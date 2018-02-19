Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 22 февраля). Еврокубковые баталии

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 22 февраля (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим еврокубковые баталии и шансы российских клубов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Также мы традиционно разберем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Сергей Дроняев

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