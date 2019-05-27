Бесславные парни. «Палермо» может исчезнуть с футбольной карты мира

Начало XXI века давало большие надежды на успех клубу из Сицилии: четыре игрока стали чемпионами мира-2006, Лука Тони бомбардировал ворота соперников, а весной 2010-го «Палермо» едва не попал в Лигу чемпионов. Теперь болельщикам команды остается только грустно вздыхать. Клуб снова падает на дно итальянского футбола после попытки вернуться в серию А.

Первый и с конца, и с начала

Уходящий сезон для «горожан» оказался абсурдным. Спустя два года после вылета в Серию B сицилийцы были близки к возвращению в элиту итальянского футбола. Команда Делио Росси уверенно шла в лидерах турнирной таблицы, а среди тиффози пошли слухи о возвращении былых славных времен. По итогам основной части чемпионата «Палермо» набрал наибольшее количество очков (69), но одновременно команда завершила сезон на последней строчке турнира и попала в Серию С. Повторения сценария «Пармы» не случилось, зато такой сюжет явно переплюнул истории «Фоджи», «Бари» и «Чезены».

Дело сицилийского клуба имеет особый характер. Маурицио Дзампарини, занимавший пост президента «Палермо» с начала 2000-х, решил продать клуб в конце апрел за скромную сумму — 10 евро. Покупателем оказалась компания из Англии. Но Дзампарини не успел прийти в себя, как акции «Палермо» вновь были возвращены из Туманного Альбиона. Вскоре новый покупатель нашелся уже в Италии: предприниматель Вальтер Туттоломондо стал новым владельцем «горожан». Пакет акций был приобретен за два дня до конца чемпионата Серии B.

Руководство чемпионата заподозрило неладное и запустило проверку, предварительно отправив запрос в прокуратуру для расследования финансовых операций. После изучения отчетов за 2015-2018 годы Национальный федеральный суд Италии объявил о присвоении последнего места сицилийцам вне зависимости от набранных очков.

Анархия по-сицилийски

Реакция от адвокатов со стороны «Палермо» была мгновенной: они обратилась с апелляцией к руководству Серии B. Главным требованием, выдвинутым юристами, стало прошение об отмене игр плей-офф среди команд, занявших 3-8 места. Но председатель суда Серджо Санторо оказался непреклонен.

Позже и Мауро Балата, президент Серии B, дал понять, что никаких поблажек не будет: «Мы приняли мгновенное решение после запроса суда. Еще в начале прошлого сезона лига требовала строгих проверок у клубов». В случае утверждения заявки два клуба, «Специя» и «Читтаделла», покидали зону плей-офф. Дошло до того, что только за день до игры стало ясно: матч будет проведен.

Но у клуба появились и свои защитники. Тиффози «Палермо», «розанери», также не остались в стороне: фанаты объявили о создании специального комитета по расследованию дела «Палермо». Деятельность комитета направлялась на борьбу с руководством Серии B. Активную поддержку клуб получил и от мэра первого города Сицилии, Леолуки Орландо. Глава Палермо заявил, что лично займется спасением клуба от попадания в низшую полупрофессиональную лигу.

Марш одиноких

Решение суда стало громом среди ясного сицилийского неба. Президент клуба Алессандро Албанезе едва мог что-то объяснить спортивным СМИ Италии: «Это очень странное и неожиданное решение, которое я не могу понять. «Палермо» обязательно подаст аппеляцию, клуб намерен восстановить себе первую строчку, и попасть в Серию А». Тренер «горожан» был немногословен и предельно четок: «Надеюсь, что чемпионат мы закончим все-таки первыми».

Вряд ли в «Палермо» нашелся хотя бы один игрок, который не следил за оглашением вердикта апелляционной комиссии. Решение суда стало шоком для футболистов. Игроки присоединились к протесту. «Почему лига грабит и крадет нашу честь и достоинство? Решение руководства противоречит правилам», — заявили они.

В итоге было принято решение написать заявление:

«Как главные действующие лица, которыми мы являемся, мы не можем найти никакого оправдания для поведения Совета директоров Лиги B, которая в присутствии членов, находящихся в потенциальном конфликте интересов и без объективного критерия или нормативной силы, решает принять решение, которое искажает правила чемпионата, который в настоящее время завершен. Мы принимаем вердикт. Но пока творится беззаконие и конфликт интересов, мы не можем заявить о себе в полный голос. Мы намерены продолжать борьбу и защищать свое право вернуть себе имя».

История помнит примеры «Фиорентины», «Реджины», «Бари», которые также стабильно выступали, а затем лишались профессиональных статусов. Причина была одна: долги и отмывание денег руководством. Очередной пример с «Палермо» наглядно показывает: итальянскому футболу необходима реформация.

Текст: Андрей Синельщиков

Фото: Global Look Press