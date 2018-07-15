Финал чемпионата мира-2018. Франция — Хорватия. Онлайн дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

К концу подошел долгожданный чемпионат мира-2018. Толпы веселых фанатов, неожиданные результаты игр и веселые истории остались позади. Впереди только определение лучшей команды планеты. Важнейший для России футбольный турнир завершается на стадионе «Лужники» игрой сильнейших сборных — Франции и Хорватии. Все самые важные новости, истории и цифры — в онлайне еженедельника «Футбол». Давайте проводим лучший чемпионат мира!

фанаты Франция

12:00 — наконец настал день финала

Фото: Global Look Press

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