Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций

Через два с половиной месяца стартует Кубок конфедераций, но на главном турнире года для сборных мы увидим совсем не ту сборную Германии, что стала чемпионом мира. Йоахим Лев не согласен с мнением, что КК-2017 — репетиция перед мировым футбольным первенством, у него свои планы на турнир в России. Еженедельник «Футбол» рассказывает, что будет представлять из себя национальная команда Германии грядущим летом.

Перевыполнение плана

Тренер сборной Германии дал понять, что его лучшие игроки не приедут в Россию летом 2017-го. Йоги будет использовать турнир как попытку наиграть молодых футболистов. Именно эти парни будут составлять костяк команды на чемпионате мира-2018. Но им нужно почувствовать атмосферу больших турниров.

После чемпионата мира-1990 сборная ФРГ была невероятно сильна, но этот факт сыграл с немцами злую шутку. Игроки старели, а море самоуверенности так и не проходило. Но чемпионаты 1994 и 1998 годов показали, что эпоха «машины» осталась где-то далеко. Требовалась перезагрузка.

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На заре миллениума Немецкий футбольный союз принял решение вложиться в долгосрочный проект: каждый ребенок с раннего возраста имел право попробовать себя в футболе. План был перевыполнен. Первое поколение тех новых игроков в лице Озила, Крооса, Нойера, Боатенга, Хедиры и Хеведеса доказало, что система работает. Сейчас молодежный состав сборной до 21 года можно выставлять как сформировавшуюся готовую команду. Такого изобилия талантливых и сильных футболистов в сборной не было никогда.

87-й дебютант

Именно такими идеями и руководствуется Йоахим Лев. Лидеры сборной — Нойер, Мюллер, Боатенг и Хуммельс с большой вероятностью пропустят Кубок конфедераций. Последний из них не стал скрывать собственных мыслей и сказал, что не заинтересован в турнире такого уровня. Нет так нет.

Заметное омоложение сборной было видно еще на Евро-2016 во Франции. «Бундестим» стала самой молодой командой турнира. Оно и неудивительно. Работа с молодежью всегда была сильной стороной Йоги. Форвард Тимо Вернер, появившийся в старте на товарищеском матче против Англии, стал 87-м дебютантом при Йоахиме Леве, а средний возраст команды составил 24 года.

Курс на «Боруссию»

Да и тактика сборной значительно изменилась. После чемпионата мира-2014 Йоахим Лев позаимствовал идею у своего коллеги из дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Каждый член команды должен брать на себя несколько ролей. Подобную идею отлично продемонстрировал тот же Тимо Вернер в матче с Англией: во втором тайме центрфорвард из Лейпцига ушел вглубь и сместился на фланг, дав Лукасу Подольски больше пространства и возможностей для гола в ворота Харта.

К слову о центрфорварде. Исторически для немецкой сборной было характерно присутствие в схеме нападающего, разрывающего защиту соперника. После ухода Мирослава Клозе команда отошла от этой идеи. Конечно, в составе есть, к примеру, тот же Марио Гомес или Кевин Фолланд, но они уже не играют той основополагающей роли, как раньше. Теперь каждый может попробовать свои силы, пробивая по воротам соперника. Сейчас редко какой матч сборной может обойтись только голом одного человека. Попытаться атаковать могут все, порой кажется, что даже Нойер. Но это неточно.

Личная команда Лева

Так кто же все-таки почтит своим вниманием Кубок конфедераций от Германии? Однозначно в команде будут присутствовать те, кому так и не удалось стать частью чемпионской сборной. К таким игрокам можно отнести Марио Гомеса, Марко Ройса, Гюндогана и других ребят, о чьем невезении уже сложены сотни анекдотов. Ну и куда без молодых дарований? Лев стабильно вызывает новичков в сборную и позволяет им почувствовать себя частью великой команды. Некоторые особо старательные и талантливые получают постоянную прописку в «бундестим». Так случилось в свое время с Йошуа Киммихом, Лероем Сане, Юлианом Дракслером, Николасом Зюле и многими другими.

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Эту сборную сложно назвать привычным всем болельщикам словом «машина». Теперь это личная команда Йоахима Лева, полностью созданная им за 10 лет. Германия больше не сминает все на своем пути, словно асфальтоукладчик, она наслаждается красивым футболом, собственной гибкостью в позициях и параллельно успевает побеждать.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press