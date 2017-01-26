Балканский Йо-Йо. Кто стал новым оружием «Севильи»

В семнадцать лет Стеван Йоветич стал капитаном белградского «Партизана», а в двадцать забивал голы «Ливерпулю» и «Баварии» в Лиге чемпионов. Черногорец был главной надеждой «Фиорентины» и трансферной целью многих топ-клубов. В Англии его замучили травмы, а возвращение в Италию не помогло обрести себя. В январе Йоветич перебрался в «Севилью», где за две игры успел показать больше, чем за последние три сезона.

«Когда мой агент сказал мне, что мы едем в «Севилью», я сел изучать их календарь. Я увидел, что в ближайшие две недели их ожидают три игры против мадридского «Реала», и захотел приехать как можно скорее, чтобы пропустить не больше одного матча». Пару недель назад мало кто обратил внимание на эти слова Стевана Йоветича – обычное желание футболиста сыграть против одной из лучших команд мира. Черногорец доказал обратное, заставив фанатов «Реала» пожалеть о том, что его дебют в Испании пришелся на матчи с их любимой командой. Форвард успел дважды огорчить лидера Примеры, особенно чувствительно сделав это во второй раз.

Перед матчем 18-го тура Примеры беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла отметки в 40 матчей. Рекордной стала ответная встреча Кубка Испании как раз против «Севильи», запомнившаяся скандалом с участием Серхио Рамоса и спасительным голом Карима Бензема на последних минутах. В той встрече Йоветич воспользовался нерасторопностью защитников «сливочных» и расстрелял Кейлора Наваса ударом слета. Несколько дней спустя команды вновь встретились друг с другом. В добавленное время Стеван заметил, что Навас выдвинулся из ворот и решился на удар из-за пределов штрафной. Голкипер дотянулся до мяча, но не смог отразить этот удар. Забитый мяч взорвал «Рамон Санчес Писхуан» и оборвал рекордную серию «Реала».

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Футболист, внешне напоминавший молодого гитариста группы Queen Брайана Мэя, очень бодро начал свою карьеру. В 17 лет он получил капитанскую повязку в сербском «Партизане» и привел команду к золотому дублю. Потом зажигал в «Фиорентине», где на его результативности не сказался даже пропущенный сезон из-за разрыва крестообразных связок. Затем игрок очутился в «Ман Сити».

Чтобы закрепиться в Англии черногорцу пришлось изрядно поработать над своим телосложением. Физическая трансформация сопровождалась серией мышечных травм, а его игра потеряла свежесть и динамику. После двух лет мучений в Манчестере Йоветичу протянули руку помощи из хорошо знакомой ему Италии. «Интер» видел в нем лидера атаки, способного привести клуб к скудетто. Он отличился 7 раз в 28 матчах, а в новом сезоне сидел за спинами Икарди и Эдера, не сумев завоевать доверие ни Де Бура, ни Пиоли. Йоветич хотел вернуться в «Фиорентину», но «нерадзурри» были против такого варианта из-за нежелания усиливать прямого конкурента в борьбе за еврокубки. Вместо этого черногорца отпустили в «Севилью».

«Я приехал сюда, потому что «Севилья» — великий клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Тут семейная атмосфера и отличный тренер, поэтому я согласился. Мы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и закончить чемпионат в тройке лучших. Для меня нет ограничений. Я хочу забивать и отдавать голевые пасы, и чем больше, тем лучше», — заверил болельщиков Йоветич во время своей презентации. Черногорец удивил журналистов знанием испанского языка. Его он выучил в детстве, просматривая по телевизору различные теленовеллы, в частности сериал «Семья Серрано». Свое прозвище Йо-Йо форвард получил в Италии. В ХVI веке так называли оружие — отшлифованный камень на длинном кожаном ремешке, с помощью которого охотники ловили добычу. Именно таким йо-йо показал себя Стеван в первых встречах за новую команду – цепким и эффективным.

Уже сейчас можно сказать, что спортивный директор клуба Рамон Мончи снова попал в цель. С помощью Йоветича «Севилья» не только основательно укрепила атакующую линию, но и добилась максимальной конкуренции за место в основе. Помимо Стевана в команде есть еще один арендованный нападающий – Лусиано Вьетто, который забил 10 голов в 25 матчах. И сейчас между форвардами может развернуться ожесточенная борьба за выживание. Победитель этой битвы наверняка получит постоянный контракт с севильским клубом.

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Для черногорца «Севилья» способна стать своеобразным центром реабилитации. Хорхе Сампаоли уже доказал, что ему по силам возвращать к жизни забракованных футболистов. Старый знакомый Йоветича Самир Насри — яркий тому пример. Да и сам Стеван понимает, что, возможно, это его последний шанс вернуться на прежний уровень.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Севильи»