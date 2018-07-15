Финал чемпионата мира-2018. Франция — Хорватия. Онлайн дня

К концу подошел долгожданный чемпионат мира-2018. Толпы веселых фанатов, неожиданные результаты игр и веселые истории остались позади. Впереди только определение лучшей команды планеты. Важнейший для России футбольный турнир завершается на стадионе «Лужники» игрой сильнейших сборных — Франции и Хорватии. Все самые важные новости, истории и цифры — в онлайне еженедельника «Футбол». Давайте проводим лучший чемпионат мира!
12:00 — наконец настал день финала
ДЕНЬ ФИНАЛА 🏆
Дождались!#ЧМ2018 #WorldCupFinal pic.twitter.com/v8Mmai5eVS
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 15, 2018
Фото: Global Look Press