Бундестур. Почему Ройс не появится в старте сборной ни разу на ЧМ

Йоахим Лев выпустил Марко Ройса в матче против Мексики лишь в середине второго тайма, чем вызвал недовольство экспертов и фанатов. На самом деле у коуча и игрока уже несколько недель есть договоренность по частоте появления футболиста «Боруссии» на поле.

Марко Ройс стал откровенно лучшим в провальном матче с мексиканцами (0:1). Немец вышел на поле на 60-й минуте матча вместо Сами Хедиры и тут же настроил игру своей сборной на атаку. Действительно, матч показал, что Ройс может отлично играть не только на привычном левом фланге, но и в центре нападения в качестве замены Тимо Вернера.

Но после матча на Йоахима Лева посыпалась критика из-за отсутствия полузащитника «Боруссии» в старте. Почему Ройс, чьи имя наконец фанаты услышали на чемпионате мира, так и не удостоился места в стартовом составе? Вам будет стыдно, если вы тоже сетовали на Лева. Как оказалось, Марко Ройс в курсе, что он не будет петь гимн вместе с 10-ю другими игроками на поле, но и выступил за этот план. Тренер и вингер договорились ещё в Южной Тироле, что Ройс будет появляться только в качестве замены, по крайней мере на групповом этапе.

«Мы предполагаем, что сборная Германии собирается остаться надолго на чемпионате мира, поэтому я буду играть только в важных играх. Естественно, матч с Мексикой был тоже важен», — цитирует Ройса один из немецких источников. Своей оговоркой Лев прекрасно понимает Ройс подтвердил, что Мексика была недооценена бундестренером, что и сыграло с ним злую шутку. Лев прекрасно знает травмоопасности Ройса и, например, в матче против сборной Швеции выпускать такого игрока очень опасно.

Бундестур. Мексиканский залив. Что произошло со сборной Германии в матче с Мексикой

Сборная Германии действительно собирается использовать Марко Ройса в качестве джокера, способного решить исход матча. Но вот как себя будет вести Йоахим Лев, когда путевка в плей-офф будет висеть на волоске?

Фото: Global Look Press

Текст: Лидия Дидык