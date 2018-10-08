Басконское дерби, незабивающий «Реал» и сенсационное лидерство «Севильи». Главные события 8-го тура испанской Ла Лиги

«Сосьедад» взял верх в дерби Страны Басков, «Севилья» уходит на двухнедельный перерыв лидером чемпионата, мадридский «Реал» и «Барселона» снова теряют очки, а Ян Облак самый надежный вратарь Примеры. Еженедельник «Футбол» делится яркими мгновениями 8-го тура испанской Ла Лиги.

Матч тура

Конечно же, это было дерби Страны Басков. История противостояния между «Атлетиком» из Бильбао и «Реалом Сосьедад» имеет богатую историю. Оба клуба не выступают в еврокубках, а их турнирное положение перед встречей оставляло желать лучшего. Несмотря на это, дерби вышло страстным и богатым на события. «Сосьедад» без ряда ведущих игроков в лице Виллиана Жозе, Хосеба Сальдуа, Тео Эрнандеса и Хуанми одержал победу на «Сан-Мамесе». Микель Ойярсабаль дважды забил с 11-метровой отметки, а Лука Сангальи замкнул прострел. «Атлетик» смог ответить только голом Икера Муньяина после серии рикошетов.

Голы тура

Энис Барди отменным ударом со штрафного принес важную победу «Леванте» над «Хетафе».

Отменную комбинацию разыграли футболисты из «Севильи», завершившуюся голом Виссама Бен Йеддера. «Сельта» ответила красивым ударом Софьяна Буфаля:

Разочарования тура

Топ-клубы снова продолжают расстраивать болельщиков. Мадридский «Реал» на этот раз потерпел поражение в Витории-Гастейсе, пропустив в добавленное время. Королевский клуб впервые в XXI веке не может забить в четырех матчах подряд. Явно не таких рекордов руководство «сливочных» ожидало от Лопетеги.

Нетрудно догадаться, насколько счастливым был «Алавес» после финального свистка. Предыдущую победу над «Реалом» клуб одержал 18 лет назад на «Сантьяго Бернабеу».

Программа тура закрывалась на «Месталье», где «Валенсия» принимала «Барселону». Каталонцы снова разошлись миром с соперником, обе команды довольствовались одним забитым мячом.

Цитата тура

«Я не думаю об отставке. Я понимаю недовольство болельщиков, но у нас хорошие перспективы. Сейчас только октябрь, а мы отстаём от лидера на три очка. Мы намерены сократить отставание как можно быстрее»,

— Хулен Лопетеги после поражения от «Алавеса» остается спокойным.

Факты тура

«Эспаньол» до сих пор не проигрывает на родной арене, На «Корнелье Эль-Прат» «попугаи» оформили четыре победы, а в минувшем туре здесь потерпела крушение «подводная лодка» из Вильярреала.

👊 4 de 4 👊 ¡El @RCDEspanyol es el ÚNICO EQUIPO de #LaLigaSantander que ha GANADO TODOS LOS PARTIDOS como local! pic.twitter.com/3i36pVp6C8 — LaLiga (@LaLiga) October 8, 2018

Ян Облак вышел в лидеры по количеству сухих матчей. Только в трех играх словенский голкипер «Атлетико» пропустил хотя бы один гол.

SEGURO DE VIDA. 🔐 ¡Oblak ya es el portero que más veces ha dejado su portería a cero en #LaLigaSantander ! 👊 pic.twitter.com/zSaTV4d3yZ — LaLiga (@LaLiga) October 8, 2018

Уникальный случай происходит в турнирной таблице. Разрыв между первым и 12-м местом составляет только 6 очков. Такого плотного расположения команд не было с 2001 года. Лидер чемпионата, «Севилья», возглавляет таблицу Примеры после 8-го тура впервые с сезона-1945/46. Тогда же «нервионцы» завоевали чемпионский титул.

Del 1º al 12º clasificado solo hay…

¡¡6 puntos de diferencia!! Tras las ocho primeras jornadas… ¡estamos ante #LaLiga más apretada de los últimos 17 años! 👏😍👏 pic.twitter.com/6JhwVZgq36 — LaLiga (@LaLiga) October 7, 2018

Результаты 8-го тура:

Атлетик – Реал Сосьедад – 1:3 (1:3)

(Муньяин, 32; Ойарсабаль, 30 — с пенальти, 74 — с пенальти, Сангальи, 47).

Жирона – Эйбар – 2:3 (2:2)

(Стуани, 40, 42; Диас, 12 — с пенальти, Арбилья, 45, Серхи Энрих, 72).

Хетафе – Леванте – 0:1 (0:0)

(Барди, 60).

Алавес – Реал Мадрид – 1:0 (0:0)

(Ману Гарсия, 90).

Леганес – Райо Вальекано – 1:0 (1:0)

(Карильо, 14).

Вальядолид – Уэска – 1:0 (1:0)

(Рубен Алькарас, 28).

Атлетико – Бетис – 1:0 (0:0)

(Анхель Корреа, 74).

Эспаньол – Вильярреал – 3:1 (1:1)

(Эрнан Перес, 7, Дардер, 79, Пьятти, 90; Экамби, 45).

Севилья – Сельта– 2:1 (1:0)

(Сарабия, 39, Бен Йеддер, 61; Буфаль, 85).

Валенсия – Барселона – 1:1 (1:1)

(Гарай, 2; Месси, 23).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Кристиан Стуани («Жирона») – 8 голов; Андре Силва («Севилья») – 7 голов; Лионель Месси («Барселона») – 6 голов; Виссам Бен Йеддер («Севилья») и Яго Аспас («Сельта») – по 5 голов.

Фото: La Liga Santander

Текст: Андрей Синельщиков