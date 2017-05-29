Цветочки и ягодки. Что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко

Он вернулся. Самый загадочный и непредсказуемый глава в истории РФС снова работает в футболе. «Зенит» объявил о назначении на пост президента клуба Сергея Фурсенко. Человека, который за каких-то несколько лет превратился в главного героя самых смачных легенд Дома футбола.

Первое пришествие в «Зенит»

Когда Сергей Фурсенко первый раз появился в «Зените», никто не подозревал, насколько странной фигурой он станет для всего российского футбола. В 2005-м он был прежде всего братом министра образования Андрея Фурсенко – того самого, который переводил страну на ЕГЭ. Это уже позже СМИ раскопали, что оба брата – в числе соучредителей кооператива «Озеро», а Сергей Александрович потом возглавлял ОАО «Ленэнерго», откуда в 2005-м и пришел в «Зенит».

Но по-настоящему на Фурсенко обратили внимание только после того, как он в одном из корпоративных журналов «Газпрома» заявил, что «Зенит» должен выиграть три еврокубка за ближайшие 10 лет. Странные лозунги – это вообще стиль Сергея Александровича: через несколько лет он обещал, что в 2018-м сборная России будет чемпионом мира.

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Огромное счастье для пиарщиков случилось, когда «Зенит» в 2008-м взял Кубок УЕФА, а потом выиграл и Суперкубок Европы. Но к тому времени Сергея Фурсенко уже не было в клубе. А через пару лет он возглавил РФС, и с этого момента началась его настоящая большая футбольная карьера.

Личный медиум

Президентство Фурсенко в РФС – самая буйная пора российского футбола. Легенды о тех временах до сих пор рассказываются как анекдоты. Одно из главных действующих лиц в них – Каринэ Гюльазизова, медиум, психолог и личный советник Сергея Фурсенко. Кабинет президента РФС находится на 6-м, самом высоком этаже Дома футбола, и рассказывали, что личный медиум запрещала боссу подниматься туда на лифте. В самом кабинете Сергея Фурсенко, согласно ходившим по Дому футбола легендам, жгли свечи и вызывали духов Сергия Радонежского и Андрея Петровича Старостина. Рассказывают, что следующий президент РФС Николай Толстых, въехав в кабинет, первым делом пригласил священника освятить помещение. А заодно и других специалистов — проверить на наличие прослушивающих устройств.

Человек футбола

До того как прийти в футбол, Сергей Фурсенко хотел быть продюсером и даже снял документальный фильм. В РФС его творческие устремления получили новый импульс. Как раз в период правления Фурсенко праздновалось 100-летие российского футбола. Был снят еще один фильм – «Человек футбола», но его нигде не показали и он таинственно исчез. Был проведен ряд торжественных мероприятий и церемоний, и сколько нулей значилось в счетах за них, в РФС предпочитают не распространяться.

Кодекс чести

Был создан «Кодекс чести РФС» , причем в форме, где перемешаны 12 заповедей и пионерская клятва. Первым пунктом документа, который должны были подписать все участники футбольных процессов, значилось: «Понимает значение футбола как развивающей, совершенствующей человеческую личность игры». Дальше все в такой же стилистике.

Аленький цветочек

Вершина творческой деятельности того времени – символ сборной России на Евро-2012 «Аленький цветочек». Перед чемпионатом Европы был разработан специальный бренд для поддержки национальной команды – цветок из сказки Аксакова с идеологическим обоснованием: шесть лепестков – это шесть матчей на Евро-2012, включая финальный, стебель в форме «Ф» — и есть этот финал.

Про психологическое значение нового символа было много расписано в специальном буклете, изданном на прекрасной бумаге неизвестным тиражом. Сделана еще какая-то сувенирная продукция, а также огромный баннер, который фанаты должны были растягивать на трибунах во время Евро-2012. Фанаты отказывались, и получался большой скандал.

Но за всей эзотерикой как-то и забылось, что история «Аленького цветочка» была классическим проектом по созданию бренда, и услуги эти оплачивались более чем прилично. Так что когда Сергей Фурсенко исчез, у Российского футбольного союза обнаружился долг в 800 млн рублей (по курсу 2012 года) в самые благодатные времена.

Система «осень–весна»

Но самое главное, что Сергей Фурсенко сделал на посту президента РФС, – перевернул календарь российских соревнований на систему «осень–весна». Это была очень жесткая битва, в которой на время из строя был выведен президент ПФЛ Николай Толстых. Чтобы «зачистить» главного противника реформы, пришлось задействовать административный ресурс. С этим у Сергея Александровича в те времена было все в порядке: пригласив министров и глав госкорпораций, исполком РФС он превратил в небольшой филиал правительства РФ. Но вот за систему «осень–весна» теперь Фурсенко не любят в футбольной провинции.

Контракт с Манчини

Вскоре после того как сборная России провалилась на Евро-2012, Сергей Фурсенко исчез. Из Польши президент РФС возвращался полный идеями и желанием работать. Но потом состоялся разговор с президентом страны, показанный в новостях федеральными каналами, и Сергей Александрович подал в отставку. И испарился полностью. Его не могли найти даже верные соратники. На связь он не выходил, дела не передавал и, самое главное, увез с собой в неизвестность ключи от сейфа с документацией, без которой РФС не мог функционировать.

Когда Российский футбольный союз оказался в полном коллапсе, было принято решение резать сейф автогеном. Посмотреть на шоу собралось немало сотрудников. Но содержание обсуждали активом исполкома РФС. Тем более было о чем поговорить: в сейфе обнаружился контракт с действующим главным тренером «Манчестер Сити» Роберто Манчини. Документ был подписан всеми сторонами и по сути своей был бомбой, способной рвануть на весь мир.

Назревал скандал международного значения. Этот контракт не был нужен никому – ни Манчини, который внезапно выиграл АПЛ с «Манчестер Сити» и которому арабские шейхи настойчиво предлагали новое соглашение, ни РФС, которому пришлось бы выполнять все условия. А если бы документ обнародовали, мало бы не показалось никому – ни Манчини с его разъяренными шейхами, которые поняли, что тренер вел игру у них за спиной, ни РФС.

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Это был тяжелый момент уныния – никто не знал, как выходить из ситуации. Но к счастью, обнаружилось, что договор подписан передним числом. То есть в то время Фурсенко официально уже не был президентом РФС. И только тут все вздохнули с облегчением. Но похоже, Сергей Александрович верен своим обязательствам перед Манчини.

Последние пять лет Сергей Фурсенко провел в безвестности. Говорили, что он уехал в Германию и заперся там в каком-то замке. Были и другие версии. Но когда несколько недель назад телекамеры на одном из матчей «Зенита» выхватили рядом с главой ОАО «Газпром» Алексеем Миллером бывшего президента «Зенита» Фурсенко, стало понятно, что будет интересно. Хотя не факт, что весело.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»