ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия — Испания. Онлайн дня

Сегодня в 17:00 состоится матч 1/8 финала, в котором сборной России будет противостоять одна из сильнейших европейских команд – Испания. Главные новости и события, связанные с подготовкой к игре, а также текстовая трансляция встречи – в онлайне еженедельника «Футбол».

12:24 –Дзюба: «Каждый в сборной России должен будет умереть на поле в матче с Испанией»

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определённый день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 %, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Будет очень тяжело, нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и физически чувствовать себя хорошо. Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас», – сказал Дзюба. (Официальный сайт ФИФА)

12:20 – Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о шансах сборной России обыграть Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018: «Думаю, у сборной России есть шансы победить испанцев в 1/8 финала. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальные концентрация и отдача. Но всё это у российских футболистов есть», — сказал Массимо Каррера. (RT на русском)

12:04 – Дирекция ЧМ-2018 разрешила проносить зонты на матч Испания – Россия в «Лужниках» из-за погодных условий. На территорию стадиона разрешено проносить любые зонты, за исключением зонтов-тростей. Ограничения сняты и для Фестиваля болельщиков в Москве. Обычно, по правилам ФИФА, на стадион и в фан-зону запрещено проносить зонты длиннее 25 сантиметров. (Welcome2018.com)

11:40 – Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму на тренировке в «Лужниках» и поставил под вопрос свое участие в игре. Сообщается, что накануне испанцы провели занятие, где Пике получил повреждение левой лодыжки. 31-летний футболист досрочно завершил тренировку и обратился докторам за помощью. (Mirror)

11:30 – Дельфин-оракул Ванда из Сочи предсказал победу сборной России в предстоящей игре. Животному нужно было выбрать между двумя мячами, на которых были написаны названия команд. Ванда принесла мяч с надписью «Россия». Днем ранее выдра-оракул по имени Гарри предвосхитила победу испанской сборной. (Матч ТВ)

11:00 – Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Испанией. Слово держали Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов. (Официальный сайт РФС)

Фото: Сергей Дроняев

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