Ограбление поезда. Репортаж с матча «Локомотив» — «Атлетико Мадрид»

«Локомотив» и «Атлетико Мадрид» снова встретились. Поединки между командами никогда не заставляли скучать болельщиков: за три игры команды наколотили 15 голов. Фанаты «Локомотива», правда, едва ли с улыбкой вспоминают двухматчевое противостояние в марте 2018-го. Сегодня же, после заслуженной победы над «Байером» в Германии, ожидания на игру были гораздо оптимистичнее. Но вышло все по классическому сюжету вестерна: «индейцы» захватили поезд.

В ожидании заветной премьеры

За три часа до начала встречи «РЖД Арена» озаряет вечернее небо огнями. К приезду испанских гостей «Локомотив» готовится как к настоящему празднику. Прежде чем попасть на стадион, любой желающий имеет возможность ближе познакомиться с испанской культурой. Дегустация национальных блюд Испании, мастер-класс по фламенко и памятная фотокарточка с быком — вот такая развлекательная программа ожидает болельщиков перед игрой.

Сама же атмосфера футбола становится отчетливой за час до игры. Клубный автобус москвичей приветствовала группа болельщиков:

А во время выхода команд на Южной трибуне появилась такая красота. Заветная Лига чемпионов вернулась в Москву — и это ощущение праздника передалось сполна.

«Атлетико» в столицу России также приехал в хорошем настроении. За день до игры команда с «Ванда Метрополитано» провела открытую тренировку на «РЖД-Арене». Наиболее любезными стали Жоау Фелиш и Коке: два полузащитника вечером увиделись с российским фан-клубом «Лос Кольчонерос». Преданные болельщики получили автографы и общую фотографию с любимыми игроками.

Льстец «El Cholo», консерватор Семин

Главный же вожак банды, Диего Симеоне, накануне игры не скупился на похвалы во время пресс-конференции: «У соперника есть игровая идея, москвичи очень опасны. А Юрий Семин — тренер с впечатляющей историей, и мощная личность».

В то же время у главного «железнодорожника» не было резона наслаждаться комплиментами соперника по цеху. Юрий Семин тщательно подготовился к игре. Минувшая неделя оказалась испытанием. Победа над «Зенитом» скрасила кубковый проигрыш в Калининграде. Одновременно не давал покоя вопрос: насколько серьезными будут изменения в заявочном листе? Сюрпризов на этот раз Юрий Павлович не подготовил. Симеоне же решил провести эксперимент. Линию атаки представляла грозная тройка в лице Фелиша, Диего Косты и Мораты. Выход испанца стал неожиданным, последний раз экс-форвард «Челси» в старте числился еще 25 августа.

Штурм поезда «индейцами»

Стартовый свисток Орела Гринфельда стал подобием электрического заряда. Первое касание мяча от Смолова — и арена мгновенно покрылась волной рева трибун. Поневоле возникало чувство, что сегодня за «железнодорожников» болеет едва ли не весь город.

Такой выброс энергии не мог не задеть главных действующих лиц — футболистов и тренеров. По доброй традиции, сеньор Симеоне мгновенно помчался на бровку отдавать приказы. Мадридскому оркестру сразу стал играть по указаниям дирижера. Времени на раскачку у «Локомотива» не было: гости с Пиренеев играли грубо и бескомпромиссно. По степени жесткости игроки не уступали зловещей банде из «Долларовой трилогии» Серджо Леоне. План главаря «Los Indios» заключал в себе мгновенный штурм поезда. Симеоне был нетерпелив, как маленький ребенок в очереди за мороженым в жаркий летний день. Заветный десерт в первом тайме аргентинец так и не получил: команда установку не выполнила. Полузащита выполняла колоссальный объем работы, но трио нападающих не могла раскрыть защиту соперника. Всякий раз, как заканчивалась очередная атака, лицо бешеного «Чоло» едва ли отличалось от взглядов злодея в исполнении Джан Марии Волонте.

Великолепная семерка

Жарко было и в штабе соперника. Чтобы прекратить слишком наглые выпады «индейцев», в дело включился и Семин. Гильерме затянул с вводом мяча в игру, и основной вратарь сборной России получил знатный нагоняй.

Дополнительная жаркая поддержка с трибун эхом разносилась по окрестностням Черкизова. Но и хозяева встречи с начала выглядели растерянными. И все же «Локомотив» смог показать зубы. В середине тайма, воспользовавшись передышкой «Атлетико», команда стала смелее идти вперед. «Железнодорожники» пару раз пробили по воротам Облака, но такие удары словенскому вратарю оказались слишком легкими.

Продолжение выпадов на ворота «Атлетико» прервала вынужденная травма Жемалетдинова. Пока травмированного игрока выводили с поля, Семин пытался докричаться до Рыбуся. Поляк сначала передал тактические идеи соотечественнику Крыховяку. Седьмой номер москвичей сразу же обращается к Смолову, а Рыбусь дает подсказки Жоау Мариу. Вынужденная замена становится тактической: Идову усиляет оборону. Жоау Мариу же начинает активничать на обеих флангах. Смолов, как и обычно, занимается подбором мяча и разгоном атак. Но у Облака поводов для серьезной работы так и не появилось.

Хороший, плохой, злой тайм

На второй тайм команды в окружении тысяч фонариков, зажегшихся на трибунах. Красивая обстановка едва ли подняла настроение игрокам: гости выглядели напряженно. Оно и неудивительно: можно только догадываться, как неистовствовал их главный команданте. Встряска превзошла ожидания: за 15 минут штурма «Кольчонерос» сделали две пробоины. Скамейка гостей ликовала после точных выстрелов Жоау Фелиша и Томаса Партея. Первый пропущенный гол оказался легким нокдауном. Но после удара Партея «Локомотив» опустил руки. Российский клуб, очнувшись, вернулся на ринг и едва не нанес ответный удар. В конце матча Облак каким-то немыслимым образом отбил два сильнейших удара в упор. Тайм оказался фантасмагорическим. «Локомотив» не сдался, что было хорошо, проиграл, что было плохо, и не реализовал ключевой момент на 72-й минуте, что разозлило большую часть собравшихся на «РЖД-Арене»

Захват поезда был выполнен на «отлично». Разве что план сработал при втором штурме «Los Indios». Симеоне может особо гордиться: за полтора года аргентинец дважды добился успеха. В отличие от вояжа в Москву годичной давности, легкой эта прогулка уже не была.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»; твиттер клуба «Атлетико Мадрид»

Автор: Андрей Синельщиков