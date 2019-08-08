Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч. «Спартак» одержал победу над «Туном» в Швейцарии

«Спартак» встречался с «Туном» в Швейцарии. Команда Олега Кононова одержала непростую победу.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

ТУН (ШВЕЙЦАРИЯ) — СПАРТАК (РОССИЯ) — 2:3 (0:2)

Тун. 8 августа.

Стадион: «Стокхорн Арена».

Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

«Тун»: Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс (Саланович, 77), Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси (Тосетти, 46), Рапп.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе (Шюррле, 60), Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 87), Мирзов (Ташаев, 72), Понсе.

Голы: 0:1 — Понсе (23), 0:2 — Бакаев (29), 1:2 — Хефти (52), 2:2 — Рапп (59), 2:3 — Бакаев (73).

Незабитый пенальти: Шюррле (66).

Предупреждение: Стилхарт (8), Хавенар (50), Максименко (58), Жиго (90).

13 (4) удары (в створ) 11 (5)

13 фолы 11

2 офсайды 1

4 угловые 2

56 % владения мячом 44

Первый момент возник на 10-й минуте. Хавенар пробил после подачи с углового флажка, но мяч пролетел выше ворот. Спартаковцы в середине тайма вышли вперед. Понсе удачно пробил по воротам после паса Мирзова. На исходе получаса игры Бакаев красивым дальним ударом увеличил преимущество. Во втором тайме швейцарский клуб отыграл два мяча. Сначала Хефти вколотил мяч под перекладину после сэйва Максименко, затем Рапп замкнул подачу с фланга. «Спартак» имел шанс снова выйти вперед в счете, но Шюррле не забил гол с 11-метровой отметки. Через несколько минут Бакаев оформил дубль. Полузащитник в касание пробил мимо вратаря после паса Шюррле.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»