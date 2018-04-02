Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 5 апреля). Интрига в РФПЛ и еврокубковые баталии

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 5 апреля (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсуждаем последние события в РФПЛ, анализируем первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов и рассуждаем о шансах ЦСКА на успех в противостоянии с лондонским «Арсеналом». Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Сергей Дроняев

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