев прострелил, а Садаев замкнул и забил в ворота Игоря Акинфеева. После просмотра повтора стало ясно, что гол арбитр засчитал не по правилам — мяч вышел за линию до передачи Митришева.

«Тяжело бороться, когда судьи вытирают о тебя ноги», — Виктор Гончаренко

Во втором тайме армейцы безрассудно бросились штурмом брать Грозный. Момент за моментом ЦСКА не мог забить. Одна из наиболее ярких атак произошла, когда Головина вывели один на один с Алексеем Городовым. Полузащитник ЦСКА перебросил вратарь, но в последний момент с линии ворот мяч выбил Родолфо.

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Уже с 60-й минуты «Ахмат» начал максимально затягивать паузы между розыгрышем мяча и вскоре вратарь грозненцев получил предупреждение, а стадион был так недоволен, что свистом закладывало уши. Арбитр добавил в общей сложности пять минут к основному времени, но и этого не хватило армейцам, чтобы пройти «Ахмат».

Матч перешел на отрезки с огромными паузами. Это явление отметил и после матча Виктор Гончаренко: «Мне тяжело понять, когда команда соперника всю игру валяется, а арбитр на это никак не реагирует. После гола мы пытались сделать все, чтобы вырвать победу, атаковали против команды, которая вдевятером оборонялась, но тяжело бороться, когда судьи вытирают о тебя ноги».

«Победа была очень важна после неудачной серии. При той модели, что мы избрали, качеством игры я доволен. Наши атаки были острее, чем у ЦСКА. Жаль, что не реализовали моменты», — подвел итог Олег Кононов.

ЦСКА Виктора Гончаренко смог отстоять ворота Игоря Акинфеева в еврокубках, использовать Георгия Щенникова в пользу атаки, но так и не научился выжимать максимум очков у команд номинально ниже классом, что скупо, но без сбоев получалось у Леонида Слуцкого. «Ахмат» же вышел биться не только за победу, но и за репутацию главного тренера.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: официальный сайт РФПЛ

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.