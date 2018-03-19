А что Реборов? Как футболисты ходили на выборы президента

Выборы сегодня проходили по всей стране и для всех. Футболисты не остались в стороне и тоже отдали свой голос — все по-разному.
Игроки и тренеры @TeamRussia проголосовали на выборах президента РФ#выборы2018 pic.twitter.com/H10KegxhRK
— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
Вот так голосовала сборная России. Угадайте: за кого?
В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Пришли и футболисты «СКА». Представьте то, как их удивил огромный бутер, который им подарили? Ну маленькие фанаты были рады увидеть своих кумиров.
Кокорин тоже не остался в стороне. Поддержал выборы вот такой вот картинкой.
Ребров сделал нечто похожее. Или у них был один дизайнер?
В этот день даже Широков дома не сидел!Пришли на выборы всей семьей — респект!
Футболисты и тренеры нашей команды проголосовали на выборах президента РФ#выборы2018 pic.twitter.com/2bgUUcAn6n
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 марта 2018 г.
А в Туле явку повышал местный «Арсенал». Получилось очень даже ничего.
Фото: «СКА» Хабаровск, Instagram, Twitter
Источник: еженедельник «Футбол»