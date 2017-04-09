9 апреля. 14:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» Москва — «Зенит» Пенза

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 апреля в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Торпедо» Москва — «Зенит» Пенза.

Москвичи переживают n-ую командную перестройку. После очередных финансовых проблем «Торпедо» снова оказалось во второй лиге и чувствует себя здесь в своей тарелке: в текущем сезоне черно-белые – одни из фаворитов на повышение в классе. «Автозаводцы» отстают от лидеров зоны «Запад» из курского «Авангарда» на четыре очка. Следующая игра чемпионата должна стать для коллектива Виктора Булатова победной, ведь их соперник – пензенский «Зенит». Сине-бело-голубые продолжают свои мучения в первенстве, ведь в графе «победы» у пензенцев цифра «два». Однако один из редких триумфов «Зенит» одержал в гостях, поэтому выездная встреча не потеряла интриги.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru планирует 9 апреля, в воскресенье, прямые трансляции:

«Юг»: 16:00. «Афипс» (п. Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону).

16:00. «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград)

«Центр»: 15:00. «Чертаново» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

«Запад»:15:00. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747»

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