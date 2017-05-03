ЧМ-2017. Группа А. Все, что нужно знать о сборных США, Германии, Словакии и Италии

В пятницу в Париже и Кельне стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. Во второй части завершаем рассказ о командах группы А: США, Германии, Словакии и Италии.

Сборная США

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 2-е место (2002, 2010)

Кубки мира: 4-е место (2004)

Чемпионаты мира: 3-е место (2004, 2013, 2015)

ЧМ-2016: 4-е место

В последний раз сборная США побеждала на чемпионате мира в далеком 1960 году. С того момента она ни разу не доходила до финала, а лучшим достижением остается 3-е место. В прошлом году они добрались до полуфинала, но сначала проиграли сборной Финляндии, а затем уступили в матче за 3-е место российской команде. Одной из причин можно назвать то, что американцы на чемпионатах мира делают ставку на молодых игроков, а опытные хоккеисты неохотно соглашаются на участие в турнире. Комплектованием состава сборной США в этом году занимаются помощник генерального менеджера «Питтсбурга» Билл Герин и Крис Друри, находящийся на аналогичной должности в «Нью-Йорк Рейнджерс». Ими уже были объявлены имена около 20 хоккеистов, среди которых Джимми Ховард, Дэнни ДеКайзер и Дилан Ларкин из «Детройта», Джейк Труба из «Виннипега», Ник Бьюгстед из «Флориды» и другие. Главным тренером впервые за свою карьеру станет Джефф Блэшилл из «Детройт Ред Уингз», обладающий репутацией умелого работника с молодежью. Вероятнее всего, «звездно-полосатые» не испытают проблем с выходом в плей-офф и даже сумеют преодолеть стадии четвертьфинала, но на этом их дорога к титулу завершится. Какой бы талантливой ни была американская молодежь, им просто не хватит опыта, чтобы противостоять командам уровня России, Канады и Швеции.

Звезда. Для нападающего «Детройта» Дилана Ларкина грядущий ЧМ станет третьим в карьере. Два года назад он дебютировал на турнире, в прошлом году стал лучшим бомбардиром американцев с 9 баллами (2+7), а теперь будет одним из лидеров команды. Об этом свидетельствует его настрой: «Я собираюсь сыграть за сборную США на чемпионате мира и зову туда других американских игроков. Канада выиграла последние две Олимпиады. Они чемпионы мира. С нашими молодыми ребятами из Америки мы хотели бы изменить это». К 20-ти годам на счету Ларкина два сезона в НХЛ и выступление на Кубке мира в составе сборной молодых звезд Северной Америки.

Тренер. Главным тренером американской сборной на ЧМ будет еще один представитель «Детройта» — Джефф Блэшилл. Прежде чем возглавить «Ред Уингз», Блэшилл три года тренировал их фарм-клуб из АХЛ «Гранд-Рэпидс Гриффинз», с которым выиграл Кубок Колдера. После ухода Майка Бэбкока в «Торонто» американский специалист получил повышение и уже два года руководит «Детройтом». В этом сезоне «Ред Уингз» впервые с 1990 года не вышли в плей-офф. В 2009-м Блэшилл работал тренером вратарей молодежной сборной США на МЧМ, а также в разное время назначался ассистентом главного тренера молодежных и юношеских американских национальных команд.

Сборная Германии

Высшие достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 8-е место (2002)

Кубки мира: 8-е место (2004)

Чемпионаты мира: 4-е место (2010)

ЧМ-2016: 7-е место

Германия станет одной из стран-хозяек предстоящего ЧМ именно в тот момент, когда ее хоккейная сборная переживает новый виток подъема. После ухода канадца Пэта Кортины, под руководством которого немцы не финишировали выше 9-го места на чемпионатах мира и не смогли отобраться на Олимпиаду-2014 в Сочи, результаты команды значительно улучшились. В этом огромная заслуга действующего тренера Марко Штурма. В последний раз, когда немцы были хозяевами чемпионата мира, им удалось добраться до полуфинала. Но матчи на домашней арене обещают клубу не только усиленную поддержку, но и дополнительное давление. Это прекрасно осознает и Марко Штурм: «Все будут смотреть наши матчи, надеяться. Но надо понимать: выступление в родных стенах еще не означает, что мы продемонстрируем лучший хоккей в истории. Начинать придется с нуля. У нас тяжелая группа, однако если сможем показать свою игру, должны выступить успешно». Состав будет сформирован из игроков немецкой хоккейной лиги. В качестве подкрепления команде стоит ожидать опытного защитника Кристиана Эрхоффа, который прошлым летом вернулся в Европу из НХЛ, а также нападающего «Аризоны Койотис» Тобиаса Ридера. Место в воротах, скорее всего, займет Томас Грайсс из «Нью-Йорк Айлендерс».

Звезда. Леону Драйзайтлю всего 21 год, а он уже побил несколько рекордов и вписал свое имя в историю немецкого хоккея. В марте он превзошел достижение Марко Штурма, установив новый рекорд по количеству набранных очков в НХЛ за сезон среди немецких игроков. По итогам сезона Драйзайтль в составе «Эдмонтона» впервые в карьере вышел в плей-офф Кубка Стэнли, и его появление на ЧМ будет напрямую зависеть от успешности выступлений «нефтяников» в матчах на вылет. Также стоит упомянуть голкипера Томаса Грайсса. «Нью-Йорк Айлендерс» завершил сезон, и появление Грайсса в составе сборной выглядит куда более вероятным.

Тренер. Один из лучших немецких хоккеистов в истории НХЛ (938 матчей, 487 очков по системе гол+пас), Марко Штурм завершил игровую карьеру в 2014 году, а летом 2015-го возглавил национальную сборную. Штурм выстроил весьма боевитую команду, способную доставить неприятности любому сопернику. Это наглядно подтверждают результаты сборной Германии: за два неполных года он довел ее до четвертьфинала ЧМ-2016, а также вывел на предстоящие Олимпийские игры-2018. После победы на олимпийском квалификационном турнире соглашение специалиста было автоматически продлено до 2018 года.

Сборная Словакии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 4-е место (2010)

Чемпионаты мира: 1-е место (2002)

ЧМ-2016: 9-е место

Три года подряд сборная Словакии не может выйти в плей-офф на чемпионатах мира. В последний раз она добиралась до матчей на вылет в 2013 году при Владимире Вуйтеке, с которым также выходила в финал в 2012-м, где проиграла сборной России. Удручающие результаты национальной команды напрямую связаны с их составом, который с каждым годом выглядит все менее грозным. Не исключено, что на этот раз словакам и вовсе придется выступать на чемпионате мира без единого игрока из НХЛ. От участия в турнире уже отказались Петер Будай, Мариан Габорик, Мариан Госса, Ярослав Галак и Томаш Татар, каждый из которых ссылался на травмы. Есть вероятность, что состав сборной усилят Рихард Паник, Томаш Юрчо, Андрей Секера, Здено Хара, Петер Цегларик, Мартин Маринчин или Марек Гривик, но все будет зависеть от того, как сыграют их команды в плей-офф Кубка Стэнли и от состояния здоровья. Поэтому в их отсутствие тон будут задавать хоккеисты из чешской Экстралиги. Команда Здено Цигера постарается прервать свою неудачную серию, но их главные соперники в борьбе за место в плей-офф из сборной Германии все же выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Звезда. В отсутствие именитых энхаэловцев одним из лидеров словацкой сборной последних лет остается защитник Доминик Граняк. На счету 33-летнего хоккеиста выступления в чемпионатах Чехии и Швеции, где он завоевал чемпионские титулы. Четыре сезона Граняк провел в КХЛ в составе московского «Динамо», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина. После сезона в чемпионате Швейцарии в 2015 году словацкий защитник вернулся в чемпионат Швеции и сейчас выступает за клуб «Регле» из Энгельхольма. Предстоящий ЧМ станет 12-м в карьере Доминика.

Тренер. Здено Цигер возглавил сборную Словакии в августе 2015 года, сменив на этом посту Владимира Вуйтека. Ранее Цигер возглавлял братиславский «Слован», с которым дважды становился чемпионом Словакии. На прошлогоднем ЧМ словаки под его руководством обыграли сборные Венгрии, Франции и США, но этого не хватило для выхода из группы. Цигера не заботит отсутствие опытных игроков из НХЛ в составе сборной Словакии, и он, как и год назад, намерен делать ставку на молодых. Помогает ему Юлиус Шуплер, работающий консультантом национальной команды.

Сборная Италии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 11-е место (2006)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 12-е место (2000, 2001, 2007)

ЧМ-2016: —

Сборная Италии по хоккею – это своеобразная команда-лифт, из года в год развлекающая себя и своих болельщиков телепортацией между элитным и первым дивизионами. Похожим безобразием в последние годы занимается сборная Словении из группы B. Парадоксально, но в XXI веке свой лучший результат на международных турнирах итальянцы показали не на чемпионате мира, а на Олимпиаде в 2006 году. Правда, в числе участников турнира они оказались лишь на правах хозяев соревнований. В своей группе ожидаемо заняли последнее место, но за счет двух набранных баллов за ничьи с Германией и Швейцарией (в те времена обходились без овертаймов) вышли на 11-е место среди 12 команд-участниц. На чемпионатах мира лучшим результатом «скуадры адзурры» за последние 16 лет было 12-е место. В элитном дивизионе сборная Италии отсутствовала два года, и вряд ли стоит ждать от них невероятных подвигов и сенсационных побед. Костяк национальной команды составляют выходцы из тирольских немцев и австрийцев, а также натурализованные канадцы. На предстоящем ЧМ итальянцы привычно будут вести борьбу за выживание, которую с большой долей вероятности проиграют.

Звезда. Довольно непросто подобрать в составе итальянской сборной хоккеиста, подходящего под описание слова «звезда». Но российским болельщикам вполне может быть знакомо имя Томаса Ларкина. Обладающий тремя гражданствами (Великобритании, Италии и США) 26-летний защитник пару сезонов провел в КХЛ в составе «Медвешчака». Свою карьеру он начал в Америке в одной из студенческих команд Эксетера, а также два сезона выступал за клуб из АХЛ «Спрингфилд Фэлконс» (ныне «Тусон Роадраннерз»). С февраля 2017-го стал игроком немецкой команды «Мангейм», с которой заключил контракт до конца сезона.

Тренер. О нынешнем главном тренере команды Стефане Майре, итальянце с австрийскими корнями, известно не так много. Именно под его руководством «скуадра адзурра» завоевала путевку в элитный дивизион в прошлом году и приняла участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2018, где уступила сборным Норвегии, Франции и Казахстана. На пост главного тренера Стефана порекомендовал экс-тренер сборной США Лу Вайро, который работает консультантом национальной команды Италии. Вайро уверяет, что с приходом Стефана Майры итальянцы заметно прибавили и способны доставить неприятности любому сопернику.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт НХЛ

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»