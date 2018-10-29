Быстрый гол «Сент-Этьена», торжество «Монпелье» и злость Депая. Главные события 11-го тура Лиги 1

«Монако» и «Дижон» поделили очки, «ПСЖ» победил во французском «Эль-Класико», а «Ницца» снова удивила. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Самый быстрый

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла забил самый быстрый гол этого сезона. Он поразил ворота «Нима» уже на 32-й секунде матча. Кстати, «зеленые» уже забили 4 гола первым же своим попаданием в створ ворот.

Битва неудачников

В 11-ом туре чемпионата Франции встречались два неудачника этого сезона: «Дижон» и «Монако». Оба клуба давно не знают побед и осели на дне турнирной таблицы. Первыми счет в матче открыли хозяева. Хенрикс мощно пробил под самую перекладину. Но уже через 5 минут счет стал равным. Футболист с говорящей фамилией Альфонс совершил сумасшедший рывок и с острого угла отправил мяч в сетку. Этот гол стал для «Дижона» 150-ым в лиге. Во втором тайме гости вышли вперед. Абед с 15-ти метров расстрелял ворота «Монако». Но увезти победу с Лазурного берега «Дижону» было не суждено. Под конец встречи Глик головой вколотил мяч точно в угол и принес своей команде ничью.

Les buts du DFCO 🔴⚫ de ce soir#ASMDFCO pic.twitter.com/cJzUL6MYKF — La Chouette🦉Dijonnaise (@DijonLaChouette) October 27, 2018

Депай помог «Лиону» обыграть «Анже»

Матчи между «Анже» и «Лионом» всегда получаются красочными. Прошлой осенью обе команды устроили голевую перестрелку, сыграв 3:3. На этот раз матч тоже получился жарким. На 34-ой минуте хозяева остались в меньшинстве: Траоре перепутал мяч с голеностопном соперника и получил заслуженную красную карточку. Но несмотря численный перевес, «Лион» смог распечатать ворота «Анже» лишь во втором тайме. Героем матча стал Мемфис Депай. Футболист вышел на поле на 55-ой минуте и поучаствовал в обоих голах «львов».

🔥 Memphis Depay is on fire right now pic.twitter.com/e0jtn2234a — Goal (@goal) October 29, 2018

«Орлы» снова летят наверх

«Бордо» в родных стенах не может обыграть «Ниццу» с 2011 года. Из последних пяти матчей на «Стад де Бордо» клубы 4 раза сыграли вничью и один раз успех праздновали «орлы». Но и на этот раз удача отвернулась от хозяев. В середине второго тайма Сиприен забил свой первый гол в этом сезоне, который в итоге оказался победным. Благодаря этому положительному результату «Ницца» поднялась сразу на 4 строчки вверх в турнирной таблице. Ну а «Бордо» уже терпит второе поражение подряд и на протяжении двух встреч не может забить.

«Монпелье» вспомнил чемпионские годы?

«Монпелье» одержал уже вторую подряд победу. Жертвой клуба стала «Тулуза». В первом тайме «паладинам» удалось забить дважды. Ну а точку в матче поставил Самбия, классно исполнив штрафной удар. Таким образом, «Монпелье» закрепил за собой третью строчку в турнирной таблице.

Ляп на телевидении

Французское ТВ не перестает удивлять. На этот раз в момент представления состава «Реймса» в кадр попал «12-й игрок» команды.

On une taupe chez les adversaires du jour.#SRFCSDR pic.twitter.com/a6KrqWNgM2 — Nielsen (@Nielsen_L) October 28, 2018

Матч тура

Даже самый заядлый хейтер «ПСЖ» с трудом верил в то, что «Марсель» способен отобрать очки у парижан. Ведь почти 7 лет «южане» не могут одолеть чемпиона Франции. Хотя матч для «ПСЖ» выдался непростым. «Марсель» в первом тайме создал несколько опасных моментов у ворот Ареоля. Но, к счастью для одних, и к несчастью для других, они не увенчались забитыми голами. Переломным же стал второй тайм. Вначале Мбаппе забил свой очередной гол в сезоне, ну а затем Дракслер сумел удвоить преимущество парижан.

Цитата тура

«Я сыт по горло этой ситуацией. В прошлом году я думал, что провел отличный сезон. Мне 24 года, и если я хочу выйти на новый уровень, мне нужно следовать по определенной траектории. Отличные футболисты играют во всех матчах. Это уже четвертый раз, когда я оказался на скамейке… Я заслуживаю большего. Такой игрок, как я, заслуживает большего уважения. Я должен играть в каждом матче»,

– выразил свое недовольство Депай, из-за того, что он не вышел в стартовом составе на матч с «Дижоном».

https://www.instagram.com/p/BpciJWcFNqs/?taken-by=memphisdepay

Самые красивые голы тура

Результаты 11-го тура

Ним – Сент-Этьен – 1:1 (0:1)

(Алиуи, 74; Кабелла, 1).

Анже – Лион – 1:2 (0:0)

(Сантамария, 88; Ауар, 63, Депай, 87).

Амьен – Нант – 1:2 (0:1)

(Бодмер, 81; Бошилья, 15, Сала, 71).

Монако – Дижон – 2:2 (1:1)

(Хенрихс, 29, Глик, 78; Альфонс, 38, Абед, 57).

Лилль – Кан – 1:0 (0:0)

(Рафаэл Леау, 57).

Генгам – Страсбур – 1:1 (0:1)

(Бенезе, 6; Зои, 88).

Тулуза – Монпелье – 0:3 (0:2)

(Лаборд, 21, Делор, 24, Самбия, 90).

Ренн – Реймс – 0:2 (1:0)

(Уден, 16, Андре, 53 — в свои ворота).

Бордо – Ницца – 0:1 (0:0)

(Сиприен, 54).

Марсель – ПСЖ – 0:2 (0:0)

(Мбаппе, 65, Дракслер, 90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) — 10, Сала (Нант), Неймар (ПСЖ) — по 8 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press