17 апреля, 18:00. «Калуга» — «Торпедо» Москва. День космонавтики

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 17 апреля в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Калуга» — «Торпедо» Москва.

9 апреля жители небольшого города прибывали в расстройстве: любимцы из «Калуги» потерпели первое поражение в текущем сезоне на домашней арене. Теперь «космонавты» погрязли в черной дыре второго дивизиона – середине турнирной таблице. Матч с московским «Торпедо» в эти выходные — не лучшее время для «Калуги», которая переживает игровой кризис. «Автозаводцы» находятся среди главных преследователей лидеров зоны – курского «Авангарда» -, а беспроигрышная серия «столичных» длится с сентября.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

16 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва)

16:00. «Сатурн» (Раменское) – «Витязь» (Подольск)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Майкоп)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Торпедо-Владимир»

Текст: Дмитрий Темников