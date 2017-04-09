9 апреля. 15:00. Видеотрансляция матча «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747».

Пять побед подряд и двенадцать матчей без поражений — такими результатами может похвастать питерское «Динамо». Команда Александра Точилина уверенной поступью движется к тому, что завоевать путевку в ФНЛ. У их оппонентов из «Пскова-747» дела складываются куда хуже. Команда чаще других в зоне «Запад» играет вничью (9 раз), а последняя победа в чемпионате была одержана еще в октябре прошлого года.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru планирует 9 апреля, в воскресенье, прямые трансляции:

«Юг»: 16:00. «Афипс» (п. Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону)

16:00. «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград)

«Центр»: 14:00. «Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Пенза)

15:00. «Чертаново» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1