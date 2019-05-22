Кубок России. Финал. «Локомотив» стал обладателем Кубка России

В Самаре состоялся финал Кубка России. «Локомотив» одержал победу в основное время матча.

Олимп-Кубок России. Финал.

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ – 1:0 (1:0).

Самара. 22 мая.

Стадион: «Самара-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), Фернандеш, Смолов (Кварацхелия, 90).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56), Ильин.

Голы: 1:0 — Баринов (27).

Предупреждения: Баринов (40), Погребняк (59), Меркулов (83), Емельянов (88), Гилерме (90).



13 (6) удары (в створ) 8 (4)

15 фолы 11

5 угловые 6

1 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Первый тайм прошел под диктовку номинальных хозяев. Антон Миранчук пробил под перекладину, но Годзюр перевел мяч на угловой. В середине тайма Смолов забил гол, но арбитр встречи отменил взятие ворот. Удар Алексея Миранчука пришелся рядом со штангой, но затем «Локомотив» реализовал момент. Баринов головой замкнул подачу Фернандеша с углового. Уральцы ответили ударом Ильина. В начале второго тайма нападающий мог сравнять счет, но удару не хватило точности. Эль-Кабир едва не сотворил шедевр, обыграв двух защитников, но ворота спас Гилерме. Араторе исполнил удар «ножницами», но мяч пролетел чуть выше перекладины. Москвичи ответили ударами Жемалетдинова и Смолова. Во втором тайме голов зрители так и не увидели. Команда Юрия Семина завоевала восьмой Кубок России, сам специалист стал шестикратным обладателем трофея. «Локомотив» опережает ЦСКА по количеству завоеванных кубков страны: восемь против семи. Кроме того, «железнодороники» за последние четыре года третий раз побеждают в турнире.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»