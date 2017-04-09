9 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Афипс» (п. Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону)

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Афипс» (п. Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону).

Болельщики из поселка Афипский продолжают боготворить родную команду: в четырех турах после возобновления первенства «Афипс» набрал 9 очков, проиграв только легендарному «Ротору». Несмотря на отличную игру, клуб отдалился от возможности пробиться в ФНЛ. Сине-белые переместились на третье место в таблице, но предстоящий матч с ростовским СКА – отличная возможность для попытки взобраться на более высокие позиции. История противостояния данных соперников насчитывает 4 встречи, и лишь один поединок закончился поражением сельчан. Продолжится ли удачная серия областного клуба в южном дерби?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru планирует 9 апреля, в воскресенье, прямые трансляции:

«Юг»: 16:00. «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград)

«Центр»: 14:00. «Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Пенза)

15:00. «Чертаново» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

«Запад»: 15:00. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747»

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