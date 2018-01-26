Анализ Мончи. Что творится в «Роме»

Главный трансферный гений Серии А Рамон Мончи присоединился к «Роме» практически год назад. Но за это время ситуация почти не поменялась. Римляне смотрятся вяло и беззубо на фоне врагов по городу, соперников из Неаполя, Турина и пока что недотягивают до лигочемпионской зоны.

Иногда после похода на рынок полезно заглянуть в кассовые чеки. Рик Карсдорп стоил 14 млн евро, Дженгиз Ундер – 13,4. На банковские карты владельцев «Тоттенхэма» полетели 3,2 миллиона за Фацио. За трансфер Бруно Переса римляне доплатили 12,5 млн, за переход Лоренцо Пеллегрини отдали десятку… Контракт Эктора Морено стоил 5,7 млн, на Коларова, Патрика Шика и Максима Гоналона «волки» потратили 15 млн, за аренду Деффреля отдали пять. Путем нехитрых математических действий и учитывая прочие незначительные траты, получим сумму «итого»: прошлым летом «Рома» потратила на игроков около 93 млн евро.

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Самое интересное в том, что из всей этой каши из футболистов, которой Эусебио Ди Франческо якобы должен был укрепить состав, заиграл только полупрестарелый Александр Коларов. Все остальные либо часто лечатся, либо слишком сырые для постоянной практики в Серии А, либо просто проиграли конкуренцию на поле.

Другой любопытный факт скрывается в исходящих трансферах «Ромы». Прошлым летом «красные» потеряли лидеров: Мохаммеда Салаха и Антонио Рюдигера. Салах теперь разрывает АПЛ с «Ливерпулем», Рюдигер мечется между лавкой и основой «Челси». А римляне так и не придумали, кем заменить ушедших топов: трюк с введением Фацио на место высоченного немца пока не оправдывает себя, а на правый фланг полузащиты пришлось перевести левого вингера Эль-Шаарави. С уходом Салаха, кстати, существенно уменьшилась результативность Эдина Джеко: мало кто теперь целится в голову двухметровому боснийцу.

Летняя трансферная политика – как причина. Менеджер Рамон Мончи, прежде превращавший небогатую «Севилью» в многократного победителя Лиги Европы (и Кубка УЕФА), получил карт-бланш, заручился поддержкой Эусебио Ди Франческо и начал скупать все вокруг. Ди Франческо же, получивший шанс на повышение в статусе, сделал ставку на тактику, которая приносила ему результат в «Сассуоло». «Волки» обновили состав молодыми и перспективными футболистами, но не учли главного: иногда ветеранам Де Росси, Кевину Стротману, Наингголану и Алессандро Флоренци нужна помощь действительно классных игроков.

Эусебио Ди Франческо – гений несмотря ни на что. Вброс о возможной замене его на Карло Анчелотти, который запустили некоторые итальянские издания, оказался полнейшим бредом. Болельщики «Ромы» верят в Эусебио и надеются, что в ближайшее время он вернет клуб в Лигу чемпионов. Но пока что игра «Ромы» далека от идеальной.

Иногда в ней случаются сбои из-за, например, новогоднего кутежа Раджи Наингголана (бельгиец шумно встретил 2018-й и был дисквалифицирован на матч с «Аталантой»). Иногда процент точных передач за игру не превышает 70 процентов. Иногда сами игроки не понимают, как штурмовать ворота соперников. Но на фоне вялого футбола имени Лучано Спаллетти, которого фанаты «волков» хотели похоронить прямо в центре поля на «Стадио Олимпико», Ди Франческо старается нащупать самую результативную игру или пробует что-то новое. Например, смещает Шика на фланг и смотрит, как тот взаимодействует с Джеко.

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«Эусебио Ди Франческо – уникальный человек. В свободное от тренировок и матчей время он смотрит футбол по планшету: повторы игр, прямые трансляции. Не удивлюсь, если Эусебио смотрит футбол еще и в душе», — говорит Рамон Мончи. Ди Франческо и Мончи – главные фигуры, которые делают работу несмотря на отвратительные условия. Команда, ежегодно зажатая в денежные тиски, выжимает максимум из каждых 90 игровых минут. Но все равно «Рома» идет не в тройке. Хотя, кажется, два дяди в этом не виноваты. Может, потому, что американский владелец клуба Джеймс Палотта за ними совсем не присматривает?

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press