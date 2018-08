АллиМания. Деле Алли прославился на весь мир благодаря жесту, который невозможно повторить. Люди отрезают себе пальцы

Пару недель назад полузащитник английского «Тоттенхэма» Деле Алли отпраздновал гол в ворота «Ньюкасла», изобразив пальцами монокль. Ничего особенного — просто очередное фирменное празднование. Но по какой-то причине этот жест стал настоящим трендом. Миллионы людей вдруг начали пытаться повторить этот с виду несложный жест. Они продолжают делать это до сих пор и выкладывают в сеть, но получается не у всех. У вас тоже не получится.

Именно так сейчас пытается сделать весь мир:

👁 Публикация от Dele (@dele) 11 Авг 2018 в 12:51 PDT

Одноклубники Деле так же пытались повторить жест, но судя по Жорж-Кевину Нкуду, это не так-то просто

Льоренте тоже не может. Ни забивать, ни за Алли повторять

Зато сам Деле делает это в два счета! Как?!

Есть версия, бригада строителей на новом стадионе «Тоттенхэма» потратила несколько дней впустую, пытаясь понять, как повторить празднование Деле Алли. Именно поэтому открытие арены и перенесли

Делали так и в «Манчестер Юнайтед». Получалось не у всех

Fred trying to do the #delechallenge has made my day 😂😂 pic.twitter.com/OyE3h5JoMt — Brotein Sheikh (@_AmirNazar) 15 августа 2018 г.

А вот у Неймара получается!

Даже сотрудники турецкого телеканала beIN Sports пытаются изобразить монокль. Они уделили этому эфирное время и подобрано обсудили все тонкости

И сделали инструкцию. Запоминайте:

В интерне этот жест породил настоящую истерию. По хэштегу #DeleAlliChallenge можно найти десятки тысяч видео, где люди пытаются повторить за англичанином. Среди них есть и знаменитости, например, певец Джейми Хенсли

Кто-то от отчаяния даже отрезал себе палец!

А можно и так!

Тема добралась даже до EDM-сообщества и попала на один из стримов известного лейбла UKF.Теперь это популярный жест в британских ночных клубах

А вообще, это не сложно. Вот вам видео-инструкция:

for those of you still struggling with the #DeleAlliChallenge pic.twitter.com/DeLzji5IQr — Jack Grimse (@JackGrimse) 17 августа 2018 г.

Ну а для самых непонятливых Муса Дембеле подготовил лайфхак, смотрите!

