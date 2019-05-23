Чип в организме. Месси и халат с датчикам Технологии вывели футбольную медицину на новый уровень

Технологии в футболе — уже давно привычная вещь. Система видеоповторов не дает разразиться новому скандалу, а использование огромных экранов прямо на тренировочных базах облегчает процесс объяснения ошибок игрокам. Медицинские штабы клубов тоже не стоят на месте. Помимо того что медицина в спорте стала в разы эффективнее, так еще и значительно облегчила командам жизнь простыми «фишками».

Система отслеживания игроков (EPTS)

В 2017 году ФИФА заключила партнерские отношения с Университетом Виктории в Австралии для внедрения системы отслеживания производительности футболистов (EPTS). Возможности технологии буквально безграничны: на сегодняшний день она помогает предотвращать травмы, оценивать продуктивность каждого из игроков, а также позволяет СМИ и фанатам чуть больше узнать о футболистах.

EPTS мы увидели еще на чемпионате мира в России. У каждого из игроков на турнире был специальный маячок, прикрепленный к воротнику футболки. Этот маленький гаджет определял скорость спортсмена, сколько он пробежал, пульс и температуру тела. Кроме того, датчик запоминает показатели в матче поминутно.

Система используется не только для подсчета статистики и дальнейшего разбора работы игрока, но и позволяет в реальном времени следить за ним. Показатели с датчика передаются сразу на три устройства: на ноутбук аналитиков, главному тренеру и медикам команд. По ходу матча становится ясно, кто из футболистов откровенно отстает от остальных, а кто истощен и находится на грани травмы. Плюс вместе со статистикой на устройства специалистов с тридцатисекундной задержкой транслируется и видео с камер на стадионе. Часть этих данных находилась в свободном доступе и транслировалась для зрителей прямо во время игр.

Форма супергероя

Суперобтекаемые бутсы, способные сделать из чемпиона вашего двора Криштиану Роналду, — это уже реальность, а не рассказ фантаста Айзека Азимова. Помимо привычных бутс британские ученые разрабатывают специальные футбольные щитки с сенсорными датчиками. Они смогут фиксировать силу удара и сохранять информацию, на основе которой судьи будут выносить решения о нарушениях, а врачи делать выводы о серьезности травмы.

Это далеко не весь возможный арсенал будущего футболиста. Форма игроков уже сейчас создается под климатические и физиологические особенности спортсменов. Вы наверняка ощущали это, когда в магазине примеряли новую экипировку от лидирующих компаний по производству одежду. Американский Under Armour собирается пойти еще дальше. Компания разрабатывает инновационную форму со встроенными датчиками, которая позволит медицинскому персоналу клуба наблюдать за состоянием игрока прямо во время матча и предотвратить возможные травмы.

ДНК «Барселоны»

«У меня королевское достоинство в ДНК», — транслировал в одном из своих самых известных треков рэпер Кендрик Ламар. «Барселона» не обладает «королевским» ДНК, но это не мешает ей проводить поиски так называемого «каталонского ДНК». На базе «сине-гранатовых» есть целый исследовательский центр, где работают 16 человек, чья деятельность заключается в научных разработках. Часть этих исследований направлена на выявление особенностей легендарных игроков «Барселоны» на генном уровне. Это делается для того, чтобы максимально повысить процент будущих удачных трансферов.

Это далеко не все. Такое ощущение, будто «Барселона» идет на несколько шагов впереди остальных. По информации Financial Times, у каждого из каталонцев вживлен чип, отслеживающий степень утомления, что позволяет избежать серьезных травм. Неизвестно, как Месси согласился на подобное, но футбольное величие требует жертв.

Самая необычная разработка, которая находится в процессе создания, — это халат с датчиками. «Барса» хочет следить за своими игроками не только на поле, но и во время их сна. Халат будет записывать и передавать всю информацию, получаемую пока спортсмены спят. «Каталонцы», безусловно, выводят мировой футбол на новый уровень.

Приложение «Саутгемптона»

«Саутгемптон» стал одним из первых, кто осознал важность сохранности медицинских данных. Клуб подписал соглашение с BridgeHead — компанией по управлению информационной базой и ее хранением. С помощью созданного разработчиками сервера врачи, игроки и тренеры смогут безопасно и быстро обмениваться сведениями. Независимый клинический архив компании HealthStore станет этим самым хранилищем всех данных футболистов, таких как результаты УЗИ, МРТ, а также позволит медперсоналу получать доступ к ним из любой точки мира и в любой момент.

Инфракрасный обогреватель «Баварии»

В домашнем матче против «Ганновера» «Бавария» опробовала новое изобретение — инфракрасную панель на скамейке запасных. Перед ней немцы установили длинную металлическую плоскость, прикрытую баннером. Эта новая система обогрева использует инфракрасное излучение, чтобы держать ноги и ступни запасных игроков в комфорте. Идея устройства состоит в том, чтобы предотвратить травмы, сохраняя мышцы футболистов в тепле, пока те сидят на скамейке. Подобные системы также с недавних пор установлены на стадионах «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Испытание изобретения было санкционировано спортивным директором Хасаном Салихамиджичем по просьбе главного тренера по фитнесу Хольгера Бройха. Автор этого устройства тоже уроженец Баварии — бывший игрок и тренер Дитер Виршинг. Как рассказал сам Дитер, на создание этой панели его вдохновил Томас Мюллер: «В прошлом году я увидел по телевизору обзор Бундеслиги, где в кадр попал скрючившийся от холода Мюллер. Я не смог выбросить эту картину из головы и принялся решать проблему».

Текст: Лидия Дидык