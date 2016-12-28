Чудес должно быть в меру. Что можно пожелать Премьер-лиге в 2017 году

2016 год стал для Англии удивительной фантасмагорией. Чемпионство «Лестера» с вечным неудачником Раньери, исторический вылет «Астон Виллы», перерождение «Челси», Бенитес в Чемпионшипе… Несмотря на обилие чудес, у поклонников английского футбола всегда найдутся пожелания на будущий год.

Чтобы топ-клубы соответствовали высокому статусу. Концовка прошлого сезона стала смачным подзатыльником для грандов: «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» дружно махнули мимо Лиги чемпионов. «Синие» после доминирования в сезоне-2014/15 поставили антирекорд: никогда ранее чемпион не скатывался сразу на 10-е место. «Ливерпуль» весь сезон шатало, как сельского пьяницу, а «Юнайтед», хоть и остановился в полушаге от четверки, показал такую блеклую игру, что Луи ван Гал был отправлен восвояси. Летом топы основательно привели себя в порядок. «Челси» лидирует с внушительной серией из 11 побед подряд. «Ливерпуль» феерически много забивает – 41 мяч в 17 матчах. Наконец, «Манчестер Юнайтед» стал проявлять очертания сильной команды. Помня про «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм», можно сказать, что уровень конкуренции становится запредельно высоким.

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Чтобы тренерское противостояние заставило скептиков замолчать. Всезнающие эксперты твердят, что Премьер-лига с точки зрения тактики – деревенский турнир. Дескать, команды играют в «бей-беги», почему регулярно проваливаются в еврокубках. Чемпионство «Лестера» доказало неспособность большинства команд подстраиваться под соперника. Теперь сюда съехались сильнейшие тренеры современности. Гвардиола и Клопп, Конте и Моуринью, Венгер и Почеттино превращают Премьер-лигу в крупнейший полигон для экспериментов. Мастеровитые наставники без раскачки принялись менять АПЛ. Антонио Конте произвел фурор схемой 3+4+3. С момента перехода на эту формацию «аристократы» вообще не теряют очков, а Виктор Мозес в роли латераля стал одним из главных открытий. Пеп Гвардиола с присущей ему фанатичностью внедряет тотальный футбол. Он пробует разные схемы, щедро наполняя их ложными вингбеками, ложными «девятками» и прочими хитрыми задумками. Тактически «Манчестер Сити» – определенно самая гибкая команда лиги. Клопп и Почеттино ставят на сумасшедший контрпрессинг и динамику. Венгер по-прежнему верит, что выиграет АПЛ лихой атакующей игрой с неизменными 4+2+3+1. Моуринью пытается наладить защиту и нащупать необходимый баланс, что начало получаться с появлением многострадального Мхитаряна и забытого Кэррика. Да здравствует тактическая революция!

Чтобы звезды показали максимум. Весной на авансцене оказались совсем не те лица, которых там ждали. Ближе к зиме звезды возвращаются на небосклон. В классной форме Диего Коста: после 17 матчей на его счету 13 голов и 5 ассистов (ровно год назад у него были смешные 3+2). Разыгрался Алексис Санчес – забил 12 мячей, всего на один меньше, чем за весь прошлый сезон. «МЮ» тянет вверх Златан, который оформил половину всех голов команды. Агуэро требуется всего 100 минут на забитый мяч – по этому показателю он вне конкуренции. Так что бомбардирская гонка не менее увлекательна, чем чемпионская. Многое зависит и от главных креативщиков. Пока в лучших кондициях Азар и Де Брюйне: первый забил 8 мячей, второй записал на счет 11 голевых передач.

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Чтобы было больше местных молодых звезд. Из местной молодежи выделяются разве что Рэшфорд и Алли. Английские игроки по-прежнему раскрываются с возрастом. В этом сезоне чудесно заиграл Лаллана, чего от 28-летнего трудяги ждали не многие. Тридцатичетырехлетний Дефо забил больше, чем главная надежда англичан Гарри Кейн. Одним из открытий первой части сезона стал защитник «Халла» Кертис Дэвис, которому в марте стукнет 32. А вот 22-летний Стоунз, купленный «Сити» за космические 47,5 млн фунтов, в центре обороны пока не блещет. Словом, если Санта-Клаус в наступающем году явит Англии парочку местных молодых талантов, это будет отличным подарком.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press