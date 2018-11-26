Страшные дни «Баварии», традиция «Айнтрахта» и «Боруссия» М наступает. Главные события 12-го тура Бундеслиги

Фолланд оформил дубль в ворота «Штутгарта» и теперь его сватают в сборную Германии. «РБ Лейпциг» забыл вкус поражений, и «Вольсфсбург» решил напомнить о нем «быкам». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Германии.

«Боруссия» М наступает!

«Боруссия» из Менхенгладбаха в последнее время не щадит никого. Три мяча «Фортуне» из Дюсельдорфа, затем хет-трик «Вердеру», теперь пришла очередь «Ганновера». Правда, в начале ничто не предвещало беды для последней команды. На первой минуте счет открыл Шоу Вуд. Но потом «девяностошестые» закончились. Ворота команды по очереди расстреливали футболисты из Менхенгладбаха: Азар, Ланг, Штиндль и Закария. А все так красиво начиналось для «гостей».

Страшные дни «Баварии»

Куда делась «Бавария»? Кто бы мог знать. Извечный лидер, действительно, выглядит не лучшим образом. В матче против одно из аутсайдеров — «Фортуны» из Дюсельдорфа — ребята из Мюнхена не удержали победного счета. За 20 минут первого тайма отличились Зюле и Мюллер. Но тут включилась «Фортуна»: Лукебакио забил в ворота топ-соперника. На первых минутах второго тайма укрепил преимущество снова старина Мюллер. Но, видимо, его стараний никто из команды не оценил. «Бавария» посыпалась, и Лукебакио продолжил свой поход на Мюнхен, сделав хет-трик. Страшные дни «Баварии» идут полным ходом.

Традиция «Айнтрахта»

Забивать на первой же минуте матча стало достаточно популярно в Бундеслиге. Традицию чемпионата продолжил де Гузман из франкфуртского «Айнтрахта». Во втором тайме добивать «Аугсбург» вышли Аллер и Ребич. Но команда не хотела проигрывать в сухую. На 90-й минуте матча забил Кордова. Вот нравится им забивать теперь еще и на последних минутах. Может, будет новая традиция.

Новый герой для сборной Германии

Говорят, что Йоахиму Леву пора взглянуть на Фолланда из Леверкузена. В сборной проблемы с нападающими, почему бы ему не присмотреться к парню из «Байера». Откуда подобные разговоры? Фолланд — любимец Леверкузена. К тому же, неплохой форвард. Свой талант он отлично продемонстрировал в матче против «Штутгарта». Нападающий сделал дубль в ворота «швабов» и тем самым заставил еще больше говорить о себе.

«Волки» напали на след «Лейпцига»

«РБ Лейпциг» давно не проигрывал. В нынешнем году в чемпионате Германии они терпели поражение только раз: в стартовой игре против «Боруссии» Д. Теперь их раскусил «Вольфсбург». «Быки» держались первый тайм, но во втором ход игры перевернул один из «волков». Руссийон напал на след «РБ Лейпцига» и принес победу «Вольфсбургу».

Лица тура

Популярность английских игроков Нельсона («Хоффенхайм») и Санчо («Боруссия» Д) растет все больше-больше. В Бундеслиге она стала великолепным поводом, чтобы создать милый мультик об истории парней из Англии.

Результаты 12-го тура

Байер 04 – Штутгарт – 2:0

(Фолланд, 76, 83).

Бавария – Фортуна из Дюсельдорфа – 3:3 (2:1)

(Зюле, 17, Мюллер, 20, 58, Лукебакио, 44, 77, 90).

Хоффенхайм – Герта – 3:3 (2:1)

(Демирбай, 1, Крамарич, 10, Ибишевич, 13, Бичакчич, 55, Лекки, 71, Ласаро, 87).

Айнтрахт Ф. – Аугсбург – 3:1 (1:0)

(де Гузман, 1, Аллер, 47, Ребич, 68, Кордова, 90).

Боруссия Д. – Майнц 05 – 2:1

(Алькасер, 66, Квайсон, 70, Писчек, 76).

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

(Руссийон, 50)

Шальке 04 – Нюрнберг – 5:2 (2:1)

(Скрубски 26, 84 Харит, 32, Паласиос, 38, Бургшталлер, 70, Зреляк, 78, Очипка 90).

Фрайбург – Вердер – 1:1

(Вальдшмидт, 42 — с пенальти, Аугустинссон, 90).

Боруссия М. – Ганновер – 4:1 (2:1)

(Шоу Вуд, 1, Азар, 7, Ланг, 44, Штиндль, 58, Закария, 77).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Альксер (Боруссия Д), Аллер, Йович (оба — Айнтрахт Ф) — 9 мячей, Ройс (Боруссия Д), Азар, плеа (оба — Боруссия М) — 8 мячей.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press