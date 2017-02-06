Большой Броос. Кто сделал Камерун лучшей командой Африки

Определился последний участник Кубка конфедераций. Сборная Камеруна выиграла Кубок Африки-2017 и теперь летом приедет в Россию на генеральную репетицию чемпионата мира. «Львы» сыграют в группе В вместе со сборными Германии, Чили и Австралии. Но очень может быть, что это будет совсем не та команда, которая стала лучшей в Африке, и не с тем тренером, что воспитал молодой прайд «львов».

Что не так со сборной Камеруна?

Для «львов» нынешний Кубок Африки начался с грандиозного скандала. В турнире отказались принимать участие восемь игроков основного состава, в том числе чуть ли не самая яркая звезда нынешнего Камеруна защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. Кроме него в список отказников попали защитник «Вест Бромвича» Аллан Ньом, вратарь «Аякса» Андре Онана, вратарь «Нанси» Ги Н’Ди Ассембе, защитник «Бордо» Максим Пундже, полузащитник «Марселя» Андре-Франк Замбо и полузащитник «Лилля» Ибраим Амаду. Позже к ним присоединился нападающий Чупо-Мотинг из «Шальке».

На родине их тут же объявили предателями, которые поставили свои личные интересы выше интересов сборной, но это давний конфликт. Тот же Матип не играет за национальную команду почти полтора года. Он родился в Бохуме и как-то раз так жестко раскритиковал руководство камерунской сборной и федерации, что с тех пор отказывался приезжать на матчи. Новый тренер сборной Камеруна Уго Броос пытался договориться с 25-летним защитником. «Он мне с порога сказал «нет», — рассказывал о встрече Броос. — Я его просил приехать хоть раз, посмотреть, как у нас сейчас, и если все ему покажется так же плохо, как и раньше, он может уехать. Но он отказался. Жаль — он хороший игрок».

На разогреве у чемпионов. Чего ожидать от Кубка конфедераций в России

Дело закончилось войной: ФИФА по жалобе Камеруна едва не дисквалифицировала Матипа, и «Ливерпуль» вынужден был ждать специального разрешения, чтобы в январе 2017 года выпустить игрока в составе. Это довольно обычная история для африканских команд. Так что какими «львы» предстанут на Кубке конфедераций через полгода, не знает даже их главный тренер Уго Броос.

Кто такой Уго Броос?

О нем уже забыли, хотя лет двадцать назад он был одним из лучших тренеров Бельгии. Он и игроком был довольно приличным — два Кубка УЕФА с «Андерлехтом» тому подтверждение. Но и как тренер Броос вполне был ничего: трижды выигрывал чемпионат Бельгии (дважды с «Брюгге» и раз с «Андерлехтом») и четырежды признавался лучшим специалистом страны. А потом что-то пошло не так: череда неудач со средненькими клубами типа греческого «Пансерраикоса» или бельгийского «Зюльта-Варегем» и ссылка в страны третьего мира. Некогда самый обещающий тренер Бельгии в 60 лет вынужден был работать ассистентом в арабской «Аль-Джазире», а затем в алжирских «Кабилии» и «Хусейн Дей». Причем в «Кабилии» Броос продержался всего месяц, а потом вдрызг рассорился с президентом клуба.

В сборную Камеруна он попал вообще случайно — по одной из версий просто отправил по интернету письмо в местную федерацию. И тут же оттеснил пятерых других претендентов на это место. «Вы не представляете, какой негатив был вокруг команды, — теперь вспоминает Броос. — На первой же пресс-конференции меня спросили: что вы будете делать, когда проиграете три своих матча? А состав сборной называли не иначе как «бандой калек».

Но, похоже, 64-летний Уго Бросс решил, что Камерун — это последний шанс в его карьере. И, похоже, этот шанс он использовал на 146 процентов. А начал с того, что прошерстил всю Европу в поисках камерунских игроков. И помимо прочих в заштатном датском «Ольборге» нашел Кристиана Бассогога.

Откуда взялся Бассогог?

Теперь эту фамилию знают абсолютно все скауты — как-то даже неудобно не заметить лучшего футболиста Кубка Африки-2017. Но еще пару недель назад, изучая состав Камеруна, вряд ли кто останавливался на игроке правого фланга атаки. Это нормально. Броос и сам еще несколько месяцев назад не знал о существовании этого 21-летнего футболиста.

«Меня как-то спросили: ты в курсе кто такой Бассогог? — рассказывает историю появления нового таланта Броос. — Первой моей реакцией было переспросить: «кто-кто?». А потом я попросил своих знакомых в Дании поглядеть на него, и они сказали, что это быстрый игрок с хорошим контролем мяча. И тогда я послал своего помощника просмотреть его. Он приехал в полном восторге: «Коуч, вы должны сами увидеть этого парня, он вам понравится».

Понравился он не только Уго Броосу, но и многим скаутам. В том числе и тем, кто предлагает игроков московскому «Локомотиву» — на правом фланге атаки у железнодорожников после ухода Самедова как раз проблемы. Но если до Кубка Африки стоимость Кристиана Бассогога составляла 350 тысяч евро, то после такого громкого пиара она поднимется в несколько раз.

Каким будет Камерун летом?

Этого не знает никто. Броос сделал отличную работу и нашел немало молодых игроков для сборной Камеруна. С ними он сдержал в четвертьфинале Сенегал (0:0 и победа в серии пенальти), в полуфинале обставил второго фаворита — Гану (2:0), а в финале добыл волевую победу над Египтом (2:1), который умеет засушить игру лучше всякой Сахары. Но насколько молодые «львы» будут адекватными через несколько месяцев после триумфа, предсказать невозможно. Уго вроде бы готов видеть в клубе всех опальных звезд. Но одновременно не понятно, не разрушит ли амнистия тот микроклимат в команде, о котором сейчас с завистью говорит половина Африки.

Континентальный шельф. Какие следы оставила Россия в футболе участников Кубка конфедераций

И не известно, что будет с самим Уго Броосом. Его контракт рассчитан всего на год. И сейчас, когда его карьера опять на взлете, он любит повторять: «Возможно, на этом все. Я не готов умереть на этой работе».

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press