Волшебный «Вольфсбург», рекорд «шмелей» и стеклянный Коман. Главные события 23-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д прервала ничейную серию, а «Бавария» дышит ей в спину. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

Рискнул и не прогадал

Три матча подряд у «Боруссии» был ступор. Победы никак не шли в руки к «шмелям», а «Бавария» тем временем наверстывала упущенное в первой половине сезона. К 23 туру отрыв между лидерами чемпионата составлял всего три очка. Поэтому матч против «Байера» для «черно-желтых» был принципиально важен. Ведь их проигрыш выводил бы «мюнхенцев» на первую строчку. Парни Фавра не могли этого допустить. В первой половине встречи «Боруссия» занялась расстрелом ворот «фармацевтов». Загаду головой отправил мяч, прилетевший с углового, точно в сетку. За ним продолжил увеличивать преимущество Санчо. Диалло верхом отправил передачу на молодого англичанина, и тот аккуратно пробил слету. Ну а победу принес Гетце. «Байер» отпустил мяч, его подобрал немец и решил на удачу пробить. Ключевой игрок»Боруссии» рискнул и тем самым привел команду к долгожданной победе.

Вольфсбург, что ты творишь?!

Казалось, что «Боруссия» М будет фаворитом в матче против «Вольфсбурга», но нет. «Вольфсбург» в этом сезоне творит что-то невообразимое. Сейчас «волки» впервые за несколько сезонов не борются за существование в первой Бундеслиге, а наобне собираются отдавать соперникам теплое место в этой зоне еврокубков. Матч против «жеребцов» укрепил их позиции в таблице. В концовке встречи Герхардт вывел свою команду вперед, а затем последовал дубль от Мехмеди. Парни Хеккинга никак не отреагировали на голы команды Лаббадиа и ушли с поля без забитых мячей.

Дышим в спину

«Бавария» не успокоится, пока не окажется на первой строчке в Бундеслиге. После «Байера» парни Ковача пришли в себя и выдали двухматчевую серию из хет-триков. В игре с «Гертой» не получилось положить в ворота берлинцев три мяча, но один все-таки удалось. Кто бы мог подумать, что автором гола станет Мартинес. Тихий опорник, который последние несколько лет забивает лишь раз в сезоне. В этом году заколачивать ему еще не приходилось, поэтому испанец решил исправиться. Родригес исполнил угловой, мяч прилетел к Мартинесу, и тот расправился с «Гертой».

Надо ускориться

Ранняя безынициативность «РБ» была на руку команде Нагельсманна. Жоэлинтон и Бельфодиль проскочили в штрафную «быков», бразилец нашел бегущего на помощь Крамарича, отдал хорвату, и последний завершил атаку голом. Парням же Рангника потребовалось время, чтобы ускорится. На последних минутах встречи капитан команды, центральный защитник Орбан сравнял счет с «селянами».

Травма тура

В «Баварии» есть свой стеклянный. Полузащитник команды Кингсли Коман травмировался в матче с «Гертой».Французский игрок провел на поле всего девять минут. Предполагается, что у футболиста повреждение задней поверхности бедра.

Рекорд тура

У «шмелей» очередное достижение в чемпионате Германии. «Боруссия» и «Наполи» — пока единственные команды из топ-5 лиг, которые не проигрывали на домашнем стадионе сначала сезона.

Результаты 19-го тура

Вердер — Штутгарт — 1:1 (1:1)

(Цубер, 2; Классен, 45),

Вольфсбург — Боруссия М — 3:0 (1:0)

(Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83),

Бавария — Герта — 1:0 (1:0)

(Мартинес, 62),

Майнц — Шальке — 3:0 (1:0)

(Онисиво, 18, 84; Матета, 73),

Фрайбург — Аугсбург — 5:1 (3:0)

(Петерсен, 9, 43 Грифо, 30, Вальдшмидт, 64, Нидерлехнер, 85; Хедира 52),

Фортуна — Нюрнберг — 2:1 (0:1)

(Левен, 41; Эвертон, 62 — в свои ворота, Айхан, 83),

Айнтрахт — Ганновер — 3:0 (0:0)

(Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90),

Боруссия Д — Байер — 3:2 (2:1)

(Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце, 60; Фолланд, 37, Та, 75),

РБ Лейпцинг — Хоффенхайм — 1:1 (0:1)

(Крамарич, 22, Орбан, 89)

Турнирная таблица

Бомбардиры: 15 — Йович («Айнтрахт»), 13 — Левандовски («Бавария»), Ройс («Боруссия» Д).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press