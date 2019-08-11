Серый кардинал. Кто такой Максимилиан Филипп, за которого «Динамо» отдало 20 млн

Максимилиан Филипп упаковал чемоданы и угнал из дортмундской «Боруссии» в московское «Динамо». Уход нападающего вряд ли кто-то заметил в «шмелином улье», ведь большую часть времени форвард оставался в тени Ройса, Гетце и Санчо. В РПЛ стало еще на одного игрока из европейского топ-клуба больше. Но дотягивает ли сам немец до уровня «топ»?

Звезда «Фрайбурга»

Для «Фрайбурга» главный тренер Кристиан Штрах — легенда, которая уже больше 20-ти лет находится в системе клуба. Именно при нем Филипп заиграл у «бразильцев из Брайсгау» в 2014 году. Максимилиан сблизился с местным кумиром, который, увидев в нем огромный потенциал, стал доверять форварду. Лучше всего нападающий играл в сезоне-2016/17 ( в 25 матчах он забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи). После чего за Филиппом выстроилась целая очередь из клубов: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Боруссия», «Лейпциг».

Немецкая пресса восхищалась креативностью и скоростью форварда. Сам же Милли скромно отвечал на интерес: «Пока не могу точно сказать, ухожу ли я или останусь еще на один год. 50 на 50». Но форвард сдался перед уговорами «шмелей» и заключил с ними контракт.

«Когда «Боруссия» стучится в вашу дверь, вы не можете сказать «нет», — заявил нападающий. Немец не думал, что дверь перед ним скоро закроется.

Черное — белое

9 августа 2019 гола матч Кубка Германии против «Юрдингена» «Боруссия» провела уже без участия Филиппа, как и многие другие. Милли оказался в Дортмунде в провальный сезон-2017/18, когда команду бросало то в жар, то в холод. Это не помешало немцу достойно себя проявить: он отыграл 20 встреч, а по «гол+пас» набрал 10 очков.

С приходом Фавра «шмели» обрели стабильность, но в этот момент карьера у Филиппа пошла наперекосяк, и он сел на скамейку. Нападающий выходил на газон в сезоне-2018/19 в 18 матчах (из них только одну игру с аутсайдером «Нюрнбергом» он провел все 90 минут), отличился голом и голевым пасом, а по ударам в створ набрал лишь 0.7 (худших показатель среди всей группы атаки).

«Черная полоса» форварда связана с фигурой швейцарского специалиста и его концепцией игры «Боруссии». Фавр чаще выстраивает «шмелей» по системе 4+2+3+1, где центрфорвардом выступает Гетце или Алькасер, а линию полузащиты составляют Санчо-Ройс-Ларсен. Реже дортмундцы перестраиваются в 4+3+3, в таком случае все ключевые действия развиваются через мощные фланги Ройса или Санчо, а место «десятки» занимают либо Гетце, либо Алькасер. Поэтому Филипп приобретает статус «балласта» в идеальном мире швейцарца.

К тому же сами отношения Милли с Фавром желают быть лучше. «За все то время, что работал с ним, он ни разу не был доволен результатом на все 100 процентов», — признавался Максимилиан. — Никогда не говорил со мной о моих функциях на поле».

Конкурс талантов

Два года назад Филипп блистал, но заработав тяжелую травму коленной чашечки, он не успел уже набрать прежнюю форму, и швейцарец вычеркнул его из планов. Впав в немилость главного тренера, немец не показал лучшую игру. Ведь у него есть поставленный удар с двух ног, неплохая точность передач (в среднем 75 процентов), а также хорошая выносливость.

Например, в своем лучшем сезоне за «Боруссию» (2017/18) Милли стал вторым бомбардиром «шмелей» (9 голов, у Обамеянга 13), занял третье место по ударам за игру (2.2 впереди Пьер- Эмерик (3.6) и Ройс (2.8).

Сейчас форвард понимает, что у Фавра сформировался без него золотой состав. Когда у тебя есть любимчик фанатов Гетце, Ройс, который обрел вторую молодость, вундеркинд Санчо, разрывающий фланг соперника, меткий Алькасер, тогда вряд ли кто-то вспомнит о Филиппе. Форвард просто не может выиграть у них конкуренцию. В межсезонье черно-желтые приобрели лидера Менхенгладбаха Торгана Азара и перспективного Брандта. Так что места для нападающего Милли не осталось.

Звоните, «Ди’намо»

Нельзя говорить, что Филипп, как супермен, один спасет всю атаку «Динамо», но он способен ее завести, точно хорошее немецкое топливо. Ведь реализация «бело-голубых» желает быть лучше. 10 августа в матче против «Зенита» (0:2) в последнем отрезке встречи Шейдаев, Н’жи и Грулев создали по моменту, но все они закончились в штрафной. Всего за игру москвичи нанесли по девять ударов (петербуржцы восемь), в створ отправили пять, а гости — три (!). Это подтверждает: «Динамо» срочно нужен забивной нападающий.

В прошлом туре самым неэффективным игроком атаки стал Кирилл Панченко ( Whoscored.com дал ему только 5.9. Для сравнения: показатель Азмуна равен 7.1, а Дзюбы — 8.2), хотя точность передач ниже 70-ти процентов у форварда не опускалась. Но что касается ударов футболиста (за весь матч их было минимальное количество у обеих команд) из 4 только один достиг створа.

Во второй половине встречи Кирилла заменили на Грулева. А туром ранее Панченко нанес по воротам «Спартака» 12 ударов — тоже с нулевой эффективностью, так что тенденция очевидна.

Именно на позицию Панченко и метит немецкий новичок

Если Максимилиан не ударит в грязь лицом, то тревог за атаку «Динамо» должно поубавиться.

Будущее не за горами

Плюсы в переходе нападающего в «Динамо» определенно есть. Во-первых, Максимилиан получит место в старте, чтобы наконец проявить себя, спустя годы затишья. Во-вторых, у «бело-голубых» конкуренция легче, чем в Дортмунде, так как в РПЛ нет Ройса и других «золотых мальчиков».

В-третьих, Филипп универсал: может сыграть на острие или на излюбленном месте под нападающим. «Знаю, что за «Динамо» выступал Кевин Кураньи. Он провел прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин — чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке» — отметил футболист, когда его сравнили со своим соотечественником.

В-четвертых, для самого форварда — это шанс, чтобы перезагрузить карьеру и доказать не только себе, но и всем остальным, что он не «сбитый летчик».

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, oфициальный Instagram Максимилиана Филиппа

Видео: Youtube