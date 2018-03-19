А что Реборов? Как футболисты ходили на выборы президента

Выборы сегодня проходили по всей стране и для всех. Футболисты не остались в стороне и тоже отдали свой голос — все по-разному.

Вот так голосовала сборная России. Угадайте: за кого?

В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Пришли и футболисты «СКА». Представьте то, как их удивил огромный бутер, который им подарили? Ну маленькие фанаты были рады увидеть своих кумиров.

Кокорин тоже не остался в стороне. Поддержал выборы вот такой вот картинкой.

Ребров сделал нечто похожее. Или у них был один дизайнер?

Всей семьёй сделали выбор #выборыПрезидента#выборы2018 Публикация от Роман Широков (@shirokovrn) 18 Мар 2018 в 9:12 PDT

В этот день даже Широков дома не сидел!Пришли на выборы всей семьей — респект!

Футболисты и тренеры нашей команды проголосовали на выборах президента РФ#выборы2018 pic.twitter.com/2bgUUcAn6n — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 марта 2018 г.

А в Туле явку повышал местный «Арсенал». Получилось очень даже ничего.

Фото: «СКА» Хабаровск, Instagram, Twitter

Источник: еженедельник «Футбол»