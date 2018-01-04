ЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия. Онлайн дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сегодня сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00. Следите за последними новостями и событиями встречи в нашем онлайне.

Чемпионат мира по футболу. Испания — Россия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Лужники». 1 июля 2018 г.

 

11:20 – О настрое россиян перед встречей с хорватами высказался защитник сборной России Илья Кутепов: «Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды. Когда играли в группе, выиграли первый матч, затем второй, решили задачу выхода из группы. Потом Испания, но хочется дальше. Испанию прошли, дальше Хорватия, но вновь хочется идти вперед. Аппетит приходит во время еды — эта фраза очень кстати. С каждой победой хочется большего» (пресс-служба ФИФА).

11:15 – Защитник сборной Хорватии Дарио Срна поделился мыслями о предстоящем матче: «Думаю, играть с Россией будет немного сложнее, чем с Данией, так как русские являются хозяевами турнира. Они уже являются национальными героями. Они играли перед полным стадионом и выбили с турнира Испанию, поэтому я считаю, что Россия — авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90 процентов» ( 24sata).

Фото: Сергей Дроняев

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