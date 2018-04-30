Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 3 мая)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 3 мая (начало в 15:00 по московскому времени) мы подводим итоги полуфиналов Лиги чемпионов, готовимся к завершению клубного футбольного сезона и анонсируем старт хоккейного чемпионата мира. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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