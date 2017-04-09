9 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград).

«Ротор» продолжает уверенными шагами двигаться к возвращению в ФНЛ. На недавней встрече команды с губернатором Андреем Бочаровым, перед волгоградцами официально была поставлена задача выхода в ФНЛ и теперь от «Ротора» не ждут никакого другого результата. Впрочем, легкой прогулки ждать не приходится. На счету «Дружбы» из Майкопа 4 победы кряду после возобновления чемпионата, а их главный тренер Денис Попов получил награду лучшему тренеру месяца.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru планирует 9 апреля, в воскресенье, прямые трансляции:

«Юг»: 16:00. «Афипс» (п. Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону)

«Центр»: 14:00. «Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Пенза)

15:00. «Чертаново» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

«Запад»: 15:00. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747»

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