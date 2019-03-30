«Атмосферу создаем мы». Как «Локомотив» обыгрывал «Динамо»

Субботняя встреча в Химках между «Динамо» и «Локомотивом» оправдала ожидания. Несмотря на силовой футбол и скромное обилие голов, атмосфера вокруг футбольного поля обеспечила интересный сюжет. Еженедельник «Футбол» рассказывает о матче, в котором болельщики устроили несколько акций протеста, и случился дебют человека, оформившего хет-трик за национальную сборную.

Матч тура

Несмотря на потепление в Москве и принципиальность встречи, аншлага на трибунах не получилось. Большое количество болельщиков испытали трудности по пути на стадион, поскольку поезда на Ленинградском направлении в субботу следовали с опозданием. Тем не менее явка была приличная – на «Арене-Химки» собралось 8106 болельщиков. Перед началом обстановка была спокойная, очередей на вход не наблюдалось, а в кассах стадиона еще оставались билеты.

Перед игрой болельщики бело-голубых сетовали на затянувшееся открытие новой арены: «Конечно, за 10 лет ко всему можно привыкнуть. Но дом есть есть дом. Нам здесь все равно не уютно и атмосфера не та».

Матч начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни в четверг бывшем футболисте «Локомотива» и «Динамо» Владимире Басалаеве. После дани памяти динамовская торсида продолжила молчать. Снова состоялась акция «10 минут тишины, 10 лет ожидания». Едва обет молчания был совершен, трибуна стала скандировать кричалки с критикой в адрес руководства клуба.

Фанатская трибуна хозяев заполнилась чуть больше чем на половину, болельщиков гостей оказалось в несколько в несколько раз больше. В начале встречи железнодорожники вывесили баннер «Атмосферу создаем мы», и по ходу матча так и вышло. За счет количества они были громче и ярче хозяев. На 39-й минуте произошло неожиданное братание соперников — сначала красно-зеленые и бело-голубые устроили перекличку с оскорблениями в адрес «Торпедо», а затем и против Fan ID.

Эффект дежавю

События в матче проходили по сценарию, похожему на матч с «Краснодаром». На первых минутах железнодорожники просели в центре поля ввиду плотного прессинга Теттеха. Опорник из Ганы не давал соперникам пространства для развития атаки. «Динамо» смотрелось свежее, сказывалась усталость игроков «Локомотива», которые были на играх сборных. «Динамо» перекрывало центр, что не позволяло железнодорожникам создавать подхода. Ощутимо не хватало Фарфана. Перуанец даже в заявке команды не оказался после возвращения со сборов южноамериканской сборной.

В середине тайма «Локомотив» начал набирать обороты, проведя пару опасных атак со стандартов. Шунин то и дело срывался на защитников. Дмитрий Хохлов после очередной подачи в штрафную обращал взгляд к небу. Но после ряда судейских решений Хохлов разочарованно махал рукой в сторону поля и ушел к скамье. Юрий Семин не уступал коллеге по тренерскому цеху. Незадолго до перерыва тренер гостей очень долго разговаривал с боковым арбитром Николаем Ереминым. Едва ли лайнсмен слышал хорошие слова относительно работы судейской бригады. Особенно Хохлов был расстроен едва Алексей Еськов указал на точку. Семин по традиции решил не смотреть на исполнение удара Антона Миранчуком. Примета пока работает. Хотя Шунин и угадал направление – но удар слишком сильный был. После игра разбилась на эпизоды, а железнодорожники удержали победный счет в матче.

Человек из Кемерово

Молодежь в стартовом составе динамовцев – дело привычное. Дмитрий Хохлов продолжает развивать данную тенденцию и на этот раз с первых минут на поле вышел Вячеслав Грулев. 20-летний игрок заслужил кредит доверия не только на тренировках в Новогорске. Полузащитник на днях выступал за молодежную сборную России, и матч с норвежцами оказался лично для Грулева триумфальным. За полчаса игрового времени игрок оформил хет-трик, замена оправдала все ожидания тренерского штаба. Сам же Хохлов перед матчем был деликатен: «Конечно, выход Славы на поле связан не только с хет-триком в матче с Норвегией. Он и на тренировках очень много работает».

Уроженец Кемерова провел игру в полузащите. Первый тайм Грулев едва ли может занести в актив: обыгрыши не приносили успеха. Не самым лучшим было и командное взаимодействие. Только подача в штрафную и пара перепасовок с Луценко. Второй тайм прошел еще плачевнее: фол игрока привел к пенальти. Автор победного гола в матче с «Уфой», тем не менее, получил важный опыт.

Учитель и ученик

Встреча команд в Химках подкреплялась очным противостоянием тренеров. Дмитрий Хохлов и Юрий Семин вместе успели поработать в золотом «Локомотиве» 2000-х. Теперь специалисты – по разные стороны баррикад. В сентябре на «РЖД-Арене» Хохлов доставил проблем «железнодорожникам». В тяжелой борьбе команды так и не выявили победителя – 1:1.

Вот и на этот раз сценарий встречи не изменился. «Локомотив» применял высокий прессинг и тщетно пытался проводить атаки через центр поля. Динамовцы держались на трех китах, имя которым было Жоаозинью, Теттех и Шунин. Бразилец контролировал атаки и выступал диспетчером, пятый номер «Динамо» подстраховывал одноклубников и отбирал мяч почти на всех участках поля. Шунин же снова был превосходен на воротах.

Полярные мнения

На пресс-конференции Юрий Семин едва скрывал довольное выражение лица. «Локомотив» одержал десятую победу подряд и занял вторую строчку. Пусть и временно.

«Игра получилась хорошей, потому что взяли три очка. Как взяли – не играет никакой роли. Сложно играть после матчей сборных. Играли в обороне отлично, за исключением двух-трех эпизодов. Жизнь подсказывает, по какому пути идти».

В отличие от своего визави, Дмитрий Хохлов был безутешен и резок в высказываниях:

«Сыграли неплохо, но в очередной раз подводит реализация. Чтобы набирать очки – надо забивать. Будем работать над собой».

В чемпионате клубы выполняют разные задачи. «Локомотив» набрал ход и не намерен останавливаться на достигнутом, «Динамо» же пока буксует и старается уйти от зоны вылета. В итоге на поле состоялось достойное сражение, которое соответствовало афише московского дерби.

Фото: Сергей Дроняев

Авторы: Павел Зайцев, Андрей Синельщиков