А что Реборов? Как футболисты ходили на выборы президента

Автор: Евгений Морозов 0

Выборы сегодня проходили по всей стране и для всех. Футболисты не остались в стороне и тоже отдали свой голос — все по-разному.

Вот так голосовала сборная России. Угадайте: за кого?

В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Пришли и футболисты «СКА». Представьте то, как их удивил огромный бутер, который им подарили? Ну маленькие фанаты были рады увидеть своих кумиров.

Кокорин тоже не остался в стороне. Поддержал выборы вот такой вот картинкой.

Ребров сделал нечто похожее. Или у них был один дизайнер?

В этот день даже Широков дома не сидел!Пришли на выборы всей семьей — респект!

А в Туле явку повышал местный «Арсенал». Получилось очень даже ничего.

Фото: «СКА» Хабаровск, Instagram, Twitter
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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