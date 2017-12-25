Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 27 декабря в 15:00). Самые громкие трансферные слухи

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола. На этой неделе мы подведем итоги уходящего года и вспомним самые значимые события, случившиеся в мировом футболе.

В прямом эфире мы подведем итоги 2017 года и вспомним ключевые события, состоявшиеся в мировом футболе. Также мы традиционно поговорили о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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