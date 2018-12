Бенефисы Лео Месси и Антуана Гризманна, дебют Луиса Гарсии, фокусы Оярсабаля. Главные события 16-го тура испанской Примеры

Награждения Луки Модрича и Томаша Вацлика, Гризманн и Месси ведут свои команды за собой, «юбилеи» Хоакина и Диего Година. Еженедельник «Футбол» — о главных моментах 16-го тура чемпионата Испании.

Злость тура

История встреч между «Леванте» и «Барселоной» в последние годы носят особенный характер. Именно в Валенсии у каталонцев происходили события как со знаком «плюс», так и знаком «минус»: чемпионский золотой матч весной 2011 года, гол Луиса Суареса через себя, досадное поражение 4:5 полгода назад. Именно последняя встреча испортила рекорд «блаугранас»: Эрнесто Вальверде мог оформить чемпионский титул, имея в графе «поражения» цифру 0.

Вот и на этот раз встреча прошла в необычной манере. Лео Месси был неудержим: аргентинец принял участие во всех пяти голевых атаках. В трех случаях десятый номер «Барселоны» забивал гол. Особенно издевательским вышел мяч Жерара Пике: новый владелец клуба «Андорра» в одиночку прошел полполя и закатил мяч, обыграв финтом защитника.

«Блаугранас» начинают потихоньку отрываться от конкурентов. Теперь они могут проиграть только самим себе.

Награждения тура

После унизительного разгромного поражения в домашних стенах от ЦСКА мадридский «Реал» принимал третью команду Мадрида — «Райо Вальекано». Наверное, сама игра и результат у болельщиков отошли на второй план, в центре внимания оказался Лука Модрич. Серебряный призер чемпионата мира в России презентовал трибунам «Бернабеу» самую главную и заветную индивидуальную награду.

Ла Лига также провела еще одну церемонию награждения. Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик пока еще не числится в списке претендентов на получение «Золотого мяча», но награду лучшего игрока чемпионата в ноябре он точно заслужил по делу.

Оба награжденных игрока победили в своих домашних матчах: «Реал» выиграл 1:0, а «Севилья» одолела «Жирону» 2:0.

Матч тура

В Вальядолиде одноименная команда принимала «Атлетико» из Мадрида. С момента стартового свистка стало ясно: ничейного исхода если и ждать, то только результативного. Хозяева встречи намеревались реабилитироваться перед болельщиками: три игры подряд «Вальядолид» не мог победить при родных трибунах. Гостям, в свою очередь, надоело собирать ничьи, которых набралось целых пять штук.

Удача улыбнулась «Атлетико». В первую очередь, за важные три очка Диего Симеоне должен благодарить Антуана Гризманна, который, как и Месси, поучаствовал во всех голах. Только француз выступил чуть поскромнее: дубль и голевой пас Николе Калиничу.

Вопреки травмам и слухам о возможных уходах игроков, парни Диего Симеоне уже 13 игр подряд не знают поражений. Более того, в Ла Лиге остались только две команды, которые в этом сезоне дома все еще не проиграли — это сами «индейцы» и «Алавес» из Витории-Гастейса.

Трюк тура

Микел Оярсабаль из «Сосьедада» поставил в неловкое положение Мауро Арамбарри. Если бы за такие проделки засчитывали голы, то доностийцы смогли взять хотя бы ничью.

Дебют тура

В Примере состоялась очередная отставка тренера. После кошмарного поражения от «Сельты» на отдых отправился Хавьер Кальеха из «Вильярреала». Кресло главного тренера «желтой лодки» доверили Луису Гарсии: 46-летний специалист сразу дал согласие, и сменил Пекин на пригород Валенсии.

Пролетев полмира, Гарсия успешно дебютировал: «Вильярреал» в Лиге Европы выиграл у «Спартака». Дебют в Ла Лиге пришелся на гостевую игру с «Уэской». Хотя подопечные Гарсии потеряли два важных очка, пропустив в последние секунды встречи, саму игру «Вильярреала» можно занести в актив. Дальше оступаться нельзя: зона вылета очень близка и любое неверное решение будет сродни неверному шагу канатоходца над пропастью.

Юбилей тура

16-й тур чемпионата Испании ознаменовался рядом эпохальных событий. Кроме награждения лучших игроков мира и ноября в Ла Лиге, были зафиксированы следующие факты: легенда «Бетиса» и самой Примеры Хоакин достиг отметки в 500 игр. Всего крайний полузащитник Испании забил 89 голов.

А Диего Годин достиг отметки в 350 игр.

Hoy cumplo 350 partidos en Primera División y que mejor manera de celebrarlo que con una victoria con ustedes!! #AúpaAtleti pic.twitter.com/TaPiSWnqon — Diego Godín (@diegogodin) December 15, 2018

Как и Модрич с Вацликом, Хоакин и Годин также взяли три очка в своих матчах.

Гол тура

Кристиан Тельо из «Бетиса» был настолько впечатлен голом Месси недельной давности, что смог исполнить безукоризненный штрафной удар.

Цитата тура

«Вырос ли интерес к российскому футболу после ЧМ-2018? Да, очень сильно. Весь мир теперь, наверное, знает Дзюбу. Зобнин, Головин, Марио Фернандес, Акинфеев тоже теперь на слуху. Испанцы постоянно спрашивают о них, интересуются, кто в чемпионате России на первом месте»,

— так Денис Черышев рассказал о повышении интереса к российскому футболу на Пиренеях. Интересно, кого испанцы хотят видеть чемпионом России в мае?

Результаты 16-го тура:

Сельта – Леганес – 0:0.

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

(Молина, 3).

Вальядолид – Атлетико Мадрид – 2:3 (0:2)

(Калеро, 57, Сауль, 63 — в свои ворота; Калинич, 26, Гризманн, 45, 80 — с пенальти).

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 1:0 (1:0)

(Бензема, 13).

Эйбар – Валенсия – 1:1 (0:1)

(Шарлес, 56 — с пенальти; Родриго, 29).

Севилья – Жирона – 2:0 (0:0)

(Банега, 55 — с пенальти, Сарабия, 64).

Эспаньол – Бетис – 1:3 (0:0)

(Гарсия, 24; Ло Чельсо, 43, Тельо, 85, Дуарте, 90 — в свои ворота).

Уэска – Вильярреал – 2:2 (1:0)

(Эрнандес, 44 — с пенальти, Лонго, 90; Бакка, 63 — с пенальти, Морено, 81).

Леванте – Барселона – 0:5 (0:2)

(Суарес, 35, Месси, 43, 47, 60, Пике, 88).

Алавес – Атлетик – 0:0.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 14 — Месси (Барселона); 11 — Стуани (Жирона), Луис Суарес (Барселона); 10 — Яго Аспас (Сельта).

