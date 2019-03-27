«Бавария»: не забыть купить Эрнандеса. В Мюнхене задумали крупнейшую трансферную кампанию в истории клуба

С осени прошлого года слухи о предстоящих покупках мюнхенского клуба не покидают первые полосы немецких спортивных изданий. Недавно президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что летом немецкий гранд устроит глобальную закупку футболистов на общую сумму около 255 млн евро. Перед походом в «супермаркет» еженедельник «Футбол» составил список покупок.

35 млн евро

Бенжамен Павар, «Штутгарт»

Этот трансфер уже официально подтвержден и не требует особого обсуждения. После чемпионата мира в России о французском защитнике заговорил буквально каждый. Как это так? Один из чемпионов мира, да и к тому же автор одного из самых красивых голов на турнире — и играет за «Штутгарт»? В тот же период Павар дал ясно понять, что не хочет уезжать из немецкого чемпионата и рассмотрит варианты внутри Бундеслиги. Ну а как известно, все дороги в Германии ведут в Мюнхен. «Бавария» к тому же подцепила синдром Арсена Венгера и начала интересоваться всеми молодыми французами, а до этого приобрела Толиссо и Комана в компанию к стареющему Рибери. Таким образом, на юге Германии собирается уверенный французский блок.

40 млн евро

Каллум Хадсон-Одои, «Челси»

В этом сезоне «Боруссия» Д в свойственной для нее манере купила молодого футболиста, а спустя пару месяцев превратила его в Джейдона Санчо — новую звезду английского футбола. «Бавария» тоже не против обзавестись маленьким англичанином по имени Каллум Хадсон-Одои, вот только цена тут будет значительно выше. Нужно сказать, что уже этой зимой игрок просил «Челси» выставить его на трансфер, но клуб Романа Абрамовича начал обвинять немцев в желании переманить молодого и не особо смышленого футболиста. Первые обещали пожаловаться ФИФА на «Баварию», тогда немцы ослабили хватку и решили, что полгода без Каллума — это вполне терпимо. Сейчас в борьбу за англичанина вступили также «Боруссия» Д и «Ливерпуль». «Бавария» предлагает большую сумму, чем ее конкуренты, но у «шмелей» в качестве джокера есть Санчо, который может переманить Хадсона-Одои в последний момент.

60 млн евро

Кай Хаверц, «Байер»

Один из самых талантливых игроков Германии тоже в шаге от переезда в Мюнхен. Однако тут все намного сложнее. Хаверц играет на одной позиции с Хамесом, чья аренда заканчивается уже совсем скоро и вообще породила кучу скандалов внутри клуба. Руководство «Баварии» во главе с Хенессом и Румменигге настаивают на выкупе контракта колумбийца за 42 млн евро, а вот Нико Ковач и Хасан Салихамиджич были бы рады видеть молодого Хаверца на его позиции. Естественно, главный вопрос: а на какое время сам Ковач задержится в «Баварии»? Такой шквал критики, большую часть которой он не заслужил, хорватский специалист не получал никогда. Сам Хамес пока тоже не определился со своим будущим, а ситуация с Каем начинает накаляться. Недавно приближенные к «Баварии» немецкие журналисты объявили, что мюнхенцы скорее всего приобретут Хаверца летом 2020-го за сумму, превышающую 75 млн евро. «Байер» не согласен на меньшее. Решение остается за Хенессом: согласиться на Хамеса, либо потерпеть и сделать большое долгоиграющее вложение в молодого немца?

40 млн евро

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг»

Роберт Левандовски уже не рад, что не перебрался в «Реал», когда была такая возможность. «Бавария» продолжает судорожно рассматривать все возможные варианты замены поляка. Самый очевидный и скандальный — Тимо Вернер. Мюнхенцы готовы предложить за него 40 млн евро — и это максимум, но «РБ» настаивают на 60 миллионах. Поговаривают, что Салихамиджич нашел другой способ заполучить Вернера: в 2020 году Тимо станет свободным агентом, и тогда «Бавария» сможет бесплатно забрать нападающего. Подобный вариант возможен, но слабо верится, что грамотные специалисты «Лейпцига» допустят такое. «Ливерпуль» также не против прикупить Вернера, однако сам «Лейпциг» не хочет отправлять своего футболиста в Англию, где, по их словам, «в команде нет игроков, которые смогут поддержать Тимо».

80 млн евро

Люка Эрнандес, «Атлетико Мадрид»

Самый дорогой и самый желанный игрок для «Баварии» — очередной француз из чемпионской команды. Переговоры с «Атлетико» идут уже давно и, кажется, вполне удачно. В СМИ просочилась информация, что «Бавария» якобы уже перевела половину суммы за Эрнандеса. Немцы пытались приобрести защитника (хотя в «Баварии» его планируют использовать в центре) еще этой зимой, но трансфер сорвался. Нет никакого сомнения, что Люка уже давно собрал все вещи и отправил их в Мюнхен, ведь посредником в этом трансфере стал Джованни Бранкини — агент, помогавший в свое время немцам купить Луку Тони и переманить Пепа Гвардиолу. Еще есть какие-то сомнения в приобретении чемпиона мира?

Кто еще?

«Бавария» не была бы «Баварией», если бы не окружила себя кучей возможных кандидатов в случае сорвавшихся трансферов. Немцы также следят за Юлианом Брандтом из «Байера» и Никола Пепе из «Лилля». Кто-то из них, возможно, окажется в Мюнхене, если трансфер Хадсона-Одои сорвется. Никола Пепе и вовсе может совсем скоро стать первостепенным кандидатом. Нынешний главный скаут «Баварии» — Лоран Бюссер, переехавший в Мюнхен из «Байера». Особое внимание он обращает на французских футболистов, специалиста часто можно встретить на играх Лиги 1.

Факт остается фактом: этим летом Мюнхену предстоит самая большая закупка в истории, а весь сезон, если не больше, тренеру и футболистам предстоит притираться, настраивать игру и выявлять свои сильные и слабые стороны. Жаль, что для подобного решения Хенессу и Ко нужен был «черно-желтый» пинок, ведь перезапуск состава можно было начать еще в прошлом году, отпустив Роббена и Рибери и прикупив пару игроков на ослабленные позиции.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press