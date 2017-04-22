22 апреля. 16:00. «Динамо-2» — «Спартак» Кострома. «Гладиаторский» поход на столицу

Костромской клуб – победитель в номинации «лучшая защита ПФЛ – 2017». В одной из самых забивных зон («Запад») «Спартак» не пропускает уже три игры кряду!

Благодаря данному достижению красно-белые взлетели на третью строчку в турнирной таблице. Однако матч с «Динамо-2» — риск прервать радостную серию: москвичи забили 8 голов за последние два тура. Команда Дмитрия Хохлова не борется за высокие места, но готова потрепать нервы борцам за выход в первый дивизион.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

22 апреля, суббота

«Центр»: 16:00. «Долгопрудный» (Москва) – «Псков-747»

«Юг»: 16:00. «Краснодар-2» — «Черноморец» (Новороссийск)

23 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Сатурн» (Раменское) — «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Динамо» (Брянск) – «Торпедо» (Москва)

