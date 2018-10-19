20 октября. 14:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Леванте»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 октября в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 9-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Леванте».

Безголевая серия «Реала» во всех турнирах превысила 400 минут. Это повторение антирекорда 33-летней давности и всего лишь третий случай, когда мадридцы не забивают в четырех играх кряду. Но даже при таких неудачах «сливочные» перед стартом 9-го тура находятся всего в двух очках от первого места. «Леванте» оправился после неудачной серии, растянувшейся на месяц — с конца августа по конец сентября. За этот отрезок валенсийцы проиграли четыре матча и один раз сыграли вничью. После этого они одержали две победы кряду и сейчас занимают место в середине таблицы. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 2:2), а до этого «Реал» девять раз подряд обыгрывал «лягушек».

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Чуть больше года назад «Реал» повторил рекордное достижение «Сантоса», забив в 73 встречах кряду. А сейчас мадридский клуб не может забить даже «Алавесу». Сумеет ли «королевский клуб» оборвать неудачную серию?

2. С начала сезона «сливочные» пропустили лишь один гол в пяти домашних матчах во всех турнирах. Да и тот с пенальти. Станет ли «Леванте», любящий играть на быстрых контратаках, первой командой, поразившей ворота мадридцев с игры?

3. Главный тренер «Леванте» Пако Лопес почти 15 лет проработал с командами из низших испанских дивизионов и в дублях «Вильярреала», «Валенсии» и «Леванте». В марте этого года он был назначен и.о. главного тренера «Леванте». Под его руководством «лягушки» выиграли 9 из 11 оставшихся матчей сезона, в том числе нанеся единственное поражение «Барселоне» в чемпионате, и сохранили место в Ла Лиге. А Лопес стал полноценным тренером команды и в этом сезоне готов удивлять еще больше.

4. Свою единственную победу на «Сантьяго Бернабеу» валенсийцы одержали 11 лет назад. Все остальные встречи в Мадриде они неизменно проигрывали и лишь в прошлом сезоне добились ничьей — 1:1. Удастся ли «Леванте» развить тот успех и снова лишить «Реал» очков?

5. В первых восьми турах обе команды забили по 12 голов. Больше половины из них на счету атакующих дуэтов Бензема-Бэйл и Рохер-Моралес: по 7 мячей. Кто из них будет результативнее на этот нас?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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