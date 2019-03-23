Generation «П». Сборная Германии обновила состав

В 2019 году Лев сменил большую часть состава. Пока у отправленных на покой легенд появилось свободное время на бизнес и подрастающих детей, новички будут биться в отборе к Евро.

Всем, кому за 30

Из старых игроков осталось только Мануэль Нойер, Тони Кроос, Марко Ройс. Причем, если первые двое заметно сдали за последнее время, то у лидера дортмундской «Боруссии» один из лучших сезонов в карьере. Авторитет Нойера и личная симпатия к Кроосу не позволяют Леву отправить их в отставку. Но нужно помнить, что даже у терпения немецкого коуча есть предел.

Уходы Мюллера, Хуммельса и Боатенга из команды был восприняты неоднозначно. «Я знаю, что мои игроки разочарованы – особенно тем, что это окончательное решение. Не совсем правильно говорить, что 29-летний или 30-летний игрок уже в прошлом» — сказал Нико Ковач. Лев попытался отбиться от обвинений: «Теперь пришло время определить курс на будущее. Мы хотим дать команде новый облик. Я убежден, что это правильный шаг. У молодых футболистов будет возможность попасть в команду, что поможет им расти. Теперь они должны взять на себя ответственность». Пока словам Лева нет подтверждения.

Высадка из Лейпцига

Теперь не только Тимо Вернер, но и защитники Лукас Клостерманн и вновь Марсель Хальстенберг будут представлять саксонские земли в сборной Германии. В Манншафт у Лукаса дебют. Три года назад он уже защищал цвета Германии на Олимпиаде в Рио, откуда экспериментальная команда привезла серебро. Клостерманн покоряет фанатов «РБ Лейпцига» скоростью и результативными действиями. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал одну голевую передачу. А еще немец может похвастаться реакцией и поставленным ударом. Совсем неплохо для 22-летнего защитника.

Защита «Лейпцига» признана одной из самых лучших в Бундеслиге. Но нужно помнить, что линия защиты — далеко не главная проблема сборной Германии. На эту позиции у Лева целая куча кандидатов, чего нельзя сказать о нападении.

Будущая звезда «Герты»

«Каждый футболист мечтает выступать за свою страну. Для меня было особенным стать чемпионом Европы на уровне U-21 и U-19, но быть вызванным в первый состав команды — фантастическая награда и большой шаг для меня» — делился впечатлениями Никлас Штарк. В 2014 году он стал капитаном юношеской сборной, с которой и завоевал европейский титул. Сегодня футболист мечтает взять трофей в составе Бундестим Лева. При текущем положении команды это практически невозможно, но немец продолжает мыслить позитивно. Игрок неплохо действует на втором этаже. Визитная карточка Штарка — выносы мяча (6.5) и блокировки передач соперника (1.3). По двум показателям 23-летний футболист лидер в «Герте».

В чем сила, брат?

Семья Эггештайн подарила футбольной Германии сразу двух талантливых игроков. Младший Йоханнес выступает за молодежку, а Максимилиан присоединился ко взрослой команде. Новичок дебютировал за основу «Вердера» в 17 лет, проявив свои лучшие футбольные качества. Борьба в воздухе и отбор мяча — сильнейшие стороны футболиста. Кроме того на поле Эггештайна отличает примерный характер, все как любит Йоахим Лев. «Я не такой эмоциональный, как другие, более замкнутый. На меня многое должно повлиять, чтобы сойти с ума. Никогда не получал красные карточки. Только один раз в C-Youth я заработал пятиминутный штраф «, — рассказал Макс.

Бывало и лучше

На матч с Сербией вышла экспериментальная линия защиты. Новая пара центрдефов Та — Зюле заменила Хуммельса и Боатенга. На левый фланг тренер выпустил Хальстенберга, который три года не играл за сборную, а на правый — дебютанта Клостерманна. Лукас у Лева также не привязан к оборонительным действиям, как и в «РБ». При позиционных атаках у Германии была тройка защитников, а Клостерманн располагался ближе к атаке.

В сборной до сих пор нет тонкого завершителя. Поэтому Бундестим долго не могла закатить мяч. Тогда Лев решил освежить игру. Тренер выпустил Ройса и Горецку. Второй помог Манншафт сравнять счет во время быстрого розыгрыша. Против Сербии игра откровенно не задалась, впереди голландцы, которые не будут прощать ни единой ошибки команды Лева.

Перед матчами чемпионата мира в России средний возраст сборной Германии был равен 27. Теперь он составляет 24.7. Вызвав молодых новичков к тем, что имел в составе, Йоги планирует перезагрузить Бундестим. Он еще летом предупредил, что команда 2018 года может отличаться от состава на Евро-2020. И уж тем более будет совсем другой на ЧМ-2022 в Катаре.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press