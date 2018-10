Быстрый гол «Сент-Этьена», торжество «Монпелье» и злость Депая. Главные события 11-го тура Лиги 1

«Монако» и «Дижон» поделили очки, «ПСЖ» победил во французском «Эль-Класико», а «Ницца» снова удивила. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Самый быстрый

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла забил самый быстрый гол этого сезона. Он поразил ворота «Нима» уже на 32-й секунде матча. Кстати, «зеленые» уже забили 4 гола первым же своим попаданием в створ ворот.

Битва неудачников

В 11-ом туре чемпионата Франции встречались два неудачника этого сезона: «Дижон» и «Монако». Оба клуба давно не знают побед и осели на дне турнирной таблицы. Первыми счет в матче открыли хозяева. Хенрикс мощно пробил под самую перекладину. Но уже через 5 минут счет стал равным. Футболист с говорящей фамилией Альфонс совершил сумасшедший рывок и с острого угла отправил мяч в сетку. Этот гол стал для «Дижона» 150-ым в лиге. Во втором тайме гости вышли вперед. Абед с 15-ти метров расстрелял ворота «Монако». Но увезти победу с Лазурного берега «Дижону» было не суждено. Под конец встречи Глик головой вколотил мяч точно в угол и принес своей команде ничью.

Депай помог «Лиону» обыграть «Анже»

Матчи между «Анже» и «Лионом» всегда получаются красочными. Прошлой осенью обе команды устроили голевую перестрелку, сыграв 3:3. На этот раз матч тоже получился жарким. На 34-ой минуте хозяева остались в меньшинстве: Траоре перепутал мяч с голеностопном соперника и получил заслуженную красную карточку. Но несмотря численный перевес, «Лион» смог распечатать ворота «Анже» лишь во втором тайме. Героем матча стал Мемфис Депай. Футболист вышел на поле на 55-ой минуте и поучаствовал в обоих голах «львов».

