Баллистическая экспертиза. Кто и как провел ЧМ-2018 в составе сборной России

Сборная России сыграла на чемпионате пять матчей, а на поле в ее составе выходили 19 футболистов. Лишь четверо из них провели все встречи без замен: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич и Зобнин. Еженедельник «Футбол» выставляет оценки за ЧМ-2018, не забывая, что он был лучшим в истории сборной России.

Игорь Акинфеев — 8,5



Матчей: 5 (510 минут). Голов/сейвов: — 7/15

Капитан и один из героев турнира. В вину ему можно поставить только пропущенный гол в матче с Испанией. Но в той же игре Акинфеев спас множество раз, в том числе и в серии пенальти. Закрепил за собой статус лучшего вратаря в истории сборной России.

Юрий Жирков — 8,0



Матчей: 3 (221). Голов/передач: 0/0

Еще раз подтвердил, что более крут как защитник, чем как игрок средней линии. Выйдя на поле с травмой в матче против Египта, практически выключил Салаха. В остальных играх был надежен на фланге в обороне и опасно подключался в атаку.

Илья Кутепов — 8,0



Матчей: 5 (510). Голов/передач: 0/0

Открытие ЧМ-2018. Никто не думал, что у сборной России есть такой приличный центральный защитник. Проблемы были только в матче против Уругвая. Кутепова заметили в западных клубах, и прежде всего в Италии.

Сергей Игнашевич — 8,0



Матчей: 5 (510). Голов/передач: 0/0

Идеальное прощание с карьерой. Провел без замен все 5 матчей и в 38 лет выглядел в них одним из лучших. Пара незначительных ошибок не испортила впечатления. Жаль, что на полный сезон ЦСКА он уже не нужен, а продолжать не в топ-клубе – не уровень Игнашевича.

Марио Фернандес — 8,0



Матчей: 5 (472) Голов/передач: 1/1

Один из лучших игроков в матче с Испанией, через него сборная часто выходила в атаку. «Привез» первый гол с Хорватией, потом сравнял счет в дополнительное время и смазал послематчевый пенальти. Сумел обратить на себя внимание испанских клубов.

Федор Кудряшов — 7,5



Матчей: 4 (335) Голов/передач: 0/0

Сначала действовал как один из центральных игроков обороны, потом – как левый защитник. Ошибался, но все исправлял старанием и работоспособностью. В целом как сменщик Жиркова был очень неплох.

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Игорь Смольников — 5,5



Матчей: 1 (36) Голов/передач: 0/0

Перегорел психологически. За 36 минут матча с Уругваем допустил, чтобы с его фланга пришел гол, получил две желтые карточки, был удален. А если бы Марио получил травму, готов ли он был выйти на поле? Не факт.

Владимир Гранат — 7,5



Матчей: 1 (75) Голов/передач: 0/0

Сначала проиграл в старте конкуренцию Кутепову, но появился на поле, когда надо было укрепить центр обороны в матче с испанцами. Справился на отлично. Но не факт, что был бы хорош в схеме с четырьмя защитниками.

Роман Зобнин — 8,5



Матчей: 5 (510) Голов/передач: 0/1

Еще одно открытие ЧМ-2018. Имеет хорошие шансы уехать в большой западный клуб. Провел очень ровно все матчи, а его работоспособность поражала всех иностранных экспертов, которые ранее не знали этого спартаковского игрока.

Далер Кузяев — 8,0



Матчей: 5 (304) Голов/передач: 0/0

Перед стартом турнира, кажется, не был готов на все 100 процентов, поэтому уступил место Газинскому. Потом набрал оптимальную форму и качественно отработал во всех играх в обороне. А вот в атаке действовал не так классно, как умеет.

Александр Головин — 8,5



Матчей: 4 (402) Голов/передач: 1/2

Эффектной игрой с Саудовской Аравией взорвал инфопространство. Но обратил на себя внимание и соперников и в следующих матчах был уже не столь ярок, плюс схватил ненужную желтую карточку. Все равно должен уехать в топ-клуб.

Юрий Газинский — 7,5



Матчей: 4 (266) Голов/передач: 1/0

Забил первый и очень важный гол ЧМ-2018 и успокоил команду. Хорошо провел матч с Египтом, а потом провалился с Уругваем и проиграл конкуренцию Кузяеву.

Александр Ерохин — 7,5



Матчей: 2(89) Голов/передач: 0/0

За 89 минут игрового времени успел поменять четыре позиции в полузащите. Везде действовал более-менее успешно, но героем не стал ни в матче с Испанией, ни с Хорватией. Хотя шансы были.

Денис Черышев — 8,5



Матчей: 5 (304) Голов/передач: 4/0

Неожиданный главный бомбардир сборной России. Техника атакующих действий — на высоте. Все голы – топ-уровня. Если бы еще так же отлично отрабатывал в обороне, был бы лучшим игроком Восточной Европы.

Александр Самедов — 7,5



Матчей: 5 (359) Голов/передач: 0/0

Провел хороший турнир, в обороне очень здорово помогал Фернандесу. Но из двадцати его навесов точных оказалось всего шесть. Зато одна из подач Самедова с углового привела к пенальти в ворота Испании.

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Алан Дзагоев — 8,0



Матчей: 2 (42) Голов/передач: 0/1

Сумел восстановиться после травмы, полученной в стартовом матче. Появился на поле в самый важный момент игры с Хорватией и успел сделать спасительную голевую передачу на Фернандеса.

Алексей Миранчук — 6,0



Матчей: 1 (60) Голов/передач: 0/0

Получил свой шанс в матче с Уругваем, но не использовал его. Не провалился, однако и не предпринимал ничего, чтобы потеснить из состава Головина, Черышева или Самедова. Возможно, дело прежде всего в психологии.

Артем Дзюба — 8,5



Матчей: 5 (333) Голов/передач: 3/2

Лидер сборной на поле и вне его. Боролся за каждый мяч. Забил в трех играх три разных по стилю гола, сделал важный пенальти с Испанией. Провел сильный турнир, заслужил интерес хороших клубов. Но в 29 лет за него не заплатят тех денег, что просит «Зенит».

Федор Смолов — 6,5



Матчей: 5 (219) Голов/передач: 0/0

Оказался жертвой завышенных ожиданий. С Саудовской Аравией игра не пошла, а в матчах с Испанией и Хорватией больше был занят оборонительными функциями. Если бы не неудачный пенальти, мог бы считать ЧМ-2018 пусть и не блестящим, то хотя бы сносным.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»