Дамы бьют королей. 10 самых влиятельных женщин в футболе

ФИФА уделяет большое внимание развитию женского футбола — девушкам вручают «Золотые мячи», а их турниры становятся все популярнее. Однако принято считать, что в мужском футболе слабому полу делать нечего. Еженедельник «Футбол» накануне Международного женского дня 8 Марта доказывает обратное.

1. Марина Грановская, директор «Челси»

Ее называют самой влиятельной женщиной в клубном футболе. Грановская работала в «Сибнефти» задолго до приобретения «Челси» Абрамовичем, в начале нулевых уехала в Лондон, а в конце десятилетия стала частью клуба. Она одна из немногих людей в «Челси», приближенных к владельцу команды, а также знающая, каким образом воздействовать на него. Английские СМИ пишут о ней как о главном монстре переговоров: именно Грановская стала инициатором возвращения Моуринью в «Челси» после жесткого расторжения контракта с португальцем. Кроме того, благодаря россиянке клуб совершил самую крупную в своей истории финансовую сделку с Nike на 900 млн фунтов.

Следите за руками. Как Бибиана Штайнхаус покоряет Бундеслигу

2. Бибиана Штайнхаус, арбитр

О Штайнхаус наверняка слышал каждый, кто хоть немного читал новости футбола в последние два сезона. Бибиана стала первой женщиной-судьей в высшем немецком дивизионе. «Я хочу доказать, что возможности мужчин и женщин на этой работе абсолютно равны. Для меня по сравнению с арбитрами-мужчинами не будет никаких привилегий» — рефери права, но женщине-судье приходится сталкиваться с курьезными ситуациями. Как-то Керем Демирбай после удаления от Бибианы сказал, что женщинам нет места в мужском футболе. После этого игрока дисквалифицировали, оштрафовали и отправили судить женский футбольный матч. Больше такого не повторялось.

3. Тихана Немчич, тренер

«Когда я не на поле, я на кухне», — выдала хорватка Тихана Немчич в одном из своих интервью. В 2012 году стало известно о первом случае, когда женщина возглавила мужскую футбольную команду. «Виктория Ваковац» — клуб из пятого дивизиона Хорватии, который вошел в историю своим необычным назначением. Десять лет Тихана выступала за сборную своей страны, а позже из-за травмы была вынуждена отказаться от карьеры игрока и стать коучем. Насколько хорошим она оказалась тренером — сказать сложно, но популярность девушка обрела моментально. Неудивительно, ведь в свои на тот момент 25 она, будучи экс-моделью и «Мисс спорт Хорватии», получила такой вызов. Сейчас она тренирует детскую команду в Загребе и вспоминает историю с «Викторией» с улыбкой.

4. Корин Диакр, тренер

Французский «Клермон» до назначения Корин Диакр уже предпринимал попытку пригласить женщину на пост главного тренера. Ею была Хелен Кошта, которая ушла спустя полтора месяца, объявив, что к ней относились несерьезно. Диакр оказалась куда эмоционально более устойчивой и заставила команду молодых ребят из второго французского дивизиона воспринимать себя серьезно. Три сезона Корин отработала в «Клермоне», реанимировала клуб, взобралась на шестое место в таблице и закончила свое «путешествие». Нужно сказать, что мимо такого события даже Арсен Венгер не смог пройти мимо: «Мне нравится это решение. Если мужчины тренируют женщин, то почему не может быть наоборот? Если ты компетентен, то можешь работать где угодно. Хорошо, что девушкам дают шанс». И не поспоришь.

5. Рэйчел Андерсон, агент ФИФА

Двадцать лет назад британку Рэйчел Андерсон — уже тогда сертифицированного агента — не пустили на церемонию вручения наград FA. Как вы понимаете, из-за того, что она не являлась мужчиной. После этого инцидента дама подала в суд, выиграла его, а спустя 15 лет добилась вручения награды лучшей футболистки года. В 90-х Андерсон осуществила рекордный для защитника трансфер Джулиана Дикса из «Вест Хэма» в «Ливерпуль». Сейчас она почетный председатель в агентском совете при FA, и что-то подсказывает, что теперь ее пускают всегда и везде без лишних вопросов.

6. Амайя Горостиса, президент «Эйбара»

Амайя стала первой женщиной-президентом «Эйбара» за всю историю клуба. Более близкие отношения между функционером и командой мало где можно встретить. Нужно сказать, что «Эйбар» — самый эмансипированный клуб в Европе. Большую часть руководящих постов здесь занимают женщины. «Для нас это естественно, мы не придаем полу большого значения, обычно этому уделяется особое внимание со стороны. Поначалу президенты-мужчины смотрели косо, но если ты сама не видишь в этом никакой проблемы, то ситуация изменится в лучшую сторону» — от Горостисы веет спокойствием. Президент признается, что семейная атмосфера — это залог успеха «Эйбара»: «Члены совета, повара, уборщики, тренеры — мы все очень близки. Чаще всего игрокам приходится в юном возрасте уезжать из родительского дома, но они приходят сюда и обретают еще одну семью. Мы относимся к ним по-человечески, видим в них людей, а не товар». В этом году команда попросила носить президента желтые туфли до конца сезона: якобы они приносят удачу. Амайя не смогла отказать и до сих пор надевает только желтую обувь. Сложно представить такую ситуацию с Флорентино Пересом.

7. Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА

Она действующий генсек ФИФА и гражданка Сенегала, проработавшая 21 год в ООН. Когда-то давно Фатма встретилась с Джанни Инфантино на матче Мадагаскар — Сенегал и зацепилась за важное знакомство. Ее считают самой влиятельной женщиной в спорте на сегодняшний момент. Помощником в ФИФА Самуре приставили не просто какого-то стажера, а экс-игрока «Милана» и сборной Хорватии Звонимира Бобана. Однако она откровенно равнодушна к итальянскому футболу, но не скрывает своих фанатских предпочтений: «Карл-Хайнц Румменигге был хорошим игроком, да и до сих пор неплохо выглядит. Отец и мои шестеро братьев терпеть его не могли из-за нас с мамой. Мы его обожали», — Фатма признавалась, что вместе с мамой поддерживала «Баварию». Она приезжала и на Кубок конфедераций, и на чемпионат мира в Россию — возможно, вы даже ее встречали на улицах российских городов.

8. Клаудия Нойманн, комментатор

54-летняя журналистка переполошила летом всю Германию не хуже, чем корейская сборная. Клаудия комментирует футбольные матчи более двадцати лет, и только этим летом женщине позволили дотронуться до святыни – чемпионата мира. Не все были готовы к такому, и на Нойманн обрушился шквал критики. Телеканал ZDF тут же заступился за своего работника, а другая немецкая телекомпания – ARD начала поиски женщины-комментатора в знак поддержки Клаудии.

9. Чжань Юаньдин, тренер

Уроженка Гонконга с самого детства фанатела от футбола, а позже получила спортивное образование. Несмотря на родительские запреты, она начала работать ассистентом юношеской мужской команды, а к 2015 году возглавила клуб «Истерн» и сделала невозможное: за короткий срок привела его к титулу чемпиона Гонконга, чего не происходило с командой двадцать лет. Благодаря этому достижению Юаньдин попала в Книгу рекордов Гиннесса.

10. Хизер Рэббетс, член совета директоров FA

Женщина начала карьеру в 2006-м, когда неожиданно заняла пост исполнительного директора «Миллуолла». Работа в футболе Хизер понравилась: спустя четыре года она оказалась в Футбольной Ассоциации и стала первой женщиной на таком высоком посту в этой организации. Сейчас она продолжает бороться за равноправие, критикует саму ассоциацию за слишком большое количество «белых мужчин», а также занимается благотворительностью.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Челси», официальный сайт «Эйбара»